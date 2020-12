Xiaomi smartphone bestaat volledig uit display oppervlak Xiaomi ontwikkelt nieuwe smartphone met 360˚ surround display. In tegenstelling tot de Mi Mix Alpha heeft deze telefoon een pop-up camera.

In september 2019 werd de Xiaomi Mi Mix Alpha aangekondigd, een bijzonder futuristische smartphone met een surround display dat zowel de gehele voor- als achterzijde van het toestel bestrijkt. Op de achterzijde werd een verticaal frame aangebracht, waar de triple-camera in verwerkt werd. Hoewel deze wrap-around smartphone nooit is uitgebracht lijkt Xiaomi op de achtergrond wel degelijk aan een opvolger van dit toestel te werken.

De Xiaomi telefoon waar we vandaag over publiceren is nóg geavanceerder dan de Mi Mix Alpha. Ditmaal is er ook geen verticaal camerasysteem zichtbaar.

Xiaomi surround display smartphone met pop-up camera

In juni dit jaar heeft Beijing Xiaomi Mobile Software een design patent aangevraagd bij The Hague Bulletin, onderdeel van de WIPO (World Intellectual Property Office). De documentatie werd op 18 december 2020 vrijgegeven en toont een high-end Xiaomi smartphone dat volledig uit display oppervlak bestaat. Afgezien van een 16-tal patentschetsen zijn er ook vier kleuren renders in de documentatie opgenomen.

De gepatenteerde mobiele telefoon heeft veel weg van de Xiaomi Mi Mix Alpha, ditmaal is echter ook de gehele achterzijde voorzien van displayoppervlak – er is niet langer een verticaal frame zichtbaar die het display onderbreekt. Wel zie je op de achterzijde een verticale naad, daar waar het scherm bij elkaar wordt gebracht. Voor het camerasysteem is een andere oplossing gezocht.

Deze Xiaomi telefoon beschikt namelijk over een brede pop-up camera waar drie camera’s en een flitser in verwerkt zijn. Doordat de telefoon aan de voor- én achterzijde over een schermoppervlak beschikt kan deze pop-up camera zowel worden ingezet voor het maken van reguliere foto- en video opnames, als voor het maken van selfies.

De in 2019 uitgebrachte Xiaomi Mi Mix 3 werd voorzien van een slider mechanisme, waarbij het camerasysteem zichtbaar werd door het voorste deel van de telefoon naar beneden te schuiven. Aangezien het scherm bij de gepatenteerde smartphone helemaal rondom doorloopt behoort een slider camera niet tot de mogelijkheden. Een pop-up camera daarentegen kan zeker uitkomst bieden.

Direct naast de pop-up camera is een aan/uit knop gesitueerd evenals een microfoon. Aan de onderzijde is ruimte gemaakt voor een speaker, een microfoon, een USB-C aansluiting en een 3.5mm koptelefoon aansluiting. Laatstgenoemde is opvallend, mede omdat de Mi Mix Alpha niet over een 3.5mm jack beschikte. Deze zo geliefde audioaansluiting ontbreekt sinds 2017 bij de meeste high-end smartphones.

In maart dit jaar gingen er geruchten dat Xiaomi aan een opvolger werkt van de Mi Mix Alpha. Dit toestel zou onder codenaam ‘Draco’ ontwikkelt worden en zou worden aangedreven door de Snapdragon 865 – in plaats van de Snapdragon 855 Plus. Overige specificaties zouden gelijk blijven, zo werd destijds door buitenlandse media gerapporteerd. Het is overigens nog onbekend of deze smartphone onder de naam Mi Mix 4 wordt uitgebracht of bijvoorbeeld onder de naam Mi Mix Alpha II.

Daarnaast lijkt de Chinese fabrikant te werken aan een smartphone met een enorme zoom lens. Halverwege dit jaar werd er een Xiaomi Mi Mix smartphone gepatenteerd met een bijzonder grote AI Zoom camera, dit toestel beschikte over een dual display, in plaats van een surround display.

Telefoons met wrap-arround display

Hoewel Xiaomi vooralsnog de enige fabrikant is die daadwerkelijk een surround display telefoon heeft geïntroduceerd, zijn er meer telefoonfabrikanten die een patent hebben aangevraagd voor een soortgelijk telefoonontwerp – denk aan LG, Huawei en Samsung.

De Mi Mix Alpha kreeg initieel een adviesprijs van omgerekend €2.550. Xiaomi heeft echter op het laatste moment besloten om deze telefoon toch niet uit te brengen. De hoge verkoopprijs zou hieraan ten grondslag liggen, bovendien zou het productieproces erg lastig zijn. Xiaomi zelf beschikt overigens niet over een displaydivisie, het 360˚ surround display van de Alpha is ontwikkelt door het Chinese Visionox.

Al met al blijft het de vraag of en wanneer we daadwerkelijk zulke wrap-around modellen kunnen kopen. Ten slotte zijn er in de tussentijd ook tal van opvouwbare telefoons uitgebracht, die allemaal goedkoper zijn dan de adviesprijs die de Mi Mix Alpha destijds meekreeg. Zodoende rijst de vraag of een wrap-around display smartphone daadwerkelijk zoveel extra toegevoegde waarde kan leveren, wat deze hoge prijs zou kunnen rechtvaardigen.

Bekijk hier het patent van de nieuwe Xiaomi surround display smartphone.