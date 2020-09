Huawei dubbelzijdige smartphone met wrap-around display Huawei legt nieuw smartphone design vast met triple camera en een groot flexibel scherm dat via de linker zijkant doorloopt tot grotendeels de achterzijde.

Huawei heeft door de jaren heen heel wat interessante smartphone modellen op de markt gebracht, die dikwijls voorzien worden van innovatieve functies. Zo behoorde Huawei tot de eerste telefoonfabrikanten die een opvouwbare smartphone presenteerde, de Huawei Mate X en de Mate Xs. Ook legt het bedrijf met regelmaat interessante designs vast om toekomstige telefoonontwerpen veilig te stellen. Toch zijn we bij LetsGoDigital nog nooit een Huawei dubbelzijdige smartphone tegengekomen.

Een nieuw octrooi onthuld dat Huawei zich op de achtergrond wel degelijk bezighoudt met de ontwikkeling van een dubbelzijdige telefoon met een wrap-around display. Het bedrijf lijkt hiervoor de Mate X ter inspiratie te gebruiken.

Huawei smartphone met wrap-around scherm

Halverwege maart 2020 heeft Huawei Technologies een design patent ingediend bij de CNIPA (China National Intellectual Property Administration). Op 11 september 2020 is de documentatie, bestaande uit zeven kleuren productafbeeldingen, gepubliceerd.

De mobiele telefoon heeft wel wat weg van de Huawei Mate X. Ditmaal gaat het echter niet om een opvouwbare smartphone, maar om een dubbelzijdige smartphone. De voorzijde is nagenoeg randloos. Via de linkerzijde loopt het scherm door tot aan de achterzijde, ook wel een wrap-around scherm genoemd.

De achterkant bestaat voor ongeveer 60% tot 70% uit schermoppervlak, de overige ruimte wordt ingenomen door het triple camerasysteem. Aan de rechter zijkant loopt het scherm deels door, zoals we kennen van bestaande edge displays. De gepatenteerde Huawei smartphone wordt getoond in twee kleuren; een antraciet grijze en een zilveren kleursteling.

Of Huawei daadwerkelijk voornemens is om een wrap-around smartphone uit te brengen blijft vooralsnog onbekend. Hoewel er door de tijd heen meerdere smartphone modellen zijn geïntroduceerd met een tweede display, is het aantal geïntroduceerde toestellen met een wrap-around scherm beperkt tot slechts één model: de Xiaomi Mi Mix Alpha.

Bekijk hier het design patent van de Huawei dual-sided smartphone.