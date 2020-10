Video van PS5 SpiderMan game console grote hit op YouTube Indrukwekkende video animatie, gemaakt door Giuseppe Spinelli, van de PS5 in thema van Spider-Man Miles Morales behaalt 1 miljoen views+ op YouTube.

Op 6 oktober 2020 toonde LetsGoDigital in samenwerking met 3D grafisch designer Giuseppe Spinelli, aka Snoreyn, een eigen ontworpen Limited Edition console van de PlayStation 5, geheel in teken van SpiderMan Miles Morales. Giuseppe had een serie 3D product renders gemaakt van de PS5 SpiderMan console, vergezeld door een bijzonder spraakmakende video. Inmiddels zijn er bijna 9 dagen verstreken en is de YouTube video al meer dan 1 miljoen keer bekeken. De reacties zijn werkelijk overweldigend!

De zwarte game console kreeg hetzelfde kenmerkende design als de reguliere PS5, maar werd aan beide kanten gedecoreerd met een prachtig 3D vormgegeven Spider -het Miles Morales logo- die in een dieprode kleurstelling werd weergegeven. Het spinnenweb strekt zich uit over de gehele console en biedt dankzij het glanzende materiaal een perfect contrast met de matzwarte behuizing van de console. Ook de DualSense controller werd in hetzelfde thema opgetrokken.

YouTube video van de PS5 Limited Edition

De ruim 2 minuten durende concept video van de PS5 Limited Edition console is op YouTube inmiddels al meer dan 1 miljoen keer bekeken. De teller blijft nog onverminderd doorlopen, de afgelopen 24 uur zijn er meer dan 200.000 mensen geweest die de video hebben gezien.

De YouTube video van Giuseppe heeft al meer dan 38.000 likes ontvangen en ruim 3.400 mensen hebben de moeite genomen om een reactie te plaatsen. We hebben er een kleine greep uitgepakt, om een idee te geven van het gevoel dat deze video bij veel gamers los brengt.

If this PS5 skin really comes out I swear i will buy that. – Sojiro Genji

So sick man, genuinely thought this was real. – KillerTacos

Dude, you are gonna be Doing Huge Things. Trust Me. This and a lot of your content is under the watchful eye. See you soon! – John Frost

This might be fake, but my wallets sadness is beyond real – DC Legend

Heb jij deze spectaculaire PS5 video trailer nog niet gezien? Dan moet je hem zeker nog even bekijken! Alle beelden zijn door Giuseppe zelf vormgegeven, van schets af aan. Giuseppe, noch LetsGoDigital, is op geen enkele wijze gelieerd aan Sony Interactive Entertainment. Er is ook geen sprake van een sponsor contract of financiële ondersteuning. De beelden zijn tot stand gekomen uit een enorme passie voor gaming en een liefde voor grafische animaties.

Giuseppe is al betrokken bij de PlayStation 5 sinds de allereerste informatie hierover online verscheen. Nadat LetsGoDigital in augustus 2019 het patent ontdekte van de PlayStation 5 Development Kit, die gebruikt wordt door ontwikkelaars om spellen voor de PS5 op te programmeren, heeft Giuseppe een uiterst realistische video animatie van deze console gemaakt.

Inmiddels zijn er alweer 10 maanden verstreken en hebben we meermaals van zijn talent mogen genieten. Zo maakte Giuseppe verschillende spectaculaire PS5 video’s, waaronder een PS5 Black Edition en ook de DualSense controller wist hij bijzonder gedetailleerd en op indrukwekkende wijze vorm te geven.

Giuseppe heeft de afgelopen periode als vast team member van LetsGoDigital gefunctioneerd. Ook de komende maanden, jaren, mag je nog veel meer sensationele video’s van hem verwachten. Daarbij zal Giuseppe zich niet alleen bezighouden met gaming, ook op het gebied van mobile zal de Italiaanse grafisch designer zijn kunsten gaan vertonen. Zo wist Giuseppe ook de Samsung Galaxy Z Flip bijzonder nauwkeurig vorm te geven, een geweldige preview nog voor de officiële release.

Giuseppe heeft ook een PS5 DualSense Controller ontworpen in thema van SpiderMan Miles Morales. Helaas blijft het bij een concept, deze console en controller kun je niet kopen.