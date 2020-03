Game Museum werkt aan Sony PlayStation 5 Experience Zone De PlayStation 5 zelf ervaren? Binnenkort is het mogelijk bij het Bonami SpelComputer Museum in Zwolle Het coronavirus zorgt nog niet voor vertraging.

Maandenlang hebben gamers uitgekeken naar deze periode. Ten slotte zou rond februari 2020 de officiële introductie van de PlayStation 5 moeten plaatsvinden. Hoewel we deze datum inmiddels ruimschoots gepasseerd zijn, blijft het vooralsnog opvallend stil aan de kant van Sony. De Japanse gamefabrikant heeft zich een erg afwachtende houding aangemeten.

In eerste instantie had dit te maken met Microsoft, die nagenoeg gelijktijdig met de PlayStation 5 de Xbox Series X zal presenteren. Sony zou de prijs van de PS5 console mede willen bepalen aan de hand van Microsoft haar prijsstrategie.

Ondertussen heeft een ander serieus probleem de kop op gestoken. Het coronavirus is uitgegroeid tot een pandemie. Landen over de gehele wereld nemen verregaande maatregelen om het hardnekkige virus af te remmen en onder controle te krijgen. Dat weerhoudt de gaming industrie er echter niet van om zich klaar te maken voor de komst van de PlayStation 5. Neem het Bonami SpelComputer Museum in Zwolle.

Game museum begonnen met ‘PlayStation 5 Experience Zone’

In het Bonami SpelComputer Museum zijn ze inmiddels enthousiast aan de gang gegaan met de voorbereidingen, voor als de PS5 er wél is. Afgelopen weekend heeft het museum een aanvang gemaakt voor het creëren van een ‘PlayStation 5 Experience Zone’.

De meters lange muurdecoratie is inmiddels klaar, de komende weken zal de ruimte verder worden vormgegeven rond het thema ‘PlayStation 5’. Bezoekers van het SpelComputer Museum zullen in de gamehoek kunnen genieten van de laatste spelconsole, in combinatie met de nieuwste games natuurlijk.

John Groenewold, eigenaar van het Bonami SpelComputer Museum zegt: Gamers kijken massaal uit naar de komst van de PlayStation 5. Ons museum zal de PS5 als één van de eerste in Nederland ontvangen. Daar bereiden we ons nu al op voor, zo kunnen bezoekers straks zelf de verschillen tussen de PS4 en PS5 ervaren. Vanzelfsprekend hebben we voor de Xbox liefhebbers ook nog iets leuks in petto, daarover later meer.

Het museum in Zwolle weet een aantrekkelijke mix aan te bieden van retro gaming en moderne console games. Ook de meest populaire consoles van dit moment, denk aan de Sony PS4, de Xbox One X en de Nintendo Switch staan allemaal speelbaar opgesteld voor het publiek.

Coronavirus heeft nog niet voor vertraging gezorgd

De afgelopen dagen lees je regelmatig berichten op het internet dat de spelconsole van Sony en Microsoft mogelijk vertraagd is, door het coronavirus die de wereld momenteel in z’n greep houdt. Over de gehele wereld zijn de gevolgen voelbaar. Toch lijkt dit vooralsnog weinig invloed te hebben op de consoles die eind 2020 op de markt moeten verschijnen.

BAAS, het Amsterdamse PR-bureau voor Sony Interactive Entertainment Benelux, heeft aan LetsGoDigital te kennen gegeven dat het coronavirus vooralsnog niet voor vertraging heeft gezorgd rondom de lancering van de PlayStation 5.

De ontwikkelingen veranderen echter met de dag en dus zou het maar zo kunnen dat het coronavirus alsnog roet in het eten zal gooien. Zo kunnen er problemen ontstaan in de aanvoer van bepaalde componenten, als de PlayStation 5 over een maand of drie in productie gaat. Vanzelfsprekend zal dit mede samenhangen met hoe het virus zich de komende maanden zal ontwikkelen.

Sony PlayStation 5 technische specificaties

Lange tijd bleef het opmerkelijk stil vanuit de kant van Sony. Gisteravond werd dan ook geheel onverwachts een tweet online gezet waarin duidelijk werd gemaakt dat er vandaag, 18 maart 2020, meer informatie onthuld zal worden aangaande de PlayStation 5.

Mark Cerny, de lead system architect voor de PS5, zal diepgaande uitleg geven over de systeem architectuur, zo luidt de tweet. Om 17:00 Nederlandse tijd zal er op de PlayStation blog een bericht worden geplaatst waarin de onthullende informatie vermeld wordt.

In eerste instantie was het Sony’s bedoeling om deze informatie te delen tijdens GDA 2020 (Game Developer Conference). Deze jaarlijkse beurs in San Francisco stond gepland voor deze week, maar zoals alle beurzen en evenementen is ook deze conferentie afgelast vanwege het coronavirus.

Het nieuws komt nadat Microsoft enkele dagen geleden verschillende technische details heeft onthuld via de Xbox site. Zo zal de Xbox Series X voorzien worden van een op maat gemaakte NVME SSD met 1TB aan geheugen. In het hart wordt een octa-core 3.8 Ghz Custom Zen 2 CPU en een 12 Teraflops Custom RDNA 2 GPU geplaatst met hardwarematige ondersteuning voor raytracing. De chip wordt gebakken volgens het 7nm procedé. Daarnaast wordt er maar liefst 16GB GDDR6 geheugen ingebouwd.

Enkele maanden geleden toonde Microsoft ook al het vernieuwde ontwerp. Of Sony ook meer zal onthullen over de vormgeving van de console en over de DualShock 5 controller blijft nog even afwachten, om 17:00 weten we meer!