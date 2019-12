Game museum en arcadehal een nieuwe trend in Nederland Op zoek naar wat vertier of een leuk dagje uit? Gamehallen zijn enorm in trek, heerlijk een paar uur onbeperkt gamen met vrienden of familie. Al dan niet gepaard met een museumbezoek. Dit zijn de Top 5 locaties in Nederland.

Speelhallen zijn de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond komen zetten. Je vindt ze verspreid door heel Nederland, elke provincie heeft inmiddels minstens één speelhal. We hebben het dan niet over een indoor speeltuin voor kleine kinderen, maar over arcadehallen waar je naar hartenlust kunt gamen. Leuk voor een gezellig dagje uit met vrienden of familie. Maar ook ondernemingen trekken met hun bedrijfsuitjes massaal naar deze trekpleisters.

Er zijn verschillende soorten speelhallen, van klein tot groot, elk met z’n eigen aanbod aan spellen. Sommige locaties werken met gratis entree, waarbij je vervolgens krediet op een game card moet zetten of gedurende een bepaalde tijdsduur mag gamen. Andere hanteren een all-in-one concept, waarbij je na het betalen van een entreeticket onbeperkt kunt gamen.

In de meeste gamehallen vind je arcadekasten en flipperkasten, eventueel aangevuld met VR gaming apparaten, gokautomaten en air hockey. Speel je graag online, Apple heeft dit jaar zelfs een arcade abonnement in het leven geroepen, die gebruikers in staat stelt om voor een bedrag van €5 per maand onbeperkt online spelletjes te spelen. Maar voor het samen spelen is het natuurlijk leuker om een arcadehal te bezoeken. Even lekker er op uit voor een dagje of avond onvergetelijk plezier. Hieronder volgen de Top 5 gamehallen in Nederland.

Game museum

Game museum in Zwolle

Het Nederlandse game museum in Zwolle, ook wel het Bonami SpelComputer Museum genoemd, heeft onlangs haar arcadehal uitgebreid. Het leuke aan deze gamehal is dat je niet alleen kunt gamen op tientallen retro arcadekasten, simulatoren en flipperkasten, je kunt hier ook de geschiedenis van de spelcomputer en computer aanschouwen. Ook kun je op alle oude en nieuwe game consoles spelen, denk aan de Sony PlayStation, de Microsoft Xbox en natuurlijk de Nintendo Switch.

Erg leuk om met de kinderen naartoe te gaan, het biedt een perfecte combi. Zo leer je wat bij over de historie van videogames en home computers, terwijl je tegelijkertijd vertier vindt in het spelen van een grote diversiteit aan games.

Het game museum hanteert een all-in prijs, voor een entree bedrag van €15 per persoon mag je zowel het museum bezoeken als onbeperkt gebruik maken van de 60-tal klassieke arcadekasten, simulatoren en flipperkasten. Bezoekers tot 5 jaar mogen gratis naar binnen. De gamehal is 6 dagen in de week geopend van 10:00 tot 17:00. Op vrijdag en zaterdag kun je ook in de avonduren een bezoekje brengen. Parkeren is overigens gratis, het museum beschikt over een eigen parkeerterrein met voldoende parkeerplaatsen.

Gamestate

Gamestate arcadehal gevestigd in zes Nederlandse steden

Ligt Zwolle niet direct bij je om de hoek? In het westen van Nederland vind je nog verschillende retro gamehallen. Gamestate is de grootste met maar liefst zes vestigingen verspreid door ons land, gesitueerd in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, Kerkrade en Utrecht. Laatstgenoemde is zelfs de grootste gamehal van de Benelux.

Deze arcadehallen zijn beduidend commerciëler ingesteld, van een all-in-one concept is dan ook allerminst sprake. Je kunt een game kaartje kopen (á €1,50) waar je saldo op dient te zetten. Voor €20 denk je even vooruit te kunnen, maar in werkelijkheid heb je na een half uur alweer een lege kaart in de hand, zonder gamecredits. De gamehallen zien er wel uiterst modern uit, maar voor de prijs kun je deze beter overslaan.

