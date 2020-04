Sony PS5 Black Edition met PlayStation DualSense controller Aanschouw deze stijlvolle product afbeeldingen van een volledig zwarte PlayStation 5 console met bijpassende Sony DualSense wireless controller.

Er wordt al lange tijd gesproken over de in ontwikkeling zijnde game console van Sony. Gamers hebben maar liefst zeven jaar uitgekeken naar dit moment, de introductie van de PlayStation 5 komt echter maar moeizaam op gang. Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat Sony haar promotieplannen heeft moeten aanpassen, waardoor er nog altijd veel vraagtekens bestaan over het ontwerp, maar ook over de prijs en verkrijgbaarheid van de spelconsole. Desalniettemin wordt de PlayStation 5 nog altijd in het najaar van 2020 verwacht, samen met de nieuwe DualSense controller uiteraard.

Eerder deze maand kon je op LetsGoDigital lezen dat de Italiaanse grafische designer Giuseppe Spinelli, aka Snoreyn, zich momenteel bezighoudt met een Sony PS5 concept. Hij heeft zowel de console als de inmiddels officieel geïntroduceerde DualSense controller in 3D vormgegeven. Zoals je inmiddels gewend bent van Giuseppe zijn de renders bijzonder gedetailleerd en realistisch weergegeven.

Enige tijd geleden toonde we al de PlayStation 5 retailbox en verschillende renders van een witte game console en controller – op basis van de door Sony getoonde DualSense controller. Uit de reacties bleek dat de meeste gamers de voorkeur geven aan een klassiek zwart gekleurde console en controller. Daarom heeft Giuseppe een serie renders aangeleverd aan LetsGoDigital van de PS5 Black Edition met bijpassende zwarte controller.

Sony PS5 console

Bij gebrek aan officiële berichtgeving omtrent het design van de PlayStation 5 heeft Giuseppe ervoor gekozen om de vormgeving van de console af te stemmen op de nieuwe DualSense controller. Het is een strak vormgegeven spelconsole, met vergelijkbare afmetingen als de Sony PS4 Pro.

Aan de voorzijde is behalve het Sony logo ook de disk drive en een tweetal USB poorten te vinden. De achterzijde beschikt over vergelijkbare aansluitpoorten als de PS4 Pro. Denk aan LAN, HDMI, USB, power port, SPDIF en een AUX poort.

Ook over de ventilatie heeft Giuseppe nagedacht. Via de bovenzijde wordt koude lucht naar de console gevoerd. Aan de zijkanten zijn een tweetal rijen aan ventilatiegaten aangebracht om de warme lucht weer af te voeren. Door de spelconsole op kleine pootjes te zetten kan de lucht ook via de ventilatiegaten aan de onderzijde worden afgevoerd. Het betreft dus een liggend ontwerp – vergelijkbaar met bestaande PlayStation consoles.

De blauw LED die rondom de console is aangebracht zorgt voor een extra stijlvolle look die bovendien perfect matcht met de LED verlichting rondom het touchpad van de wireless controller. Op het design af te maken heeft Giuseppe de bovenzijde voorzien van een glimmend PlayStation logo met een mooie metalen finish. Het logo is een kwartslag gedraaid ten opzichte van de voorzijde – zoals Sony ook bij het PS4 ontwerp heeft toegepast.

Veel gamers hopen dat Sony niet alleen voor een elegant ontwerp kiest, maar vooral ook voor een geruisloos design. Ten slotte maken consoles zoals de PS4 Pro behoorlijk wat lawaai, afhankelijk van je thuissituatie kan dit een lekker potje gamen in de avonduren behoorlijk in de weg zitten.

DualSense controller voor PlayStation 5

Hoewel de DualSense inmiddels officieel is geïntroduceerd, heeft Sony vooralsnog slechts twee product afbeeldingen gedeeld. Eén van de voorzijde en één van het boven- / zij aanzicht. We weten dus feitelijk nog altijd niet hoe de achterzijde van de controller eruit komt te zien.

Hoewel de knoppenstructuur in grote lijnen gelijk is gebleven heeft Sony de actieknoppen ditmaal een grijstint meegegeven, in plaats van kleur. Giuseppe heeft er echter voor gekozen om de actieknoppen wel in kleur af te beelden, dit maakt de DualSense nog spraakmakender en eleganter.

Sony heeft de wireless controller uitsluitend in één dual-tone kleurstelling getoond, met een witte bovenzijde en een zwarte onderzijde. Voor veel PlayStation fans is het is een behoorlijke omschakeling. Ten slotte hebben zij al jaren een eenkleurige, vrij rechthoekig vormgegeven controller in hun handen. Het ontwerp van de DualSense wijkt in dat opzicht behoorlijk af van de bestaande DualShock controllers.

Het ligt overigens voor de hand dat Sony ten tijde van de lancering van de PS5 meerdere kleurvarianten van de DualSense beschikbaar zal stellen. Of het wit/zwarte model straks standaard wordt meegeleverd of dat Sony toch zal besluiten om een zwarte controller mee te leveren, dan blijft nog even de vraag.

