Huawei Mate 40 Pro 5G smartphone met goede camera De Huawei Mate 40 Pro is een geavanceerde 5G telefoon met een prachtig ontwerp, goede camera en krachtige hardware, maar zonder Google services.

Huawei heeft haar nieuwe Mate smartphones voor 2020 officieel aangekondigd. Het gaat om drie high-end telefoons, waarvan er slechts één model in Nederland verkrijgbaar zal zijn: de Huawei Mate 40 Pro. De Mate 40 en de Mate 40 Pro Plus worden niet in ons land gevoerd. Het Pro model is een 5G smartphone met een prachtig afgerond display, een dubbele selfiecamera, een uiterst krachtige chipset en een veelzijdige camera. Het nieuwe vlaggenschip zal vanaf 12 november 2020 verkrijgbaar zijn in Nederland voor een adviesprijs van €1.200.

Huawei heeft de Mate 40 Pro voorzien van een 6,76-inch OLED display met een 90 Hz refresh-rate. Het scherm is extra ver afgerond (88˚), waardoor het toestel aan de zijkanten bijna randloos lijkt te zijn en een extra futuristische uitstraling heeft. In tegenstelling tot concurrerende fabrikanten biedt dit toestel geen 120Hz refresh-rate ondersteuning, vergelijkbaar geprijsde smartphones zoals de Oppo Find X2 Pro en de Samsung Galaxy S20 hebben wel een scherm die deze hoge verversingssnelheid ondersteunt – wat de scroll-ervaring ten goede komt.

De smartphone is IP68 gecertificeerd, wat inhoudt dat de smartphone stof- en waterdicht is tot maximaal 1,5 meter diepte, gedurende maximaal 30 minuten. Er zijn verschillende mogelijkheden om de Huawei Mate 40 Pro te ontgrendelen. De vingerafdruksensor is onder het scherm geplaatst, daarnaast is er een 3D gezichtsherkenning module ingebouwd.

Huawei Mate 40 Pro een krachtige 5G smartphone

Huawei´s nieuwe topmodel wordt aangedreven door een 5 nanometer octa-core Kirin 9000 5G SoC. Dit is de krachtigste chipset die Huawei ooit heeft toegepast, maar liefst 50% krachtiger dan zijn voorganger. Het resultaat is een uitstekend grafisch vermogen, ideaal bij het spelen van mobiele games. Er wordt 8GB werkgeheugen en 256GB opslaggeheugen ingebouwd.

Het toestel draait op Android 10, in combinatie met de EMUI 11.0 gebruikersinterface. Hier zit echter wel een grote maar aan, want door de aanhoudende handelssancties vanuit Amerika worden Huawei telefoons niet langer geleverd met Google services – zoals YouTube, Gmail en Maps. Om toch gebruik te kunnen maken van soortgelijke applicaties ben je aangewezen op Huawei Mobile Services (HMS).

HMS is Huawei’s eigen ontworpen ecosysteem, waar je in combinatie met de Huawei AppGallery talloze apps kunt downloaden – gratis en betaald. Tijdens de lancering onthulde Huawei ook verschillende nieuwe applicaties, zoals Petal Search, Petal Maps en Huawei Docs. De bediening en beschikbaarheid van apps zal echter anders zijn dan je gewend bent van de Google Play Store. Je doet er dan ook verstandig aan om HMS eerst een keer zelf uit te proberen alvorens je besluit een nieuwe Huawei telefoon te kopen.

De Mate 40 Pro is uitermate geschikt om op te multitasken. De hardware is bijzonder krachtig en de software maakt het mogelijk om tot 3 apps tegelijkertijd te bedienen. Ook is het via de Multi Device knop mogelijk om het scherm van je smartphone te verbinden met een PC.

Nieuw is de sensor die Smart Gesture Control mogelijk maakt. Oftewel, je kunt verschillende functies middels handgebaren bedienen – zonder dat je de telefoon hoeft aan te raken. Handig als je bijvoorbeeld aan het koken bent, vieze vingers hebt, maar toch even het recept wilt opzoeken.

De functie Dynamic Eyes on Display maakt het mogelijk om via oogcontact met je toestel ongewenste binnenkomende oproepen op stil te zetten. Ook zal je telefoon hierdoor niet zomaar in de automatische slaapstand schieten, terwijl je nog naar het scherm aan het kijken bent.

