Samsung smartphone met surround display en sliding camera Samsung werkt aan een smartphone met een transparante behuizing, die voor 100% uit schermoppervlak bestaat én over een sliding camera beschikt.

Samsung heeft inmiddels verschillende 5G telefoons uitgebracht met een flexibel display. Denk bijvoorbeeld aan de Samsung Galaxy Z Flip en Galaxy Z Fold 2, beide opvouwbare smartphones kun je in Nederland kopen. Een flexibel scherm is echter niet alleen toepasbaar bij vouwbare toestellen. Zo kan een buigbaar scherm ook dienst doen om een wrap-around display smartphone te creëren, zoals de Xiaomi Mi Mix Alpha met Surround Display.

Ook Samsung lijkt de mogelijkheden te onderzoeken om een smartphone te ontwikkelen die zowel aan de voor- als achterzijde en aan de randen uit schermoppervlak bestaat. Het toestel dat Samsung heeft gepatenteerd is overigens nog wel beduidend geavanceerder dan de Mi Mix Alpha van Xiaomi.

Ditmaal is er namelijk helemaal geen frame meer zichtbaar – ook niet aan de boven- en onderzijde en ook niet rondom het camerasysteem. De Samsung smartphone waar LetsGoDigital vandaag verslag over uitbrengt bestaat voor 100% uit schermoppervlak. Het is niet alleen het design waarin deze telefoon vooruitstrevend is, Samsung lijkt ook een aantal zeer bijzondere functies in ontwikkeling te hebben.

Samsung Galaxy telefoon met surround display

Het kersverse patent getiteld ‘Electronic device’ werd in juli dit jaar aangevraagd door Samsung Electronics bij de USPTO (United States Patent and Trademark Office) en is op 29 oktober 2020 gepubliceerd en opgenomen in de database van de WIPO (World Intellectual Property Office), voor wereldwijde bescherming van de gepatenteerde technologie.

De 70-pagina tellende documentatie beschrijft in detail hoe Samsung dit bijzondere smartphone ontwerp wil verwezenlijken. De mobiele telefoon wordt voorzien van meerdere beeldschermen, om het gehele toestel te omsluiten met displayoppervlak.

Voor de voorzijde wordt een curved display gebruikt. Op de achterzijde wordt een plat scherm aangebracht en voor de randen worden meerdere half afgeronde displays gebruikt. Er kunnen verschillende type schermen worden ingezet, waaronder een AMOLED of LCD display. In de praktijk zal je overigens niet zozeer doorhebben dat het om meerdere displays gaat, de content kan –afhankelijk van de app- gewoon overlopen van het ene naar het andere scherm.

Voor de schermontwikkeling is het, met name in de ronde hoeken, makkelijker om te werken met meerdere schermen, dan met één groot display. Desalniettemin wordt er als alternatief wel gesproken over de toepassing van één groot wrap-around scherm, die om het hele toestel gevouwen wordt. Zodoende wordt het ook makkelijker om de displayresolutie aan te passen, ook kan op deze wijze op het stroomverbruik bespaard worden.

Om de patentschetsen wat leven in te blazen heeft in-house 3D designer Giuseppe Spinelli (aka Snoreyn) een serie product renders gemaakt, op basis van de afbeeldingen en documentatie zoals Samsung Electronics die heeft vastgelegd. Deze kleurenbeelden dienen uitsluitend ter illustratie, om een beter beeld te creëren van de gepatenteerde technologie. Onderstaande YouTube video is eveneens gemaakt door de Italiaanse designer.

Samsung smartphone met transparante behuizing

De behuizing wordt gemaakt van transparant materiaal dat licht kan doorlaten, als voorbeeld wordt er gesproken over transparant acrylmateriaal of transparant polymeer materiaal. Door de behuizing transparant te maken, en uit twee delen te laten bestaan, kan deze over het scherm geplaatst worden – wat natuurlijk een groot verschil maakt met alle hedendaagse verkrijgbare modellen.

Alle benodigde componenten worden binnenin geplaatst, nog onder het surround display, hiervoor wordt gewerkt met steunkolommen. Zodoende zijn de componenten niet zichtbaar ondanks dat de behuizing transparant is.

De transparante behuizing brengt verschillende voordelen met zich mee, dit toestel kan zich namelijk aanpassen aan de omgeving – als een soort van kameleon! Zo kan het toestel als geheel veranderen afhankelijk van externe factoren, zoals het weer.

Zo kan de smartphone weersinformatie ontvangen en deze weergeven op het gehele scherm. Regent of sneeuwt het? Dan lopen de druppels letterlijk van je scherm af. Hiervoor worden voor-gedefinieerde grafische elementen gebruikt. Ditzelfde geldt ook voor je gemoedstoestand. Het toestel kan je activiteiten volgen en zodoende uitgebreide informatie verschaffen over je gezondheid en/of trainingsprestaties.