De klassieke cirkelvormen rondom de D-Pad en actieknoppen zijn verdwenen. Ook zijn de kleine pijlpictogrammen op de D-Pad zelf geplaatst, in plaats van erom heen. Dit draagt bij aan een rustigere en tevens chique uitstraling. Ook de vormgeving van de touchpad en de lichtbalk rondom is veranderd.

Een andere toevoeging, waar overigens een aanzienlijk deel van de gamers vraagtekens bij zet, is de ingebouwde microfoon. Sony heeft laten weten dat deze dient om te kunnen chatten via de controller. Sommige zijn echter bang dat deze ook kan worden ingezet voor afluisterpraktijken. Gelukkig is er onder het PlayStation logo wel een Mute-knop aangebracht, zodat je het geluid in ieder geval eenvoudig kunt uitzetten.

Dankzij de her-ontworpen grip zal de DualSense ook een andere -vermoedelijk betere- handligging bieden dan voorheen. De handligging zal vermoedelijk meer overeenkomen met die van een Xbox controller. Wellicht dat dit ook de reden is dat voormalig Xbox baas Albert Panello zo positief heeft gereageerd op de nieuwe controller van Sony. Deze ziet er niet alleen futuristisch uit, er zijn ook enkele gewaagde en dure designkeuzes gemaakt. Ook over de vernieuwde triggers is dhr Panello positief, zo liet hij weten via een Tweet.

PlayStation 5 adviesprijs nog niet bekend gemaakt door Sony

Waar Microsoft de afgelopen maanden zo’n beetje alle details omtrent de Xbox Series X bekend heeft gemaakt is Sony beduidend terughoudender geweest met het delen van nieuwe informatie. Inmiddels heeft de Japanse fabrikant wel alle technische specificaties van de PlayStation 5 bekend gemaakt. Ook de DualSense controller werd erg plotseling aangekondigd.

Toch is het ontwerp van de console helaas niet het enige missende puzzelstukje. Ook over de prijs en verkrijgbaarheid bestaan nog altijd veel onduidelijkheden. Bloomberg maakte eerder deze week bekend dat de hoge prijs van de PlayStation 5 ervoor heeft gezorgd dat Sony in het eerste halfjaar 20% tot 30% lagere volume-aantallen wil gaan produceren, ten opzichte van de PS4 zeven jaar geleden. Het zou gaan om 5 tot 6 miljoen exemplaren.

Voor de PS5 zijn duurdere componenten gebruikt, gepaard met de beperkte beschikbaarheid van sommige onderdelen (al dan niet door het coronavirus) zal dit nadelige consequenties hebben op de verkoopprijs. Een hogere prijs zal ook zijn weerslag kennen op de verkoopaantallen. Verwacht wordt dat de adviesprijs van de Sony PS5 wordt vastgesteld op zo’n €500 tot €550 – zeker is dit echter nog niet.

Sony wil natuurlijk geen overproductie creëren. Dit roept echter wel de vraag op; is de voorraad ten tijde van de lancering toereikend om alle gamers die graag een PS5 willen kopen in hun behoefte te voorzien? Of stevenen we af op Nintendo Switch-achtige praktijken. Na de introductie in maart 2017 was de Switch maandenlang niet aan te slepen, overal was de game console uitverkocht. Dit resulteerde in exceptionele prijsverhogingen bij online retailers en natuurlijk veel teleurgestelde gamers die veel te lang moesten wachten op hun bestelde console.

Daar komt bij dat er verhalen de ronde gaan dat Sony overweegt om het design van de PlayStation 5 te herzien. De belangrijkste beweegreden hiervoor: hitte issues. Dit zou tevens de reden zijn dat het console ontwerp nog altijd een groot geheim is.

De problemen zouden van dusdanig serieuze aard zijn dat Sony zelfs overweegt om de lancering uit te stellen. Hoewel de voorkeur hier natuurlijk niet naar uit gaat, aangezien Microsoft haar console release ook voor het eind van dit jaar heeft gepland. Sony zelf heeft overigens op geen enkele wijze te kennen gegeven dat bovenstaande kwestie ook daadwerkelijk aan de orde is.

Wel heeft het bedrijf inmiddels meermaals te kennen gegeven voornemens te zijn de PlayStation 5 in het najaar van 2020 te lanceren. Deze uitspraak werd nog eens herhaald ten tijde van de introductie van de DualSense controller – op 7 april, toen het coronavirus / COVID-19 pandemie al geruime tijd gaande was.

Vooralsnog gaan we er dan ook gewoon vanuit dat de Sony PS5 voor het eind van het jaar in de winkelschappen ligt. Voor die tijd is het al wel mogelijk om een PlayStation 5 te kopen, in de vorm van een pre-order. Er zijn al verschillende verkooppunten in Nederland waar je een PS5 bestelling kunt plaatsen, waaronder bij NedGame en GameMania. Het Nederlandse game museum Bonami in Zwolle heeft zelfs al een PlayStation 5 Experience Zone gecreëerd, daar kunnen gamers de nieuwe PlayStation direct na de officiële lancering na hartenlust uitproberen.

