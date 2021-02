Xiaomi concept telefoon met quad-curved waterval display Xiaomi toont bijzondere concept telefoon met een 88˚ afgerond scherm, aan alle vier de zijdes. Ook de camera en speaker zijn onder het scherm geplaatst.

Toon pagina inhoud

Aankomende maandag kondigt Xiaomi haar Mi 11 serie aan voor de Europese markt. Er worden drie modellen verwacht, waarbij de Xiaomi Mi 11 Pro het nieuwe topmodel wordt. Voordat het zover is, heeft de Chinese fabrikant eerst nog een nieuwe concept smartphone aangekondigd. De telefoon is voorzien van een zeer bijzonder scherm, het quad-curve waterfall display loopt via alle vier de zijdes met een bocht van 88˚ naar beneden.

Afgezien van de hoeken bestaat het hele frame uit schermoppervlak, wat de telefoon een zeer unieke en futuristische uitstraling geeft. Normaliter zijn de power- en volume-knoppen in de frame verwerkt, deze Xiaomi concept smartphone is echter volledig knop en poortloos. In plaats hiervan zal er touch-bediening worden toegevoegd aan de zijkant van het scherm.

Xiaomi smartphone met 88˚ quad-curved display

Smartphonefabrikanten experimenteren al langer met het idee om toekomstige smartphones knop en poortloos te maken. Zo was de in 2019 geïntroduceerde Meizu Zero ’s werelds eerste knop en poortloze smartphone. Ook Vivo presenteerde destijds de Apex 2019 concept telefoon zonder poorten en knoppen.

Het is echter het scherm wat voor een daadwerkelijke technologische doorbraak zorgt. Normaliter laat glas zich niet makkelijk onder zo’n hoek buigen, waardoor het uiterst lastig is om een 88˚ ultra-curved display te fabriceren die de telefoon aan alle vier de zijdes omsluit. Xiaomi heeft hiervoor een speciaal proces ontwikkelt, waarbij het glas onder een extra hoge temperatuur van 800° C wordt gebogen, vervolgens zijn er 4 verschillende polijstgereedschappen toegepast om meer dan 10 complexe polijstprocedures af te lopen.

Om zo’n gebogen stuk glas aan het flexibele scherm te bevestigen, is een innovatief ‘schermstapelontwerp’ ontwikkelt, waardoor de displays naadloos tegen elkaar liggen. Er is ook geen camera zichtbaar, op de officiële blog van Xiaomi wordt uitgelegd dat deze concept telefoon beschikt over een derde generatie under-display camera. Ook beschikt dit toestel over sound-on-display technologie, dat overigens nog niet eerder is toegepast bij een flexibel scherm.

Omdat deze Xiaomi smartphone met quad-curve waterval scherm geheel poortloos is uitgevoerd, is dit toestel uitsluitend draadloos op te laden. Er is ook geen sim-compartiment, waardoor je bent aangewezen op een eSIM – de elektronische sim wordt overigens door steeds meer Nederlandse telecomproviders ondersteunt. Onderstaand is de nieuwe aanwinst van Xiaomi te bekijken.

Toekomst van smartphones

Vooralsnog is het een concept smartphone, oftewel deze telefoon kun je niet kopen. Desalniettemin geven dergelijke smartphones wel een inkijkje in de huidige focuspunten van smartphonefabrikanten. Twee jaar geleden werd de Mi Mix Alpha gepresenteerd met een 360˚ surround display. Ditmaal kiest het bedrijf dus voor een quad-curve scherm.

Xiaomi heeft zelf overigens geen display divisie, zo werd het scherm van de Mi Mix Alpha gefabriceerd door het Chinese Visionox. Vooralsnog is het onbekend welke displayfabrikant heeft geholpen bij de ontwikkeling van deze quad-curve smartphone.

Het blijft natuurlijk de vraag in hoeverre zo’n scherm ook daadwerkelijk een toegevoegde waarde levert. Zo werd de Huawei Mate 30 Pro ook knoploos uitgevoerd, maar bij de Mate 40 Pro besloot Huawei om de knoppen toch weer toe te voegen. Dit werkt simpelweg fijner.

Hoewel Samsung jaren geleden tot de eerste fabrikanten behoorde om een curved scherm te introduceren, worden deze zogenaamde edge displays in steeds mindere mate toegepast. Kijken we bijvoorbeeld naar de recent geïntroduceerde Galaxy S21 serie, dan is alleen het Ultra model voorzien van een curved display.

De reden? Niet iedereen vind een afgerond scherm fijn werken. Op de randen is de touch functionaliteit simpelweg minder goed, wat bijvoorbeeld voor frustrerende taferelen kan zorgen als je een bureaublad icoontje naar het volgende scherm wilt vegen. Bovendien is een curved display simpelweg duurder om te produceren.

LetsGoDigital heeft overigens al vaker gerapporteerd over dergelijke quad-curve display smartphones. Samsung legde in 2019 al een patent vast voor een Samsung Galaxy smartphone met een 3D display dat aan alle vier de zijdes is afgerond. Ook Xiaomi legde afgelopen jaar een soortgelijke telefoon met waterfall display en under-screen camera vast.