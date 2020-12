Samsung OLED monitor verschijnt op CES 2021 Samsung vraagt handelsmerk aan voor OLED display voor computer monitoren. Eerste Samsung OLED monitor verschijnt waarschijnlijk op CES 2021.

OLED (organic light emmiting diode) displays worden al jaren geprezen om hun sterke eigenschappen. Zo hebben OLED-beeldschermen geen achtergrondverlichting nodig. Ze bieden ook een grotere kijkhoek en mooiere contrastverschillen, waardoor zwarttinten écht zwart zijn. OLED levert niet alleen een betere beeldkwaliteit, dergelijke displays zijn ook nog eens extra energiezuinig – ten opzichte van LCD panelen.

De Zuid-Koreaanse elektronicagigant Samsung gebruikt al jaren OLED schermen voor haar smartphones, ook wel AMOLED genoemd. In de toekomst is Samsung voornemens om ook weer OLED TV’s en monitoren uit te brengen. Het lijkt erop dat de eerste Samsung OLED monitor aanstaande is.

Samsung monitor met 33-inch tot 35-inch OLED display

Op 10 december 2020 heeft Samsung Electronics een trademark aangevraagd voor de benaming ‘OLED provided by Samsung’. Er is ook een bijbehorend logo gedeponeerd waarin een kleurrijk rechthoekig frame getoond wordt, met daarnaast de tekst ‘OLED provided by Samsung’. De aanvraag is gecategoriseerd als Class 9, met de volgende omschrijving.

‘OLED provided by Samsung’ trademark description: display panels; computer display monitors; digital signage; OLED (organic light emitting diode) display panels; display for smart phones; television monitors; televisions; flexible flat panel displays for computers.

Het lijkt erop dat Samsung zich klaarmaakt voor de introductie van haar eerste QD OLED monitor. Het ligt voor de hand dat deze begin 2021 wordt aangekondigd, als ook de internationale CES 2021 van start gaat.

Halverwege 2019 werd al bekend dat Samsung haar OLED TV productie weer wil opstarten. Hoewel bedrijven als LG en Sony al jaren OLED TV’s in het assortiment hebben, is Samsung volledig overgestapt naar QLED technologie. In 2021 zouden de eerste Samsung OLED TV’s weer worden uitgebracht, zo werd destijds door Business Korea gemeld. In de tussentijd heeft Samsung laten weten eind dit jaar te stoppen met de LCD productie, zo rapporteerde Reuters in maart dit jaar.

Twee weken geleden maakte Display Daily echter bekend dat de vraag naar QD-OLED TV panelen vooralsnog beperkt is, waardoor massaproductie wordt uitgesteld tot het derde kwartaal van 2021. Wel zou Samsung voornemens zijn om binnenkort haar eerste OLED PC-monitor te lanceren. Het zou gaan om high-end monitoren met een grootte van 33” tot 35”.

De kans is groot dat we hier komende maand meer over te horen krijgen, nog vóór de release van de veelbesproken Galaxy S21 smartphones. CES 2021 vindt plaats van maandag 11 januari tot en met donderdag 14 januari 2021. De internationale consumentenelektronica beurs die jaarlijks plaatsvindt in Las Vegas (Nevada), Verenigde Staten zal komend jaar uitsluitend digitaal plaatsvinden. Samsung zal vermoedelijk bij aanvang van de beurs haar nieuwe producten onthullen. Ook zal Samsung komende maand nieuwe TV modellen introduceren, waaronder een geheel nieuwe miniLED TV ook hebben we reeds uit betrouwbare bron vernomen dat in januari ook de Galaxy Book Flex 2 zal worden aangekondigd.