Ook wordt er in de documentatie gesproken over de mogelijkheid om met behulp van de camera de omgeving te scannen. Hierbij worden de kleuren uit de omgeving waargenomen, waarna de smartphone soortgelijke beelden toont als de omgeving waarin die ligt. Als voorbeeld wordt er gesproken over kiezelstenen die zich binnen camerabereik van de smartphone begeven.

De kleurinformatie van deze stenen wordt door de camera vastgelegd, waarna het toestel naar overeenkomende beelden zoekt om deze vervolgens op alle displaypanelen weer te geven. Zo kan je smartphone helemaal wegvallen in z’n omgeving.

Sta je bijvoorbeeld op een metro station? Dan kan de camera niet alleen kleurinformatie van het metrostation detecteren, middels de microfoon kan ook geluid gedetecteerd worden. Zo zal de content die op het smartphone scherm wordt getoond, nog beter overeenkomen met de omgeving waarin de gebruiker zich verkeert.

Dankzij AI (Artificial Intelligence) kan dit toestel ook gebruikerspatronen herkennen en de getoonde informatie hierop aanpassen. Rij jij ’s ochtends altijd rond hetzelfde tijdstip naar je werk en bekijk je vooraf altijd even het weersbericht? Na dit een aantal keren gedaan te hebben zal je telefoon de patronen herkennen om vervolgens automatisch elke dag om tijd X het weersbericht te tonen van de bewuste locatie waarin jij je begeeft. Dit werkt hetzelfde voor het weergeven van verkeersinformatie etc.



Samsung 5G smartphone met sliding camera systeem

Samsung heeft nog meer bijzonderheden in petto voor deze surround-display smartphone met transparante behuizing. Samsung wil dit toestel namelijk ook voorzien van een sliding mechanisme, om de camera’s achter te verbergen. Door het achterste deel van de behuizing naar beneden te sliden, ten opzichte van het voorste deel, komt het camerasysteem met flitser tevoorschijn.

De camera is bevestigt op de voorste behuizing en staat gericht naar de achterzijde, om reguliere foto en video opnames te kunnen maken. Aangezien het toestel aan de achterzijde ook over een scherm beschikt kun je de smartphone eenvoudig omdraaien, om met ditzelfde camerasysteem ook selfies te kunnen maken of videogesprekken te voeren.

Door gebruik te maken van een sliding mechanisme is er geen enkele camera zichtbaar wanneer je het toestel dichtgevouwen -als normale smartphone- gebruikt. Dit is een duidelijk verschil met de verticale camera-strip van de Xiaomi Mi Mix Alpha. Doordat deze Samsung smartphone volledig uit scherm bestaat zal het toestel een bijzonder futuristische uitstraling hebben, zeker in combinatie met de transparante behuizing.

Hoewel een sliding camera voldoende foto- en video mogelijkheden biedt, wordt er in de documentatie ook nog gesproken over een tweede cameramodule die onder het scherm wordt geplaatst. Deze wordt naar de voorzijde gericht, waardoor deze camera ook ingezet kan worden om de gebruiker te detecteren, om zodoende aan de hand van het gebruik te bepalen welke displays er ingeschakeld moeten worden.

Ligt de telefoon bijvoorbeeld plat op tafel, of wordt deze in de hand vastgehouden? Afhankelijk van het gebruik bepaalt het toestel welk display en/of displays geactiveerd moeten worden. Aan de randen zal de content doorlopen van het hoofdscherm – ongeacht of je de voor- of achterzijde in gebruik hebt.

Op het display dat niet in gebruik is, kan een vooraf ingesteld grafisch object getoond worden, zoals een foto van je geliefde hond. Op de zij-oppervlakken kunnen ook thumbnails getoond worden. Als voorbeeld wordt er gesproken over de camera applicatie, waarbij er langs de randen van het scherm miniatuurafbeeldingen getoond worden van je laatst vastgelegde foto’s.

Door simpelweg op zo’n miniatuur afbeelding te klikken of deze te verslepen kun je deze vergroot weergegeven. Desgewenst kan de gebruiker die bewuste miniatuurafbeelding ook eenvoudig op het achterste scherm tonen.

Een ander voorbeeld dat genoemd wordt in de patentdocumentatie; op de voorzijde wordt een video getoond, door het toestel om te draaien krijg je de bijbehorende informatie van die bewuste video te zien – denk aan de bestandsnaam, opnamedatum, videoresolutie en de bestandsgrootte.

