Samsung Galaxy A73 5G smartphone met 108 megapixel camera De Galaxy A73 wordt een geavanceerde A-serie telefoon van Samsung met een groot AMOLED display en een 108MP quad camera, maar zonder 3.5mm jack.

Samsung introduceert jaarlijks tientallen smartphone modellen. In 2022 krijgen de budget- en mid-range toestellen uit de Galaxy A-serie de benaming Ax3. Denk aan de goedkope Galaxy A13, de iets duurdere Galaxy A33 en de mid-range Galaxy A53. De Samsung Galaxy A73 zal tot de meest geavanceerde A-serie modellen behoren. Deze mobiele telefoon wordt in het tweede kwartaal van 2022 verwacht. Ditmaal zal er waarschijnlijk uitsluitend een 5G model worden geïntroduceerd. Van de huidige Galaxy A72 is alleen een 4G model verkrijgbaar.

Op basis van alle geruchten heeft grafisch designer Parvez Khan, aka Technizo Concept, in samenwerking met LetsGoDigital een serie 3D product afbeeldingen gemaakt van de verwachte Samsung A73. Qua design heeft deze mid-range smartphone veel weg van z’n voorganger. Desondanks wordt verwacht dat Samsung wel de nodige wijzigingen zal doorvoeren.

Samsung A73 met vernieuwd display

Om te beginnen met de voorzijde. De telefoon wordt hoogstwaarschijnlijk uitgerust met een plat AMOLED scherm. Vermoedelijk wordt er gekozen voor een 6,7-inch display met een Full HD+ resolutie. De refresh-rate wordt mogelijk verhoogd van 90Hz naar 120Hz. De vingerafdruksensor wordt onder het display geplaatst. De A-serie smartphone krijgt een kunststof behuizing met IP67 certificering – oftewel de telefoon is stof- en waterdicht.

Vorige maand meldde het Koreaanse nieuwsmedium The Elec dat Samsung het nieuwe A-serie model voor het eerst wil uitrusten met een scherm van een Chinese producent. Zodoende kan het bedrijf op de kosten besparen, wat nodig is om de toenemende concurrentie met Chinese merken het hoofd te kunnen bieden.

Potentiële displayleveranciers zijn CSOT en BOE. Samsung zou beide fabrikanten hebben gevraagd een OLED-paneel te maken, wie de beste oplossing biedt zal de displays voor de A73 mogen vervaardigen. Het Chinese CSOT levert overigens al displays aan Samsung voor de Galaxy M-serie.

De Galaxy A73 5G wordt hoogstwaarschijnlijk opnieuw uitgerust met een punch-hole selfiecamera, die centraal in het midden wordt geplaatst. Het is nog onbekend of Samsung opnieuw voor een 32MP front-camera zal kiezen of dat er ditmaal wordt gekozen voor een 12MP front-camera – zoals ook het geval zal zijn bij de Galaxy S21 FE.

Ook aan de boven- en onderzijde verwachten we de nodige veranderingen. Waar het simkaartslot van de Galaxy A72 via de bovenzijde bereikbaar was, zal deze bij de A73 hoogstwaarschijnlijk naar de onderzijde worden verplaatst. Deze ruimte komt vrij doordat Samsung de 3.5mm koptelefoon aansluiting achterwege zal laten. Helaas gaat dat ook gelden voor de Galaxy A53 en de Galaxy A33.

Waarschijnlijk zal het nieuwe A-serie model nog wel de mogelijkheid bieden om een microSD geheugenkaart te gebruiken – dit in tegenstelling tot de S-serie modellen.

Verder zal de onderzijde plaats bieden aan een USB Type-C aansluiting, een microfoon en een speaker. Zoals gebruikelijk bij Samsung smartphones worden de volumetoetsen en de power-knop aan de rechterzijde gesitueerd. De linkerzijde blijft vrij van knoppen en aansluitingen.

