Xiaomi Mi Mix Alpha smartphones met wrap-around display Nieuwe variant van de Xiaomi Mi Mix Alpha. Deze Surround Display smartphone heeft geen verticaal camerasysteem of pop-up camera, maar een notch...

Toon pagina inhoud

In 2019 wist Xiaomi de mobiele industrie te verrassen met de introductie van de Mi Mix Alpha, ’s werelds eerste smartphone met een wrap-around display – het scherm bedekt zowel de gehele voorzijde, achterzijde als de twee zijkanten van het toestel. Het zogenaamde Surround Display werd op de achterzijde alleen onderbroken door een verticaal frame, waar het triple-camerasysteem in verwerkt zit.

Drie weken geleden rapporteerde LetsGoDigital al over een nieuwe, nóg geavanceerdere variant van deze bijzonder futuristische telefoon. Het ging het om een soortgelijke Xiaomi smartphone met een pop-up camera. Dankzij de toepassing van deze pop-up camera kan het verticale frame aan de achterzijde komen te vervallen, waardoor het gehele toestel over displayoppervlak bestaat – op de boven- en onderzijde na.

Vandaag gaat het om een vergelijkbaar model. Echter, ditmaal kiest Xiaomi niet voor een pop-up camera.

Xiaomi smartphone met wrap-around display

Het betreft een patent dat in juli 2020 is aangevraagd door Beijing Xiaomi Mobile Software. Op 8 januari 2021 is het octrooi toegewezen door The Hague International Design System, onderdeel van de WIPO (World Intellectual Property Office). De summiere documentatie bestaat uit acht product schetsen en twee officiële product renders, die de smartphone in kleur worden weergeven.

Het design is in grote lijnen gelijk aan de Mi Mix Alpha met pop-up camera. Zelfs de getoonde wallpaper is identiek. Het nieuwe patent werd overigens drie weken later aangevraagd dan die met pop-up camera. In plaats van een uitschuifbare camera kiest Xiaomi ditmaal voor een brede notch.

De inkeping bovenin het display biedt ruimte voor een drietal camera’s en een dubbele flitser – de configuratie is vergelijkbaar met het pop-up systeem. Hetzelfde geldt overigens ook voor alle aansluitingen en knoppen – inclusief de 3.5mm hoofdtelefoon aansluiting, die aan de onderzijde is geïntegreerd.

Om de verschillen tussen beide modellen weer te kunnen geven hebben we in bovenstaande afbeelding het model met pop-up camera ‘Model 1’ genoemd. De nieuwe variant met notch is ‘Model 2.

Het blijft vooralsnog onduidelijk of en wanneer we een nieuw Xiaomi Mi Mix Alpha model mogen verwachten. Wel is duidelijk dat de Chinese fabrikant op de achtergrond nog altijd onverminderd doorgaat met haar Surround Display smartphone project. Mogelijk dat we hier in 2021 meer over te horen krijgen.

Bekijk hier het patent van de Xiaomi wrap-around display smartphone met notch.