Gamestate is elke dag geopend, van het middaguur tot middernacht. De openingstijden sluiten goed aan bij jongeren, die graag na of voor het stappen nog een potje willen gamen.

The Game Box

The Game Box in Almere, Apeldoorn en Enschede

The Game Box is ook in meerdere steden te bezoeken, namelijk in Almere, Apeldoorn en Enschede. In deze gamehal vind je een 50-tal arcade- en videospellen evenals gokautomaten. Er is een leuke diversiteit aan speelmogelijkheden. Een entreekaartje is gratis. Vervolgens dien je een playcard te kopen á €1,50, dit geld krijg je wel weer retour als speeltegoed. Je dient het kaartje op te waarderen met minimaal €10. Naarmate je extra tegoed op je kaart zet krijg je enkele ‘video freeplays’ gratis.

Prijzen per spel variëren tussen de €0,60 tot €3,00. Het is dus afhankelijk van welke en hoeveel spellen je wilt spelen, wat zo’n dagje uit gaat kosten. Persoonlijk ben ik meer van het all-in-one concept, dan ben je toch vrijer om elk spel even kort uit te proberen. Spreekt een bepaalde game je niet aan, dan ben je zo weer weg en op naar het volgende spel.

Kom je geregeld langs, dan kan het natuurlijk ook juist een voordeel zijn om met een gamekaart te werken, ten slotte ben je dan niet standaard een bepaald bedrag kwijt voor een entreeticket. The Game Box is net als Gamestate dagelijks te bezoeken van 12:00 tot 24:00. Vanzelfsprekend kunnen de openingstijden afwijken op feestdagen.

Videogame museum

Nationaal Videogame museum in Zoetermeer

Ook in Zoetermeer vind je sinds 2017 een game museum. Bij het Nationaal Videogame museum vind je net als in Zwolle een leuke mix van cultuur en spel. Beide musea bieden de mogelijkheid om via een tijdslijn kennis te maken met de geschiedenis van videogames. Er is een uitgebreide museumcollectie en ook de arcadehal is modern vormgegeven.

De gamehal hanteert tijdsgebonden tarieven. Het goedkoopste ticket is €7, hiervoor mag je een uurtje gamen, voor 3 uur gamen is de prijs vastgesteld op €11 en de hele dag toegang kost €15. Daarnaast worden er gereduceerde prijzen aangeboden voor kinderen.

Het museum in Zoetermeer is te bezoeken van woensdag tot en met zondag, op de meeste dagen kun je terecht van 10:00 tot 17:00. Vrijdagavond is het museum te bezoeken tot 21:00. Ook hier kun je je auto gratis parkeren, gedurende de eerste twee uur.

Funland

Funland in Scheveningen

Bij een bezoekje aan de pier in Scheveningen (Den Haag) kom je Hommerson Funland tegen, één van de oudste speelhallen van ons land. In deze arcadehal vind je tal van nostalgische indoor kermisattracties en gokautomaten, daarnaast zijn er verschillende video games te spelen. Het geheel doet klassiek aan, maar dat maakt het beslist niet minder leuk.

Lange tijd kon je hier betalen met Funland coins of met harde euro’s. Sinds vorig jaar is echter het Playcard systeem in het leven geroepen, waardoor je niet meer met losse muntjes hoeft rond te lopen. De meeste games kun je spelen voor een bedrag van €1. Je krijgt gratis entree. Deze spelhal is dagelijks geopend van 10:00 tot 22:00. In het weekend kun je zelfs terecht tot 01:00.

Vanzelfsprekend kun je op al deze locaties ook terecht voor een hapje en een drankje, want van al dat gamen krijg je wel honger. De gamehallen die werken met een kaartsysteem hanteren doorgaans hogere horeca prijzen. Wil je uitgebreide informatie over elke individuele spelletjeshal, bijvoorbeeld voor het reserveren voor een kinderfeestje of een schoolreisje, raadpleeg dan de website van de bewuste aanbieder.