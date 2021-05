Xiaomi smartphone met under-screen flip camera Breaking: Xiaomi patenteert futuristische smartphone met een under-screen camera dat intern kan roteren, om als selfie- en reguliere camera te gebruiken.

Toon pagina inhoud

Het Chinese Xiaomi timmert goed aan de weg. Het bedrijf weet zowel interessante budget telefoons als geavanceerde high-end modellen uit te brengen. Denk aan de recent geïntroduceerde Mi 11 Ultra of de Mi Mix Fold opvouwbare smartphone. Ook toonde het bedrijf eerder dit jaar een interessante concept telefoon met een quad-curved display en een under-screen camera. Dit roept de vraag op; Welke innovaties mogen we in de (nabije) toekomst nog meer van Xiaomi verwachten?

Xiaomi behoort tot één van de fabrikanten die werkt aan under-screen camera technologie. Het lijkt erop dat het bedrijf zelfs overweegt om een roterende under-screen camera te implementeren, zo blijkt uit een patent dat het bedrijf afgelopen week kreeg toegekend door de World Intellectual Property Organisation (WIPO).

Xiaomi smartphone met roterende under-screen camera

In februari 2020 heeft Bejing Xiaomi Mobile Software een octrooi ingediend bij de WIPO voor een ‘Terminal device’. De 32-pagina tellende documentatie werd op 29 april 2021 gepubliceerd en omschrijft tot in detail hoe het bedrijf een intern roterende camera wil integreren in een smartphone.

De gepatenteerde Xiaomi smartphone is voorzien van een under-display selfie-camera. Xiaomi heeft deze technologie reeds vaker gedemonstreerd en is naar eigen zeggen bij de 3de generatie aangekomen. Verwacht wordt dat de eerste Xiaomi telefoon met under-screen camera later dit jaar zal worden uitgebracht. Het patent gaat echter nog een stap verder, want de camera die onder het scherm is geplaatst kan roteren.

Aan de achterzijde van het scherm wordt een zogenaamde flip camera module geplaatst, met ten minste één cameralens. Standaard staat de camera naar de achterzijde gericht en maakt deze onderdeel uit van een groter camerasysteem, dat uit meerdere lenzen bestaat. Kijkende naar bovenstaande afbeelding, is alleen de bovenste lens van de triple-camera draaibaar (oranje weergegeven). De andere twee lenzen blijven te allen tijde naar de achterzijde gericht staan.

Middels een magnetische of gemotoriseerde aandrijfmodule en een processor is het mogelijk om de camera te laten draaien in de behuizing. Afgaande op de uitgebreide documentatie lijkt de voorkeur uit te gaan naar een magnetische module, dat is goedkoper om te implementeren en tevens duurzamer (een motortje kan kapot gaan, een magneet werkt altijd). In dat geval zal er ook een magnetisch component aan de cameralens worden bevestigd.

Wanneer de selfiecamera wordt geactiveerd zal de camera intern geroteerd worden, waarna het displaydeel rondom de cameramodule buiten werking wordt gesteld om zo voldoende omgevingslicht binnen te kunnen laten. In de praktijk zal je hier overigens nauwelijks iets van merken, doordat dit displaydeel erg klein is – op bovenstaande afbeelding is dit het kleine blauwe vierkantje dat rondom de cameralens is getekend. Het overige en tevens grootste displaygedeelte kan worden ingezet als viewfinder, om een preview te verschaffen van het op te nemen beeld.

Ten slotte wordt er gesproken over een laser autofocussysteem dat snel en accuraat in staat is om scherp te stellen – ook in slechte lichtomstandigheden. Xiaomi heeft al vaker gebruik gemaakt van zo’n AF-systeem, denk bijvoorbeeld aan de Mi 9. Aangaande het type scherm, er kunnen verschillende soorten displays worden ingezet waaronder een LCD (Liquid Crystal display), een OLED (Organic light emitting diode) of een CRT display (Cathode Ray tube), zo wordt in de uitgebreide documentatie vermeld.

Opmerkelijk is overigens dat Xiaomi in de patentbeelden ook een digitale foto toont van de in ontwikkeling zijnde cameramodule. Afgaande op de beelden is het zeker niet ondenkbaar dat het bedrijf al over een prototype beschikt. De foto is wel van lage resolutie, waardoor we deze niet in de publicatie hebben opgenomen. Wil je zelf een kijkje nemen, klik dan op het bronbestand onder aan deze publicatie.

Voordelen van een interne flip camera

Nu rest ons de vraag; wat zijn de voordelen van deze technologie? Doordat het camerasysteem in de behuizing wordt gedraaid, kan deze niet in aanraking komen met stof en vuil van buitenaf. Dit is een groot voordeel ten opzichte van pop-up camera’s zoals we die vandaag de dag kennen.

Door gebruik te maken van een roterende camera kan er ook op het aantal camera’s bespaard worden. Ten slotte hoeft er geen separate front-camera ingebouwd te worden. Optioneel zouden er ook twee camera’s in het roterende systeem kunnen worden opgenomen. Xiaomi heeft echter relatief weinig smartphones uitgerust met een dubbele selfiecamera, bovendien zal dit nog meer ruimte opeisen in de behuizing waardoor we dit minder waarschijnlijk achten.

Uiteraard kunnen er ook allerlei foto- en videofuncties aan gekoppeld worden, zoals een dual recording mode waarbij je zowel met de camera’s aan de voor- als achterzijde gelijktijdig een video kan opnemen.

Of en wanneer Xiaomi voornemens is om dergelijke technologie te integreren in toekomstige smartphone modellen blijft vooralsnog onbekend. Mogelijk wordt de Mi Mix 4 de eerste Xiaomi smartphone waarbij de selfiecamera onder het scherm wordt geplaatst. Afgaande op de geruchten zal Xiaomi ook haar volgende opvouwbare smartphone voorzien van een under-screen selfiecamera. Dat toestel wordt dit jaar nog verwacht, hoewel details omtrent de verdere vormgeving nog schaars zijn.

Xiaomi is zeker niet de enige fabrikant die inzet op deze nieuwe cameratechnologie. Ook de Samsung Galaxy Z Fold 3, die deze zomer wordt verwacht, zal naar verluidt over zo’n type camerasysteem beschikken. Andere fabrikanten zoals Oppo, Vivo en Huawei zullen naar verluidt ook dit jaar nog hun eerste smartphone met camera onder het scherm lanceren. ZTE heeft de Axon 20 5G reeds uitgebracht, dit was ’s werelds eerste telefoon met under-screen camera. Ook van ZTE wordt dit jaar nog een nieuw model verwacht.

De technologie die Xiaomi heeft vastgelegd gaat echter nog een stap verder, doordat deze camera ook roteerbaar is. De tijd zal moeten uitwijzen of het bedrijf kans ziet om deze nieuwe technologie ook daadwerkelijk toe te passen in een eindproduct. Xiaomi heeft in het verleden meerdere modellen voorzien van een pop-up camera. De interne flip camera lijkt wat dat betreft een logische doorontwikkeling te zijn.

Bekijk hier de documentatie van de Xiaomi smartphone under-screen flip camera module.