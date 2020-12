Samsung Galaxy Book Go een nieuwe laptop voor onderweg Samsung ontwikkelt nieuwe Galaxy Book Go laptop PC, vermoedelijk bedoelt voor ‘on-the-go’ gebruik. Introductie volgt waarschijnlijk tijdens CES 2021.

Samsung heeft reeds verschillende notebooks uitgebracht binnen de Galaxy Book reeks. Denk bijvoorbeeld aan de Galaxy Book Flex, waar halverwege dit jaar nog een Book Flex 5G variant van werd uitgebracht, dit zijn handige 2-in-1 laptops. De Book S is de meest krachtige laptop PC, met een uiterst licht ontwerp en de Galaxy Book Ion wordt gekenmerkt door een hoogwaardige QLED display.

Het lijkt erop dat Samsung binnenkort een nieuwe notebook zal uitbrengen, die ideaal is om onderweg mee te nemen. Het gaat om de Samsung Galaxy Book Go.

Samsung Book Go portable computer

Op 11 december 2020 heeft Samsung Electronics een handelsmerk ingediend bij de EUIPO (European Union Intellectual Property Office) voor de benaming ‘Samsung Book Go’. De aanvraag werd gecategoriseerd als Class 9 met de volgende omschrijving.

Samsung Book Go trademark description : LCD displays; tablet computers and portable computers; wearable computers; computer monitors; tablet computers; portable computers; laptop computers; notebook computers.

Uit de benaming ‘Go’ kan worden opgemaakt dat Samsung deze laptop PC ontwerpt om eenvoudig onderweg mee te nemen en te gebruiken, oftewel een laptop voor ‘on-the-go’. Het blijft vooralsnog onbekend wat de specificaties worden en hoe deze nieuwe toevoeging zich verhoudt ten opzichte van de bestaande Galaxy Book line-up. Afgaande op de omschrijving lijkt het te gaan om een notebook met LCD display.

Hoewel de aanvraag is ingediend zonder ‘Galaxy’ mag je er vanuit gaan dat Samsung deze laptop PC wel degelijk binnen de befaamde Galaxy Book line-up zal onderbrengen. Het is vrij gebruikelijk voor Samsung om merknamen eerst vast te leggen zonder ‘Galaxy’, om enkele dagen later een extra trademark aan te vragen waarbij ook de Galaxy naam wordt vermeld.

Komende maand vindt de internationale beurs CES 2021 plaats van 11 t/m 14 januari 2021. Normaliter vindt deze jaarlijkse consumentenelektronicabeurs plaats in Las Vegas, Verenigde Staten, komend jaar zal de beurs echter uitsluitend digitaal worden vormgegeven – door corona.

Verwacht wordt dat Samsung tijdens de openingsdag een reeks nieuwe TV modellen zal introduceren, waaronder een geheel nieuwe miniLED TV. Gelijktijdig lijkt Samsung ook haar eerste OLED monitor aan te willen kondigen. Daarnaast hebben we vernomen dat er een nieuwe Galaxy Book Flex in de pijplijn zit. Of dit een directe opvolger wordt van de bestaande Flex of dat deze binnen de nieuwe Galaxy Book Go line-up wordt ondergebracht is nog onbekend.

Aansluitend zal Samsung op de sluitingsdag van CES 2021 een Galaxy Unpacked 2021 event organiseren, waar onder andere de nieuwe Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra worden verwacht. Genoeg nieuwe Samsung producten om naar uit te kijken dus.

Bekijk hier de Europese aanvraag voor Samsung Book Go.