Ben je met meerdere personen en wil je samen van een filmpje genieten? Dan kun je ook nog besluiten om de video op alle displays tegelijkertijd te tonen. Daarnaast kan de video in split-screen mode getoond worden. Ook bij het gamen kan een dual display uitkomst bieden.

Onder het display zullen de benodigde sensoren geplaatst worden, waaronder een vingerafdruksensor en mogelijk ook de luidspreker. Opvallend genoeg is er op de patentillustraties ook geen enkele knop of aansluiting zichtbaar.

In de documentatie staat vermeld dat dit toestel aan- en uitgezet kan worden via het scherm – in plaats van een fysieke power-knop. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een piëzo-elektrische film sensor, die een spanning (elektrische lading) genereert zodra er een touch aanraking op het scherm wordt gedetecteerd, waarna het display wordt ingeschakeld.

Vervanging voor het sim-compartiment kan gezocht worden in de eSIM (ingebouwde elektronische sim) – net zoals de Motorola RAZR 2019 ook uitsluitend met eSIM te gebruiken is. High-end toestellen zoals de Samsung Galaxy S20 en Apple iPhone 12 bieden dankzij dual sim functionaliteit wel de mogelijkheid om een eSIM te gebruiken, maar kunnen indien gewenst ook gebruikt worden in combinatie met een fysieke nano-sim.

Hoewel er op de patentbeelden ook geen USB Type-C aansluiting zichtbaar is, wordt er in de documentatie wel gesproken over de mogelijkheid van draadloos en bedraad opladen. Het zou overigens niet de allereerste smartphone zonder knoppen en aansluitingen worden, begin vorig jaar werd de bijzondere Meizu Zero geïntroduceerd – waarbij de modelnaam verwijst naar het feit dat deze telefoon over ‘zero’ gaten en inkepingen beschikt.

Bijzonder vormgegeven Samsung telefoons

LetsGoDigital wist vorig jaar al te rapporteren over een Samsung Galaxy smartphone met een 3D curved display. Ook legde Samsung het ontwerp vast van een dual display smartphone en zelfs een Samsung smartphone met transparant display is niet geheel nieuw.

Dergelijke Samsung smartphones zijn vooralsnog niet verkrijgbaar, dat wil echter niet zeggen dat Samsung niet in staat is om dergelijke telefoons te produceren. De markt moet er ook rijp voor zijn, bovendien moet zo’n smartphone voldoende extra toegevoegde waarde weten te leveren, ten opzichte van de hogere prijs.

Zo werd de Xiaomi Mi Mix Alpha in september 2019 geïntroduceerd, deze bijzonder futuristische smartphone met wrap-around display en 108MP camera kreeg een adviesprijs van €2.500. Het toestel zou in gelimiteerde oplage geproduceerd worden, maar is uiteindelijk nooit op de markt gebracht. De exorbitant hoge verkoopprijs zal hier ongetwijfeld mee te maken hebben. Dat neemt echter niet weg dat de technologie al wel gereed is voor commercialisering.

Het is overigens te makkelijk om te denken dat Samsung de ideeën voor deze surround display smartphone heeft afgekeken van Xiaomi. Want de Koreanen legde in 2016 al een octrooi vast in thuisland Korea, waar dit nieuwe patent weer op voortborduurt. Mede daarom is het zeker niet onwaarschijnlijk dat er al dergelijke Samsung prototypes bestaan – hoe futuristisch ook.

Het blijft echter wel de vraag of zo’n smartphone voldoende toegevoegde waarde kan leveren en wanneer de prijs/kwaliteit verhouding toereikend zal zijn om zo’n toestel ook daadwerkelijk in de markt te zetten.

Opvouwbare smartphones uit de Galaxy Z serie

Mocht Samsung een dergelijke mobiele telefoon willen uitbrengen, dan is het zeker niet ondenkbaar dat deze binnen de relatief nieuwe Galaxy Z-serie wordt geplaatst. Hier vallen ook de vouwbare telefoons onder, zoals de Galaxy Z Flip 5G en de Galaxy Z Fold 2.

Hoogstwaarschijnlijk wordt de Galaxy Z Flip 2 het volgende vouwbare toestel van Samsung, deze klaptelefoon wordt echter pas rond de zomer van 2021 verwacht. Eerst is het de beurt aan de Galaxy S21 serie, deze high-end smartphones worden vermoedelijk al in januari 2020 aangekondigd.

Vorig jaar werd de Z Flip gelijktijdig met de S-serie modellen geïntroduceerd, daar lijkt Samsung komend jaar dus een kleine wijziging in aan te brengen. De Samsung Galaxy S21 wordt een maand eerder verwacht dan normaal en de Z Flip 2 zal juist enkele maanden later verschijnen.

Bekijk hier de documentatie van Samsung.

