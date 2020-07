Xiaomi Mi Mix smartphone met dual display en AI zoom camera In oktober zal Xiaomi hoogstwaarschijnlijk een nieuw model uitbrengen binnen de innovatieve Mi Mix serie. Wordt dit de verwachte Xiaomi Mi Mix 4?

Toon pagina inhoud

Het Chinese Xiaomi weet met regelmaat verrassende telefoonmodellen te presenteren. Zo voert het bedrijf sinds 2016 de Mi Mix serie. Het eerste toestel binnen deze line-up had een prachtig randloos design, wat ongezien was voor die tijd. Naderhand zijn de Mi Mix 2 en Mi Mix 3 uitgebracht, die eveneens een innovatief karakter hadden met hoogstaande displaytechnologie. In oktober 2019 werd de laatste concept smartphone binnen deze telefoonserie aangekondigd, de Mi Mix Alpha – ’s werelds eerste smartphone met een wraparound display, waarbij het scherm via de zijkanten doorloopt naar de achterzijde.

Het scherm van de Xiaomi Mi Mix Alpha is gefabriceerd door de Chinese displayfabrikant Visionox. De twee bedrijven zijn een meerjarige overeenkomst aangegaan, je mag er dan ook vanuit gaan dat hier meer innovatieve modellen uit voort zullen vloeien. Hoewel het in eerste instantie wel de bedoeling was om de Mi Mix Alpha uit te brengen, is dit model nooit te koop geweest.

Wel kreeg deze Xiaomi telefoon een stevige adviesprijs van omgerekend zo’n €2.550. Een enorm bedrag voor een smartphonefabrikant die haar toestellen normaal gesproken zeer scherp in de markt zet. Naderhand heeft een woordvoerder van Xiaomi laten weten dat dit model dan ook vooral bedoelt was om te tonen waartoe Xiaomi in staat is als het gaat om flexibele display technologie.

Dual display Xiaomi telefoon met AI Super Zoom camera

We kijken dan ook graag vooruit; wat mogen we dit jaar verwachten van Xiaomi en haar innovatieve Mi Mix line-up? De Mi Mix modellen worden doorgaans rond oktober geïntroduceerd. Het ligt dan ook voor de hand dat we in oktober 2020 een nieuw model mogen verwachten. Mogelijk dat deze telefoon onder de modelnaam Mi Mix 4 wordt uitgebracht.

Het blijft vooralsnog koffiedik kijken wat Xiaomi’s plannen zijn voor haar toekomstige Mi Mix smartphone modellen, mogelijk dat een onlangs gepubliceerd patent ons meer duidelijkheid kan verschaffen. Eerder deze maand berichtte LetsGoDigital dat Xiaomi een design patent toegewezen heeft gekregen voor een zeer bijzondere smartphone met een dual display en een 108 megapixel AI Super Zoom camera.

De documentatie bevatte een reeks kleuren afbeeldingen waarop het toestel van alle kanten te zien is. De renders zien er dusdanig gedetailleerd uit dat het hier om een product lijkt te gaan dat daadwerkelijk ontwikkelt wordt. Dat wil overigens nog niet met zekerheid zeggen dat Xiaomi deze smartphone ook inderdaad zal uitbrengen. Desalniettemin is dit gezien Xiaomi’s innovatieve historie zeker niet ondenkbaar.

De afbeeldingen tonen twee modelvarianten, één met een zwarte behuizing en de ander met een transparante behuizing. Deze laatste variant geeft ons ook meer inzicht in de beoogde specificaties van deze Xiaomi smartphone. Zo valt er uit de afbeeldingen op te maken dat het een 5G telefoon betreft met een AI GPU en een 108 megapixel beeldsensor met zoom mogelijkheden. In de summiere omschrijving wordt deze camera ook wel een ‘AI Super Camera’ genoemd. Het camerasysteem bevat ‘slechts’ één grote lens die kan in- en uitzoomen.

De Nederlandse 3D designer Jermaine Smit, aka Concept Creator, heeft in samenwerking met LetsGoDigital een concept video gemaakt van deze bijzonder telefoon, onder de noemer ‘Mi Mix Alpha Pro’. De animatievideo is geïnspireerd op het octrooi van Xiaomi en is bedoelt om een beter beeld te krijgen van deze futuristische smartphone.

Het is zeker niet alleen het camerasysteem dat deze smartphone bijzonder maakt. De gehele voorzijde bestaat uit schermoppervlak. De schermranden aan de boven en onderzijde zijn zéér minimaal gehouden en aan de zijkanten is de display prachtig afgerond. Op de achterkant is een tweede displayoppervlak aangebracht, deze beslaat ongeveer 60% van de achterzijde.

Het scherm aan de achterzijde zal hoogstwaarschijnlijk ook dienst doen als live viewfinder, zo kun je via dit display selfies maken met de geavanceerde AI Super Camera. Deze Xiaomi telefoon lijkt dan ook niet over een separate front-camera te beschikken. Er is één ‘Super Camera’ ingebouwd die allesomvattend moet zijn.

Verder blijkt uit de patent afbeeldingen dat er een 5G modem zal worden geïntegreerd. Xiaomi heeft reeds verschillende telefoonmodellen in het portfolio die ondersteuning bieden voor het supersnelle mobiele netwerk. Van dure modellen zoals de Mi 10 Pro tot beduidend goedkopere modellen zoals de Mi 10 Lite – laatstgenoemde is momenteel de goedkoopste 5G telefoon die je in Nederland kunt kopen.

Vermoedelijk wordt het nieuwe toestel ook uitgerust met een grote accu en bijzonder snelle snellaadtechnologie. Er wordt gespeculeerd dat Xiaomi komende maand haar 100 Watt snellaadtechnologie zal uitbrengen, deze laadtechnologie werd in november 2019 al aangekondigd maar is vooralsnog niet beschikbaar. Er is Xiaomi echter veel aan gelegen om niet meer te lang te wachten, ten slotte introduceerde concurrent Oppo eerder deze maand haar nieuwe 125 Watt oplader en ook zusterbedrijf Vivo heeft afgelopen maand laten weten 120 Watt oplaadtechnologie in ontwikkeling te hebben.

Xiaomi heeft overigens niet eerder een dual display smartphone uitgebracht. Ten slotte bestaat het Surround Display van de Mi Mix Alpha uit één groot flexibel display. Door twee schermen te implementeren kan er ongetwijfeld op de productiekosten bespaard worden. Denk bijvoorbeeld aan de Vivo NEX Dual Display die voor een kleine €640 werd verkocht in China, wat natuurlijk een enorm verschil is met de €2.550 van de Mi Mix Alpha.

Een transparante smartphone heeft Xiaomi wel vaker uitgebracht. Sinds de Mi 8 is er ook een transparante editie aangekondigd. Het laatste model werd in maart 2020 aangekondigd, de Mi 10 Explorer Edition. Toch lijkt het aannemelijker dat de gepatenteerde smartphone binnen de innovatieve Mi Mix line-up wordt geplaatst, waarbij de focus ligt op geavanceerde display- en camera technologie. Zodoende is het zeker niet ondenkbaar dat Xiaomi dit toestel onder de modelnaam Mi Mix 4 in de markt zal zetten, ten slotte is de Mi Mix 3 het laatst verkrijgbare model is geweest binnen deze smartphonereeks.

Note to editors : The product renders presented in this publication are copyright protected and designed by Concept Creator and world-wide licensed to LetsGoDigital. You can use this artwork for free, as long as you include a clickable source link into your story. Thank you very much for understanding.