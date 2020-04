Xiaomi telefoon met waterfall display en under-screen camera Xiaomi patenteert gebruikersinterface van een smartphone met 90˚ afgerond scherm met side-bediening. De front-camera is onder het scherm verwerkt.

Vorig jaar september introduceerde Xiaomi de Mi Mix Alpha, een zeer bijzondere en futuristische smartphone die nagenoeg helemaal uit scherm bestaat. Deze innovatieve telefoon zou eind 2019 op de markt verschijnen voor een adviesprijs van omgerekend zo’n € 2.550. Hoewel de lancering van deze indrukwekkende smartphone werd uitgesteld, houdt Xiaomi zich op de achtergrond nog altijd bezig met dergelijke baanbrekende toestellen.

Xiaomi heeft namelijk een opmerkelijk designpatent ingediend. Ditmaal betreft het geen smartphone met een scherm op de achterzijde, het is dus geen Surround Display. Wel bestaan beide zijkanten voor ruim 60% uit schermoppervlak, wat nieuwe bedieningsmogelijkheden met zich meebrengt. Het is een soort vereenvoudigde, oftewel goedkoper, alternatief op de Mi Mix Alpha. Je zou dit model ook kunnen beschouwen als mogelijke opvolger van de Mi 10 (Pro).

Xiaomi smartphone met waterfall display

Eind september 2019 heeft Bejing Xiaomi Mobile Software een design patent ingediend bij het Chinese patent bureau, de CNIPA, om de gebruikersinterface van een smartphone vast te leggen. Het octrooi werd op 3 april 2020 gepubliceerd, waarna het is opgenomen in de Global Design Database van de WIPO (World Intellectual Property Office).

Uit de documentatie blijkt dat het een Xiaomi telefoon betreft met aan twee zijdes een sterk afgerond display (onder een hoek van 90˚), ook wel een waterfall display genoemd. Het scherm loopt dusdanig ver door tot aan de zijkanten dat hier ook een bedieningsinterface getoond kan worden.

Begeef je je op het startscherm dan worden algemene statusiconen getoond, zoals de batterijindicator en netwerksterkte. Open je een app, dan worden er bedieningsiconen voor die bewuste applicatie getoond. Denk bijvoorbeeld aan de mediaspeler, waarbij je via de zijkant een track kunt pauzeren of overslaan.

Xiaomi telefoon met under-screen camera

Het octrooi is toegespitst op de gebruikersinterface, zodoende is de achterzijde, maar ook de boven- en onderzijde van de telefoon niet gepatenteerd. Wat wel opvalt is de randloze voorzijde. Hoewel er een smalle receiver te zien is blijft het onbekend om wat voor een selfiecamera het hier gaat.

Als Xiaomi zou kiezen voor een notch of een punch-hole camera, dan zou dit uit de gebruikersinterface moeten blijken. Dat is hier echter niet het geval. Het lijkt er dan ook sterk op dat Xiaomi voornemens is om deze smartphone te voorzien van een under-screen camera.

In juni 2019 toonde zowel Xiaomi als Oppo een prototype smartphone met een camera onder het scherm. Vooralsnog zijn er echter geen telefoons geïntroduceerd met zo’n innovatieve front-camera. Desalniettemin worden de eerste modellen met een under-screen camera binnen nu en één jaar verwacht.

Of en wanneer Xiaomi het gepatenteerde ontwerp zal gebruiken voor een eindproduct is nog onbekend. Het is zeker niet ondenkbaar dat we deze interface later dit jaar of komend jaar terug gaan zien in een Xiaomi Mi smartphone. Onlangs werd de Xiaomi Mi 10 en de Mi 10 Pro uitgebracht voor de Europese markt. Hoewel deze high-end smartphones ook over een curved display beschikken is hier nog geen extra functionaliteit aan gekoppeld in de vorm van een side-interface. Ook zijn deze modellen nog voorzien van een hole-punch camera, in plaats van een camera onder het scherm. Wellicht dat dit bij de komend jaar verwachte Xiaomi Mi 11 (Pro) gaat veranderen.

Bekijk hier het patent van de Xiaomi telefoon interface.