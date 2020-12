Samsung SmartTag trademark voor Europa Samsung werkt aan tegenhanger van Apple AirTag. Met de Samsung SmartTag kun je Galaxy apparaten lokaliseren. Smart tracker wordt begin 2021 verwacht.

Eerder dit jaar werd de Apple AirTag geïntroduceerd, een handige tracker waarmee je zoekgeraakte items kunt terugvinden. Het lijkt er sterk op dat Samsung binnenkort een soortgelijke tracker zal onthullen. Gisteren werd bekend dat Samsung een certificaat heeft ontvangen van de Indonesische Telecom voor een ‘Galaxy Smart Tag’, met model nummer EI-T5300. Vermoedelijk gaat het om een tegelachtige tracker.

Aansluitend aan dit nieuws kan LetsGoDigital melden dat Samsung Electronics ook een trademark aanvraag heeft ingediend in Europa om de benaming van dit nieuwe apparaat veilig te stellen.

Samsung Galaxy SmartTag

Op 30 november 2020 heeft Samsung Electronics een handelsmerk ingediend bij de EUIPO (European Union Intellectual Property Office) voor de naam ‘Samsung SmartTag’. De aanvraag is gecategoriseerd als Class 9 / 42, met de volgende omschrijving.

Samsung SmartTag trademark description: Electronic tags; NFC tag; computer hardware for providing NFC tag identification data; electronic security tags; radio-frequency identification (RFID) tags; wireless tracking device; computer hardware for tracking the location of objects; computer software in connection with object tracking and object monitoring; biometric identification apparatus; computer software for biometric systems for the identification and authentication of persons.

Uit de omschrijving valt op te maken dat de SmartTag gebruikt kan worden om objecten te lokaliseren. Daarnaast lijkt de tracker, dat werkt op basis van NFC en RFID, ook gebruikt te kunnen worden voor de authenticatie van personen. Vermoedelijk zal de tracker werken in combinatie met de onlangs geïntroduceerde SmartThings Find functionaliteit – waarmee Galaxy producten eenvoudig gelokaliseerd kunnen worden.

Hoewel de naam ‘Galaxy’ niet is vastgelegd bij deze trademark mag je er vanuit gaan dat de volledige benaming wordt ‘Samsung Galaxy SmartTag’. Het is niet ongebruikelijk voor Samsung om de benaming ‘Galaxy’ achterwege te laten bij het aanvragen van handelsmerken. Vaak wordt deze extra variant enkele dagen later alsnog aangevraagd.

Het is overigens niet voor het eerst dat Samsung een smart tracker introduceert. Twee jaar geleden werd de SmartThings LTE tracker aangekondigd. Mogelijk dat de nieuwe SmartTag tracker gebruik maakt van Ultrawideband technologie, LTE en/of GPS.

Het is zeker niet ondenkbaar dat de Samsung SmartTag gelijktijdig met de Galaxy S21 geïntroduceerd zal worden. De drietal Galaxy S-serie smartphones worden halverwege januari 2021 verwacht.

Bekijk hier de aanvraag voor Samsung SmartTag.