Fantastisch camera systeem

Huawei Mate smartphones staan bekend om hun hoogwaardige foto- en video functies. Daar is de nieuwe Mate 40 Pro 5G geen uitzondering op. Aan de voorzijde is een dubbele camera ingebouwd. Het gaat om een 13 megapixel Ultra Vision selfie-camera en een 3D dieptecamera, voor het maken van bokeh foto’s.

Aan de achterzijde beschikt de smartphone over een zogenaamd Space Ring Design, waar drie camera´s en een flitser in zijn opgenomen. Het gaat om een 50 megapixel hoofdcamera, een 20 megapixel Cine camera en een 12 megapixel telefoto camera. De cameralenzen zijn ontwikkelt in samenwerking met vooraanstaand lens-producent Leica.

De hoofdcamera wordt ondersteunt door een Full Pixel Octa PD AutoFocus systeem met verbeterde autocorrectie van gezicht en lichaam. De Cine camera maakt het mogelijk om kwalitatieve video-opnames te kunnen maken in een 3:2 cinemastijl-ratio. Filmen kan in 4K resolutie, dankzij functies zoals Steady Shot, XD Fusion en HDR Engine tonen de video’s een mooie belichting, zelfs bij hoog contrast.

Extra video features zijn Slow Motion video, Tracking Shot, Story Creator voor cinematische effecten, het eenvoudig gebruik van achtergrondmuziek, filters en effecten, Audio Focus, Audio Zoom en geluidsopnames via Bluetooth-apparaten. De telelens maakt 10x Hybrid zoom mogelijk, evenals 50x digitale zoom.

Het is overigens noemenswaardig dat de Huawei Mate 40 Pro Plus -die niet in de Benelux wordt uitgebracht- voorzien wordt van een dubbele telelens. Deze maakt 20x Hybrid zoom en 100x digitale zoom mogelijk! Het is ’s werelds eerste smartphone met zo’n groot optisch zoombereik – waardoor je enorm ver kunt inzoomen zonder verlies van beeldkwaliteit. De digitale zoom laten we buiten beschouwing, deze voegt namelijk weinig meerwaarde toe als je waarde hecht aan de beeldkwaliteit.

Ook op het gebied van accu en snelladen weet de Huawei Mate 40 Pro indrukwekkende resultaten te behalen. Het Pro model wordt uitgerust met een 4.400 mAh batterij met ondersteuning voor de snelste versie van Huawei SuperCharge. Bedraad opladen kan met een maximaal laadvermogen van 66 Watt. Daarnaast wordt 50 Watt draadloos opladen ondersteunt. Op het moment van schrijven kun je in Nederland geen smartphone vinden met snellere oplaadmogelijkheden.

Huawei Mate 40 Pro kopen

De Huawei Mate 40 Pro 5G is beschikbaar in de kleuren Black (zwart) en Mystic Silver (licht grijs). De smartphone (8GB/256GB) heeft een adviesprijs van €1200 en wordt uitgebracht op 12 november 2020. Consumenten die een Mate 40 Pro preorder plaatsen kunnen genieten van verschillende combi-deals.

Zo kun je de Mate 40 Pro kopen in combinatie met de Watch GT 2 smartwatch voor €1300 – wat een korting betekent van maar liefst €200. Heb je liever nieuwe oordopjes? De FreeBuds Studio en de Freelace Pro zijn ook in de aanbieding, op eerstgenoemde headset ontvang je momenteel €200 korting, op de Freelace Pro accessoire kun je €115 korting krijgen.

Met de Mate 40 Pro weet Huawei opnieuw een zeer innovatieve smartphone te presenteren die het qua specs zeker kan opnemen tegen alle andere topmodellen die momenteel verkrijgbaar zijn in ons land. Wat dat betreft is het extra jammer dat de problemen met de VS nog altijd voortduren. Ten slotte verwacht je van een smartphone van €1200 een optimale gebruikerservaring – op alle punten.

Het ontbreken van features zoals de Play Store en andere Google diensten zal velen ertoe doen besluiten om toch voor een ander telefoonmodel te kiezen. Desalniettemin probeert Huawei alles in het werk te stellen om het HMS systeem verder vorm te geven om zo haar klanten tevreden te houden.