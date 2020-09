iPhone 12 Pro Limited Edition in thema van Apple 1 PC Caviar introduceert een unieke Limited Edition smartphone in dezelfde stijl als de Apple 1 PC van 40 jaar geleden. Als basis wordt de iPhone 12 Pro gebruikt.

Al maanden wordt er online gesproken over de verwachte iPhone 12 serie, die Apple halverwege oktober zal aankondigen. In de tussentijd houdt het Russische bedrijf Caviar zich bezig met nieuwe Limited Edition ontwerpen, waarvoor de iPhone 12 Pro (Max) als basis zal worden gebruikt. Eerder deze maand introduceerde Caviar de iPhone 12 Pro Space Odyssey Collectie, ditmaal is het thema de Apple 1 – de allereerste Apple PC, die ruim 40 jaar geleden werd uitgebracht.

Caviar staat erom bekend om high-end telefoons van Apple en Samsung rijkelijk te decoreren met hoogstaande materialen -zoals edelmetalen, titanium en leer- om er vervolgens een exclusief en uniek toestel van te maken. De iPhone 12 Pro Apple 1 Edition is opnieuw zo’n zeldzame telefoon, de achterzijde is namelijk vormgegeven zoals de Apple 1 PC van 40 jaar geleden.

Apple 1 computer

De Apple I werd ontworpen door Steve Wozniak, voor persoonlijk gebruik. Steves Jobs zag echter kans om de PC te gaan verkopen. Zodoende werd dit de eerste personal computer die Apple uitbracht. De vroege PC beschikte over een microprocessor en een toetsenbord. Ook kon de Apple 1 verbonden worden met een monitor. Uniek was ook de behuizing, er werd gekozen voor een kenmerkende houten behuizing. Het apparaat kreeg een adviesverkoopprijs van $666,66 USD.

De iPhone 12 Pro Apple 1 Collectie van Caviar is geìnsprieerd op de Apple 1. Zo voorziet Caviar deze unieke telefoon van hetzelfde houtpatroon, ook is hetzelfde kenmerkende Apple logo in het ontwerp verwerkt. Direct onder het camerasysteem is een miniatuur glanzend titanium display geïntegreerd, met het bijbehorende ‘Hello World’ programma van de Apple 1. Er zijn zelfs toetsenbordknoppen aangebracht die het woord ´Computer´ tonen, in dezelfde lettertype-stijl als het origineel van 40 jaar geleden.

iPhone 12 Pro Limited Edition

Om het design helemaal af te maken decoreert Caviar deze unieke iPhone 12 Pro met een écht fragment van het moederbord dat in de Apple I gebruikt werd. Het moederbord is opgekocht bij een verzamelaar, waarna deze in het design atelier van Caviar uiteen is gehaald om vervolgens in fragmenten terug te plaatsen in het design van de iPhone 12 Pro. Dit geeft de telefoon een zeer bijzonder karakter – zeker als je je bedenkt dat er slechts 200 Apple I apparaten gefabriceerd zijn.

Met de iPhone 12 Pro Apple 1 Edition van Caviar beschik je over alle moderne technologie die je maar kunt wensen, gecombineerd met het nostalgische karakter van de Apple 1 PC. Caviar zal slechts 9 exemplaren fabriceren van deze unieke telefoon. Het getal 9 komt overeen met het aantal series dat Apple aan personal computers heeft uitgebracht. Wat betreft de prijs, deze exclusieve Limited Edition kost $9,990 USD, hiervoor ontvang je de 128GB iPhone 12 Pro. Voor de iPhone 12 Pro Max beginnen de prijzen bij $10,460.

Vind je dit wat te veel van het goede? Caviar lanceert ook nog een Apple 1 Lite variant.

iPhone 12 Pro Apple 1 Lite

Vanzelfsprekend gaat het hier niet om een Lite-model qua specs, want dezelfde iPhone wordt als basis gebruikt. Wel is het design iets minder geavanceerd, zo ontbreekt het originele display.

De iPhone 12 Pro Lite wordt voorzien van een telefoonhoesje van natuurlijk hout. Het oude ‘Apple’ logo is ook in dit ontwerp opgenomen, evenals een klein fragmentje van het moederbord van de Apple 1. Voor deze Limited Edition is de vanaf prijs vastgesteld op $4,990 USD.

Klanten hebben de keuze uit een iPhone 12 Pro of een iPhone 12 Pro Max. Daarnaast worden er meerdere geheugenvarianten aangeboden – gelijk aan datgene wat Apple aanbiedt. Vermoedelijk gaat het om 128GB, 256GB en 512GB. Caviar biedt nu al de mogelijkheid om een preorder te plaatsen, vanzelfsprekend kunnen de bestellingen pas worden uitgeleverd nadat Apple haar nieuwe toestellen heeft gepresenteerd.

Heb jij interesse in oude Apple devices? Bezoek dan eens het Bonami SpelComputer Museum in Zwolle, met Europa’s grootste collectie aan computers en spelcomputers. Zo staat hier onder andere de Apple Lisa opgesteld – de eerste zakelijke Apple PC. Ook wordt de Apple II en Apple III tentoongesteld, evenals verschillende Macintosh varianten.