Het toestel zal draaien op het Android 12 OS in combinatie met de One UI 4 gebruikersinterface. Samsung voorziet haar A-serie modellen van 3 jaar software updates en 4 jaar beveiligingsupdates. Aangaande de chipset, mogelijk wordt de Samsung A73 5G aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 750G – die ook in de Galaxy A52 5G wordt toegepast. Waarschijnlijk worden er meerdere geheugenvarianten aangeboden: 6/8GB RAM en 128GB/256GB ROM.

Samsung Galaxy A73 krijgt 108MP camera

Enige tijd geleden meldde Garyeon Han via Twitter dat de Galaxy A73 wordt voorzien van een 108 megapixel beeldsensor. Het zou voor het eerst zijn dat er een mid-range Samsung telefoon wordt uitgerust met zo’n hoge resolutie camera.

Vooralsnog zijn alleen de high-end modellen van het merk voorzien van een 108MP camera, denk aan de Galaxy S20 Ultra en de Galaxy S21 Ultra. Hoogstwaarschijnlijk zal Samsung voor de A73 wel een andere sensor toepassen. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Samsung de ISOCell HM2 sensor zal gebruiken. Dit is een relatief kleine 1/1.52″-sensor met 0,7μm pixels.

Het gaat om de derde generatie 108MP camera sensor van Samsung, bedoelt voor smartphones uit het middensegment. Er zijn reeds verschillende andere merken die deze beeldsensor van Samsung hebben toegepast, denk aan de Xiaomi Redmi Note 10 Pro, de Honor 50 en de Motorola Edge 20.

Afgezien van de hoofdcamera is er nog geen informatie over de andere drie camera’s van de Galaxy A73. Het is goed mogelijk dat deze ongewijzigd blijven. Om een idee te krijgen, de Galaxy A72 is uitgerust met een 64MP hoofdcamera met OIS, een 12MP ultra-groothoekcamera, een 8MP telefoto camera met OIS en een 5MP macro camera.

Aangezien de A73 wordt uitgerust met een groot display mag je verwachten dat er ook een grote capaciteit accu wordt geïntegreerd. Waarschijnlijk betreft het opnieuw een 5.000 mAh batterij met ondersteuning voor 25W fast charging. Of Samsung volgend jaar nog een oplader zal meeleveren bij de A-serie telefoons blijft vooralsnog onbekend.

Wanneer worden de nieuwe A-serie 2022 modellen verwacht?

Koreaanse media rapporteerde eerder deze maand dat de productie van de Galaxy A73 pas in het tweede kwartaal van 2022 van start zal gaan. Dat betekent dat het nieuwe telefoonmodel later zal arriveren dan z’n voorganger, de A72 werd namelijk in maart geïntroduceerd – gelijktijdig met de A52. De productie van de A33 en A53 zal in het eerste kwartaal van 2022 van start gaan, het ligt dan ook in de lijn der verwachtingen dat deze Samsung telefoons eerder zullen worden uitgebracht.

De Galaxy A7x is doorgaans beduidend minder populair dan z’n goedkope broertje, de Galaxy A5x. Zo blijkt ook uit de verkoopaantallen van de Galaxy A52 / A72. Ook komend jaar verwacht Samsung dat de A73 het moet ongelden ten opzichte van de A53 en A33. Samsung zou voornemens zijn om 28 miljoen Galaxy A53 5G smartphones te fabriceren, terwijl er van de A73 5G maar 3,4 miljoen stuks vervaardigd zullen worden. Een aanzienlijk verschil.

Over de prijs is vooralsnog geen informatie bekend, de Galaxy A72 4G kreeg ten tijde van de lancering een adviesprijs van €470. Het nieuwe model zal waarschijnlijk voor om en nabij dezelfde prijs in de verkoop gaan. De komende maanden zal er ongetwijfeld meer bekend worden aangaande de Samsung A73 5G.

The 3D product renders of the Samsung Galaxy A73 5G are created by Parvez Khan, aka Technizo Concept in collaboration with LetsGoDigital.