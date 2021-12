Samsung Galaxy S21 FE prijs, release, kleuren en specs De Galaxy S21 FE (Fan Edition) wordt de eerste Samsung telefoon die uit de doos op Android 12 draait. Officiële introductie vindt plaats op 3 januari 2022.

Deze week heeft bij LetsGoDigital in het teken gestaan van de Galaxy S22 serie, die in februari 2022 verwacht wordt. We wisten de allereerste persafbeelding van de Samsung Galaxy S22 serie te bemachtigen, waardoor het design inmiddels vaststaat. Ook is duidelijk dat er naast een basismodel een Galaxy S22 Plus en Galaxy S22 Ultra wordt uitgebracht. Voor deze modellen officieel geïntroduceerd worden, zal er eerst nog een andere S-serie smartphone ten tonele verschijnen. Het gaat om de langverwachte Galaxy S21 FE – als goedkoopste toevoeging binnen de Galaxy S21 serie.

De Samsung Galaxy S21 Fan Edition (FE) zal de Galaxy S20 FE opvolgen. Het toestel werd in eerste instantie al in augustus dit jaar verwacht. Door aanhoudende chiptekorten heeft Samsung de geliefde Fan Editie echter met meerdere maanden moeten uitstellen. Even werd er zelfs gedacht dat dit telefoonmodel helemaal geschrapt zou worden – net zoals het geval is geweest bij de Galaxy Note 21.

Inmiddels is echter duidelijk dat de Samsung S21 FE alsnog officieel zal worden geïntroduceerd op maandag 3 januari 2022. Een dag later zal de Samsung CES 2022 keynote plaatsvinden. Uiteraard zal de nieuwe Fan Edition ook tentoongesteld worden op de consumenten elektronica beurs.

Samsung Galaxy S21 Fan Edition specificaties

Veruit de meeste specs zijn al maanden bekend. De nieuwe S-serie smartphone wordt uitgerust met een plat 6,4-inch AMOLED display met een Full HD+ resolutie (1080×2340 pixels) en een 120Hz refresh-rate. Dat betekent dat het nieuwe model iets kleiner wordt dan z’n voorganger (6,5”). Deze trend zullen we ook terugzien bij de S22 serie – waarbij zowel het basis- als Plus model iets kleiner wordt dan voorheen. Verder wordt verwacht dat Samsung een centraal geplaatste punch-hole selfiecamera zal integreren. Hiervoor wordt wederom een 32MP beeldsensor toegepast.

Het achterpaneel wordt opnieuw vervaardigd uit kunststof. Dit materiaal wordt ook wel glasstic genoemd door Samsung; plastic dat eruit ziet als glas. Verder wordt de telefoon voorzien van een IP68 certificering, wat inhoudt dat het toestel stof- en waterbestendig is.

De mobiele telefoon wordt aangedreven door de Snapdragon 888 SoC / Exynos 2100 – afhankelijk van de regio. Samsung zal meerdere geheugenvarianten aanbieden. Standaard wordt de Galaxy S21 FE voorzien van 6GB RAM / 128GB ROM. Daarnaast zal er een model met 8GB RAM / 256GB ROM worden uitgebracht. Het lijkt erop dat het niet langer mogelijk wordt om een microSD geheugenkaartje te gebruiken om het opslaggeheugen uit te breiden.

Deze krachtige SoC is in meer 2021 topmodellen toegepast. Dankzij de geïntegreerde 5G modem is deze telefoon ook compatibel met het 5G netwerk – mits je over een 5G abonnement beschikt en in 5G dekkingsgebied verkeerd uiteraard.

Op de achterzijde wordt een triple-camera geplaatst. Deze zal qua kwaliteit onder doen ten opzichte van de reguliere Galaxy S21. Het gaat om een 12 megapixel hoofdcamera, een 12 megapixel ultra-groothoekcamera en een 8 megapixel telefoto camera. Laatstgenoemde maakt 3x optische zoom mogelijk.

