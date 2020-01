Samsung TV modellen op CES 2020 Tijdens de CES beurs in Las Vegas toont Samsung een serie nieuwe televisie innovaties, waaronder 8K QLED TV modellen, microLED TV’s en The Sero.

Samsung toont op CES 2020 een reeks nieuwe televisies. Niet alleen wordt de eerste 8K QLED TV ‘zonder’ schermranden tentoongesteld, er zijn ook een serie nieuwe microLED en Lifestyle TV’s aangekondigd. De 2020-modellen verschijnen in nieuwe schermformaten, bieden 8K AI-upscale mogelijkheden en een verbeterde beeld- en geluidskwaliteit.

Televisies zijn er in tal van verschillende formaten. Bovendien is er keuze uit een groot aantal type beeldschermen, verschillende merken voeren OLED en LCD TV modellen. Samsung heeft echter ingezet op haar eigen QLED line-up met prachtige kleuren en diepe zwarttinten. De high-end microLED line-up is relatief nieuw en biedt een ultieme beeldkwaliteit. Daarnaast zet de Koreaanse fabrikant met The Sero in op jongeren, die hun TV gebruiken als verlengstuk van hun mobiele apparaten, zoals een smartphone of tablet.

Samsung MicroLED TV

De eerste Samsung microLED TV werd tijdens CES 2018 gepresenteerd. Het TV-scherm, genaamd Samsung The Wall, is modulair opgebouwd waardoor deze in grootte aanpasbaar is. Destijds ging het om een gigantisch 146-inch scherm. Inmiddels zijn de microLED modellen ook voor consumenten toegankelijk. In 2020 brengt Samsung vijf nieuwe schermformaten uit; 75-inch, 88-inch, 93-inch, 110-inch en 150-inch.

De nieuwe Samsung TV modellen zijn voorzien van ultradunne schermranden, waardoor het scherm een uiterst moderne uitstraling heeft. MicroLED-schermen bieden de beste beeldkwaliteit. Ze leveren een grotere diepte, betere resolutie en hogere helderheid, evenals een piekhelderheid van 5000 nits. Ook beschikken de nieuwe 2020 televisies over opschalingsmogelijkheden om de hoogste kwaliteit content te leveren, ongeacht de bron.

The Sero lifestyle TV

Samsung groeit ook in het portfolio van lifestyle-tv’s met een verdere uitrol van The Sero. The Sero, wat in het Koreaans ‘verticaal’ betekent, kan net als een smartphone of tablet tussen horizontale en verticale weergave draaien. Vorig jaar werd dit TV-scherm uitgebracht in Zuid-Korea, dit jaar is Samsung voornemens om de beschikbaarheid van The Sero uit te breiden naar verschillende markten wereldwijd.

De weergave-oriëntatietechnologie van The Sero sluit goed aan op mobiele apparaten. Voor het bekijken van YouTube video’s of een film of serie kun je de traditionele horizontale modus gebruiken. Wil je social media raadplegen, dan kun je het televisiescherm eenvoudig draaien in verticale richting.

Tonnie van Schijndel, Senior Marketing Manager TV & Audio bij Samsung Benelux: Consumenten verwachten tegenwoordig TV’s die volledig kunnen worden geïntegreerd in hun individuele levensstijl. Samsung herdefinieert de rol van het scherm voor het leveren van nieuwe digitale diensten en het creëren van nieuwe ontwerpen om de kwaliteit te verbeteren.

Samsung The Sero is gericht op millennial- en Gen Z-consumenten. Dit TV model heeft een modern ontwerp dat opvalt in elke ruimte en beschikt over een scala aan weergavefuncties voor als ze niet in gebruik is. The Sero is tevens winnaar van de CTA ‘Best of Innovation’ bij CES.

8K Samsung TV met Artificial Intelligence

Vanzelfsprekend toont Samsung op CES 2018 ook 8K TV modellen. Dit zijn QLED TV’s, waarbij het vlaggenschip, de Q950TS, de eerste 8K TV is met een ultradunne vormfactor en nagenoeg geen schermranden heeft. Het zogenaamde Infinity Screen heeft een screen-to-body-ratio van maar liefst 99%, wat zal bijdragen aan een geheel nieuwe kijkervaring – aldus de fabrikant.

Deze QLED televisie levert een premium 8K-beeldkwaliteit en een indrukwekkend surround-geluid. Dankzij de toepassing van een AI Quantum Processor biedt deze Samsung TV ook 8K AI-opschaling mogelijkheden. Met de functie Adaptive Picture kan de processor ook het scherm optimaliseren voor zowel omgevingscondities als individuele beelden.

8K-streaming content van providers zoals YouTube en Netflexi kunnen dankzij de AV1 code ook worden afgespeeld. De acceptatie van AV1-codec zorgt voor betere compressiesnelheden en ondersteunt HDR10+-technologie, helderheid optimalisatie en contrastverhouding.

Ook is de QLED 8K TV van Samsung voorzien van verschillende functies die de geluidskwaliteit naar een nieuw niveau moeten tillen, waaronder Q-Symphony, Object Tracking Sound (OTS) en Active Voice Amplifier. Deze functionaliteiten dragen bij aan een extra dynamisch geluid.

Samsung op CES 2020

Over de prijs en verkrijgbaarheid van de nieuwe Samsung TV modellen is vooralsnog geen informatie vrijgegeven. CES 2020 opent morgen, 7 januari, haar deuren voor het publiek. De beurs vindt plaats in Las Vegas. Tijdens de grootste beurs voor consumenten elektronica worden de nieuwe televisietoestellen tentoongesteld. Waarschijnlijk zal het nog tot mei/juni duren alvorens je de 2020 TV modellen kunt kopen, voor die tijd worden de prijzen bekend gemaakt.