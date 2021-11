Samsung Galaxy S21 FE hands-on video De Galaxy S21 FE komt eraan! Concept Creator heeft een mock-up van de achterzijde van de telefoon in handen, wordt getoond in deze YouTube video.

Al maanden kijken Galaxy fans uit naar de Samsung Galaxy S21 FE, als goedkoopste telg binnen de 2021 S-serie. In eerste instantie werd de smartphone in augustus verwacht. Ten tijde van Galaxy Unpacked werd er echter met geen woord gesproken over de Fan Edition. Naderhand dacht menigeen dat oktober de maand zou worden waarin de S21 FE officieel geïntroduceerd zou worden. Inmiddels weten we dat Samsung ook deze datum niet heeft gehaald. Verwacht wordt dat de telefoon begin 2022 alsnog zal arriveren.

Hoewel het design van de Samsung Galaxy S21 FE al geruime tijd bekend is, bleef officieel bewijs tot op heden uit. Tot vandaag, want Jermaine Smit, aka Concept Creator, heeft een mock-up sample van de achterzijde van de Galaxy S21 FE weten te bemachtigen. Op YouTube heeft Jermaine een hands-on online gezet, waarin hij dieper ingaat op het design en de verwachte features. De afbeeldingen die gebruikt zijn in deze publicatie, zijn eveneens afkomstig van de Nederlandse designer.

Samsung S21 FE hands-on

In onderstaande YouTube video wordt het toestel getoond in een grijze kleur. Verwacht wordt dat de nieuwe Fan Edition in ten minste vier kleuren zal arriveren: grijs, wit lichtpaars en lichtgroen. Mogelijkerwijs komt er ook nog een vijfde, blauwe variant bij.

Er zitten momenteel nog geen camera’s in de sample die Jermaine overhandigd heeft gekregen. Morgen verwacht hij echter extra onderdelen te ontvangen, waaronder de camera. We houden je uiteraard op de hoogte. Uit de vrijgegeven beelden is het design en de grootte van de camera’s overigens al goed zichtbaar.

De Samsung S21 FE wordt uitgerust met een triple-camera. Verwacht wordt dat het gaat om een 32MP groothoekcamera, een 12MP ultra-groothoek camera en een 8MP telefoto camera. De flitser wordt ditmaal buiten het camera eiland geplaatst. Ook krijgt het camera eiland dezelfde kleur als de behuizing, dat is een duidelijk verschil met de Galaxy S20 FE.

De Galaxy S21 Fan Edition wordt uitgerust met een 6,4-inch AMOLED display met een Full HD+ resolutie en een 120Hz refresh-rate. Qua displaygrootte zal de Fan Edition tussen het basismodel en het plus model gepositioneerd worden. De telefoon wordt tevens voorzien van een in-display vingerafdruksensor. Net als de Galaxy S21 wordt ook de S21 FE voorzien van een plastic achterpaneel. De smartphone zal tevens stof- en waterbestendig zijn.

Uit de doos zal de Samsung Galaxy S21 FE draaien op het Android 11 besturingssysteem, gecombineerd met de One UI 3 gebruikersinterface. Het toestel wordt aangedreven door dezelfde chipset die ook in de andere S21 modellen wordt toegepast. Voor Europa zal de Samsung Exynos 2100 SoC worden ingezet, in veel andere werelddelen wordt de Qualcomm Snapdragon 888 gebruikt.

Vermoedelijk worden er twee geheugenvarianten beschikbaar gesteld: 6GB RAM / 128GB ROM en 8GB RAM / 256GB ROM. Dit zou overeen komen met de S20 FE. In tegenstelling tot z’n voorganger zal de S21 FE geen ondersteuning bieden voor een microSD geheugenkaartslot. Mocht je overwegen om deze smartphone te kopen, dan is dit zeker iets om rekening mee te houden.

Aangaande de batterij, verwacht wordt dat de Samsung S21 FE wordt uitgerust met een 4.370 mAh batterij. Deze zal waarschijnlijk een vergelijkbare batterijduur leveren als de 5.000 mAh batterij die in de 6,5” Samsung S20 FE te vinden is. Uit verschillende expert reviews is gebleken dat de accu van de S20 FE het makkelijk een hele dag volhoudt, ook als je de smartphone intensief gebruikt. Aangaande de oplaadmogelijkheden, de telefoon zal vermoedelijk ondersteuning bieden voor 25W snelladen. Een oplader zal echter niet standaard worden meegeleverd.

De nieuwe Fan Edition wordt hoogstwaarschijnlijk op 11 januari 2022 officieel aangekondigd door Samsung. Het nieuwe model zal kort na de introductie in de verkoop gaan. Vermoedelijk zal de adviesprijs rond de €650 (128GB) liggen. Een maand na de Galaxy S21 FE wordt de Galaxy S22 serie alweer verwacht.