Apple Museum opent in 2022 in Utrecht Het grootste Apple Museum van Europa vestigt zich in winkelcentrum The Wall in Utrecht. De complete Apple verzameling zal vanaf 2022 te bezichtigen zijn.

Het grootste Apple Museum in Europa zal komend jaar haar deuren openen in Utrecht. In het moderne winkelcentrum The Wall wordt momenteel gewerkt aan het nieuwe museum, dat een grootte zal beslaan van 1.600 vierkante meter. De oprichter van het museum is ondernemer en gepassioneerd verzamelaar Ed Bindels. De collectie zal meer dan 5.000 Apple items omvatten, waaronder tal van computers en iPhones, maar ook posters en andere verzamelitems.

Jarenlang heeft Bindels allerlei producten van Apple verzameld. Bindels is tevens oprichter van computerketen Amac, met meer dan 50 vestigingen in Nederland. Daarnaast zal de collectie veel items bevatten die voorheen in Stichting Apple Museum Nederland te bewonderen waren.

Het museum in Westerbork heeft noodgedwongen besloten ermee te stoppen, de coronacrisis en een tekort aan vrijwilligers hebben hieraan ten grondslag gelegen. Een deel van de collectie is in beheer gegeven ten behoeve van het nieuwe museum in Utrecht, een ander deel van de collectie gaat naar techniekmuseum Oyfo in Hengelo.

Grootste Apple Museum in Europa

In 2022 zal het Apple Museum open gaan voor publiek. Nergens anders in Europa vind je zo’n grote verzameling Apple producten. Ook in Amerika heeft dhr. Bindels niet zo’n grote collectie kunnen ontdekken, zo verklaarde de verzamelaar tegenover het Algemeen Dagblad. Desalniettemin is er nog altijd ruimte voor uitbreiding, zo missen de zeldzame Apple I en Apple Lisa in de verzameling.

Bindels is voornemens om er een strak museum van te maken in Utrecht: “Dit is Apple, het moet wel strak”. Naast Macintosh en iMac computers zullen uiteraard ook allerlei iPhone, iPad en iPod modellen tentoongesteld worden. De telefoons en computers komen in een eigen tijdslijn te staan, met duidelijke verhaallijnen. “Om te laten zien hoe revolutionair alle producten voor hun tijd waren. Pas dan kun je zien wat Apple allemaal teweeg heeft gebracht.”

Apple fans kunnen in Nederland op meerdere locaties terecht om kennis te maken met de rijke historie van het bekende Amerikaanse elektronicabedrijf. Het Bonami Computer Museum in Zwolle heeft tevens een uitgebreide collectie Apple producten. In het 3.250 vierkante meter museum kunnen bezoekers langs de tijdslijn lopen, waar de gehele (home) computer geschiedenis wordt uitgebeeld. In het interactieve museum staat een groot deel van de collectie ook speelbaar opgesteld voor het publiek.

Geschiedenis van Apple

Apple werd in 1976 opgericht door Steve Jobs, Steve Wozniak en Ronald Wayne. Het bedrijf uit Silicon Valley (Cupertino, Californië) heeft eind jaren zeventig een essentiële rol gespeeld bij de opkomst van de PC-markt. In de jaren die volgden wist het bedrijf veel bekendheid te vergaren met haar Macintosh-computers.

Ook de iPod muziekspelers waren revolutionair voor hun tijd. Daarnaast heeft Apple natuurlijk een vooraanstaande rol vervult in het smartphone tijdperk, met de introductie van de iPhone in 2007. Vandaag de dag is het bedrijf ook marktleider op het gebied van smartwatches en tablets.