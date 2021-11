Samsung Galaxy S21 modellen ontvangen One UI 4 update Samsung rolt nieuwe One UI 4 gebruikersinterface, op basis van Android 12, uit naar alle Galaxy S21 smartphones. Andere Galaxy telefoons volgen binnenkort.

Vorige maand werd het Android 12 OS door Google uitgebracht. De One UI 4 gebruikersinterface van Samsung is gebaseerd op dit nieuwe besturingssysteem. Enige tijd geleden toonde Samsung al een One UI 4 preview. In de tussentijd is de interface verder geoptimaliseerd. Vanaf heden zal de geüpdatete gebruiksinterface wordt uitgerold naar alle S-serie 2021 smartphones; de Galaxy S21, Galaxy S21 Plus en Galaxy S21 Ultra.

Binnenkort zal de software-update ook beschikbaar worden gesteld voor andere toestellen uit de Galaxy S- en Note-serie, zo meldt Samsung Nederland in haar persbericht. Voor het eind van 2021 zullen ook Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 gebruikers een update naar Android 12 / One UI 4 ontvangen. Gevolgd door de Samsung A-serie telefoonmodellen, evenals de tablets in 2022.

Begin 2022 wordt ook de Galaxy S21 FE verwacht, als goedkoopste telg binnen de S21 familie. Vermoedelijk zal dit toestel op Android 11 draaien, waarbij Samsung vrij snel na de release een update naar Android 12 beschikbaar zal stellen. De Galaxy S22 serie, die in februari 2022 verwacht wordt, worden de eerste Samsung smartphones die uit de doos op Android 12 zullen draaien.

Samsung rolt One UI 4 update uit naar Galaxy S21

De software-update biedt meer mogelijkheden tot personalisatie. Door de gebruiker de controle te geven over meer instellingen en mogelijkheden moet One UI 4 de beste mobiele ervaring ooit leveren. Ook zijn er geüpdatete privacy-instellingen voorhanden.

Gerben van Walt Meijer, Marketing Manager Mobile, Samsung Nederland : We zetten ons in om iedereen zo snel mogelijk toegang te geven tot de beste mobiele gebruikservaring. Met One UI 4 maken we die belofte waar en geven we Galaxy S21 gebruikers toegang tot de nieuwste mogelijkheden voor personalisatie en privacy-instellingen. En daar stoppen we niet. Binnenkort zullen ook andere smartphone- en tabletgebruikers genieten van deze software-update. Daarmee creëren we een naadloze ervaring binnen ons hele ecosysteem.

One UI 4 biedt meer mogelijkheden om de interface naar eigen wens in te delen. Via een groot aantal Color Palettes kun je onderdelen zoals het startscherm, maar bijvoorbeeld ook de iconen, menu’s, knoppen en de achtergrond geheel naar wens vormgeven. Ook de widgets zijn opnieuw ontworpen. Daarnaast is het aanbod aan emoji, GIF’s en stickers vergroot, om nog creatiever te werk te kunnen gaan.

Samsung brengt ook nieuwe privacy- en beveiligingsmogelijkheden naar One UI 4. De gebruiker wordt in staat gesteld om zelf te bepalen wat je wilt delen en wat je privé houdt. Zo ontvang je automatisch een melding als een app jouw camera of microfoon probeert te gebruiken. Ook is er een nieuw privacy-dashboard voorhanden. Zodoende wordt het makkelijker om je privacy-instellingen te monitoren en waar nodig aan te passen.

Samsung One UI 4 is er tevens op gericht om meer uit Samsung’s uitgebreide ecosysteem te halen. Dankzij samenwerkingen met partijen zoals Google kun je genieten van apps zoals Google Duo, voor videogesprekken in hoge kwaliteit.

De aankondiging van de One UI 4 software-update gaat gepaard met een update voor de Galaxy Watch serie. Deze update omvat verbeterde gezondheidsfuncties en nieuwe wijzerplaten voor de Galaxy Watch, Galaxy Watch Active, Galaxy Watch Active 2 en Galaxy Watch 3.