De cameramodule krijgt dezelfde kleur als de behuizing, ook wordt de flitser buiten het camera-eiland geplaatst. Dat is een duidelijke verandering ten opzichte van zijn voorganger, de S20 FE.

Wanneer kun je de Samsung Galaxy S21 FE kopen?

Uit gelekt marketing materiaal is gebleken dat de Samsung Galaxy S21 FE in ten minste vier kleuren wordt uitgebracht: grijs, wit, lichtpaars en olijfgroen. Vorige maand verscheen de eerste hands-on video al online. Inmiddels zijn er online meer preview beelden beschikbaar, waaronder een unboxing video.

Uit deze video’s is tevens gebleken dat Samsung geen oplader zal meeleveren bij de Fan Editie. Begin dit jaar heeft Samsung reeds besloten om bij de S21 modellen geen adapter bij te leveren. Even werd er gehoopt dat de S21 FE, bedoelt voor Fans, wél over een oplader zal beschikken. Dat blijkt echter toch niet het geval te zijn.

Samsung zal de Fan Editie wel direct lanceren met Android 12. Dat betekent dat niet de Galaxy S22 serie, maar de Galaxy S21 FE de eerste Samsung smartphone wordt die uit de doos op Android 12 draait. Hier wordt de One UI 4.0 gebruikersinterface overheen geplaatst.

Met het updatebeleid van Samsung zit het wel goed. De telefoon ontvangt 3 jaar Android OS updates. Dat betekent dat een update naar Android 13, Android 14 en Android 15 in het verschiet ligt. Daarnaast zal het toestel 4 jaar beveiligingsupdates ontvangen. Uiteraard zal ook het Samsung Knox beveiligingsprogramma beschikbaar zijn.

Waarschijnlijk wordt de Samsung S21 FE op 3 januari 2022 officieel aangekondigd. Na de officiële introductie zal het direct mogelijk worden om een pre-order te plaatsen. Verwacht wordt dat de release datum wordt vastgesteld op vrijdag 11 januari 2022.

Vorig jaar waren veel Galaxy-fans enthousiast over de introductie van de S20 FE – het toestel bevat veel kernfeatures van de S20, maar is een stuk goedkoper. Zodoende keken velen ook uit naar de komst van de S21 FE. Inmiddels is deze telefoon echt een half jaar vertraagd. Alle specs waren in augustus al bekend. Samsung heeft op het laatste moment besloten om Android te updaten – dit zou Android 11 worden en wordt nu Android 12. Verder is er niets veranderd.

Zodoende voelt de S21 FE al een beetje oud aan, nog voordat de telefoon officieel geïntroduceerd is. Daar komt bij dat de release van de S22 serie slechts één maand later zal plaatsvinden. Desondanks zal de nieuwe Fan Edition wel de goedkoopste toevoeging worden. Bovendien hoef je de Galaxy S22 FE voorlopig nog niet te verwachten – deze zal op z’n vroegst in augustus 2022 arriveren.

De kans is dan groot dat Samsung ditmaal extra zal inzetten op de prijs. Bij de S20 FE begonnen de prijzen bij €650 – hiervoor ontving je het 4G model. Voor het 5G model werd €100 extra gerekend. Ditmaal zal Samsung echter uitsluitend een 5G model uitbrengen. Er circuleren momenteel meerdere prijzen rond op internet. Desondanks mag je er vanuit gaan dat de Galaxy S21 FE 5G in Nederland voor een verkoopprijs tussen de €650 – €700 in de markt gezet zal worden.

Ter vergelijking, verwacht wordt dat het basismodel uit de Galaxy S22 serie voor €850 wordt uitgebracht. Zodoende zal de S21 FE toch aanzienlijk goedkoper worden, daarmee weet Samsung dus ook een andere doelgroep aan te spreken. Zodra de nieuwe Fan Edition verkrijgbaar is ontvangt LetsGoDigital een test exemplaar, waarna we een uitgebreide Samsung Galaxy S21 FE review zullen schrijven om dieper in te gaan op de voordelen en nadelen van dit toestel.