Sony PlayStation 5 prijs & verkrijgbaarheid Wanneer wordt de PlayStation 5 verwacht, wat gaat de nieuwe game console kosten en hoe komt de PS5 er uit te zien? Wij zetten alle speculaties uiteen.

Afgelopen maand heeft Sony verschillende nieuwe details bekend gemaakt omtrent de in ontwikkeling zijnde PlayStation 5 game console. De technische specs zijn inmiddels aangekondigd, toch blijft de Japanse gamefabrikant nog altijd erg terughoudend in het delen van informatie omtrent het design, de prijs en de release datum. Ondertussen breekt het internet los van de speculaties, met webshops waar je de Sony PS5 kunt kopen tegen sterk uiteenlopende prijzen.

PlayStation 5 kopen als preorder

Zo verscheen begin deze week een Deense PlayStation 5 retail pagina online waar de game console te bestellen is voor 6.989 Deense Kronen, omgerekend ruim € 935. Sinds gisteren is er ook een Canadese retailer die de PS5 aanbiedt, een stuk goedkoper weliswaar, want daar kun je de console in de voorverkoop kopen voor slechts $559 Canadese dollars, omgerekend slechts € 360.

Hoogstwaarschijnlijk zijn beide genoemde bedragen niet de daadwerkelijke verkoopprijs, vermoedelijk zal de adviesprijs ergens tussen bovengenoemde prijzen in komen te liggen, waarbij de meeste geloven dat de prijs rond de € 500 zal uitkomen. De PS5 zou daarmee zo’n € 100 duurder worden dan de PS4 (Pro) ten tijde van de lancering kostte. Een behoorlijke smak geld natuurlijk, maar de functies zijn er dan ook naar.

Sony PlayStation 5 retail box

Over het design van de PlayStation 5 heeft Sony vooralsnog geen informatie willen verstrekken en dat terwijl Microsoft eind 2019 al het ontwerp van de Xbox Series X heeft getoond. Deze game console krijgt een totaal ander ontwerp dan de huidige Xbox One X. Aangezien de PlayStation consoles door de jaren heen ook altijd een vernieuwd ontwerp hebben gekregen mag je er vanuit gaan dat de PS5 er in ieder geval anders uit komt te zien dan de PS4 en alle voorgaande consoles van Sony.

Onze Italiaanse designer Giuseppe Spinelli, aka Snoreyn, heeft besloten een eigen concept model te maken van de PlayStation 5. Een maand geleden heeft Snoreyn ook al een zeer geavanceerde Pro controller geanimeerd, deze video kon rekenen op overweldigende reacties en meer dan 6,3 miljoen views!

Snoreyn houdt zich momenteel bezig met een nieuwe video animatie, waarin deze DualShock controller ook weer terugkomt, maar dan in vereenvoudigere vorm – zoals standaard wordt meegeleverd. In de tussentijd kun je vast genieten van de eerste 3D render van de PS5 retail box, die bovenstaand wordt weergegeven.

Wanneer wordt de PS5 verwacht?

Ook Nederlandse bedrijven maken zich inmiddels op voor de komst van de Sony PlayStation 5 console. Zo rapporteerde LetsGoDigital afgelopen maand al over het Bonami Game Museum, die zich momenteel bezig houdt met de realisatie van een PlayStation 5 Experience Zone.

Over de releasedatum is er nog altijd enige onduidelijkheid. Ver voordat het coronavirus (COVID-19) uitmondde in een pandemie sprak Sony over een lanceringsdatum van ‘eind 2020’. Hoewel verschillende industrie experts sindsdien de verwachting hebben uitgesproken dat de lancering wordt uitgesteld vanwege het coronavirus heeft Sony hier vooralsnog geen blijk van gegeven. Integendeel zelfs. Ook op de Nederlandse productpagina van PlayStation staat nog altijd vermeld ‘Najaar 2020 op de markt’. Vooralsnog gaan wij er dan ook vanuit dat de PS5 eind van dit jaar in de winkelschappen komt te liggen.

