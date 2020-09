iPhone 12 Pro Space Odyssey exclusieve mobiele telefoons Caviar lanceert een bijzondere Limited Edition smartphone collectie gebaseerd op de iPhone 12 Pro (Max) en geïnspireerd op de ruimte en ons sterrenstelsel.

Apple fans hebben het al maanden over de verwachte iPhone 12 serie. De viertal smartphone modellen moeten nog officieel onthuld worden, toch weerhoudt dit het Russische bedrijf Caviar er niet van om alvast een iPhone 12 Pro Limited Edition te ontwerpen. De nieuwe Space Odyssey Collection bestaat uit drie modellen die allemaal zijn toegewijd aan de ruimte en voorzien zijn van een bijzonder fragment van een hemellichaam.

Caviar brengt met regelmaat exclusieve mobiele telefoons uit, waarbij veelal een Apple iPhone of Samsung Galaxy als basis wordt gebruikt. Deze high-end smartphones worden door Caviar versierd met de meest zeldzame materialen.

Alle drie de iPhone 12 Pro modelvarianten (genaamd: Space Odyssey Mercury, Space Odyssey Mars en Space Odyssey Moon) worden voorzien van een vijftal fragmenten van de Muonionalusta-meteoriet – dit is de oudst bekende meteoriet op aarde, gevonden in Zweden. Daarnaast bevat het eerste model een deeltje van Mercurius, de ander van Mars en de derde is gedecoreerd met een echt fragment van de maan.

De fragmenten van hemellichamen zijn gekocht bij een speciaal bedrijf dat zich bezighoudt met het verzamelen en verkopen van ruimtevoorwerpen en -objecten. Elke Caviar-accessoire wordt geleverd met een eigen echtheidscertificaat, zo ben je ervan verzekert dat het een echt stukje van een hemellichaam betreft.

iPhone 12 Pro Limited Edition Collectie met exclusieve sneakers van Nike

De Space Odyssey Collection van Caviar zal qua functies identiek zijn aan de iPhone 12 Pro van Apple. Geïnteresseerden kunnen overigens ook kiezen voor de iPhone 12 Pro Max. Daarnaast heeft Caviar voor alle drie de modellen ook bijpassende sneakers ontworpen, waarbij de Nike Air Force 1 als basis is gebruikt.

Het exclusieve iPhone 12 Pro (Max) ontwerp is gemaakt van titanium met reliëfafbeeldingen van de banen van de hemellichamen en versierd met inzetstukken van composietsteen, gepolijst titanium en brons. De miniatuur-asteroïden die op de banen worden geplaatst, zijn gemaakt van fracties van de Muonionalusta-meteoriet. In het onderste deel zijn de oppervlaktes van de planeet bedekt met een echt fragment van de maan, Mars of Mercurius. Deze wordt beschermd door een laklaag.

iPhone 12 Pro met echt fragment van planeet Mercurius

Mercurius is de planeet die het dichtst bij de zon staat in ons zonnestelsel. De planeet is vernoemd naar de Romeinse god van de handel. Het is de snelste planeet die een volledig circuit rond de zon voltooit.

Het belangrijkste kenmerk van de iPhone 12 Pro Mercury editie is een fragment van een meteoriet die van Mercurius op de aarde is gevallen. Dit fragment is door Caviar in de behuizing van de smartphone geïntegreerd. Daarnaast bevat het design 5 fragmenten van de oude Muonionalusta-meteoriet.

De kosten van een custom iPhone 12 Pro Mercury beginnen bij $6,600 USD. Hiervoor ontvang je het iPhone 12 Pro 128GB model. Voor de iPhone 12 Pro Max beginnen de prijzen bij $7,060 USD. Beide zijn leverbaar met 128GB, 256GB of 512GB geheugen.

Voor de aangepaste Nike Air Force 1 sneakers betaal je een additionele prijs van $2,450. Ook de sneakers beschikken over een echt fragment van Mercurius. De smartphone verschijnt in een gelimiteerde oplage van slechts 19 exemplaren. Van de sneakers zal Caviar 24 paar produceren.

Exclusieve telefoon geïnspireerd op de planeet Mars

Mars staat ook wel bekend als de rode planeet, het is de vierde planeet van ons zonnestelsel – geteld vanaf de zon. Mars is vernoemd naar de Romeinse oorlogsgod. De planeet is de afgelopen jaren veelvuldig in het nieuws geweest door zijn unieke eigenschappen, die relatief veel overeenkomsten bevatten met de Aarde.

Zodoende is het de wens van diverse ruimtebedrijven om op den duur ruimtevaart reizen te kunnen organiseren naar Mars. Caviar meldt hierover het volgende:

Caviar over de Space Odyssey collectie: De “iPhone 12 Pro Space Odyssey” -collectie is een eerbetoon aan de grote veroveraars van de ruimte – Gagarin, Koroleva, Armstrong, John Glenn en anderen. We volgen de voortgang van projecten als “Space X”, “Blue Origin”, “Tianwen”, “Emirates Mars”, “ExoMars” op de voet en willen graag extra aandacht trekken voor moderne ruimtevaart onderzoeken. Het is onze droom om iedereen deel te laten nemen aan verkenning van de ruimte en een stuk te bezitten dat hen verbindt met verre planeten.

De Mars editie is iets goedkoper dan het Mercury model. De prijzen beginnen bij $6,110 USD voor de iPhone 12 Pro met 128GB geheugen. Voor de grotere iPhone 12 Pro Max wordt een vanaf prijs van $6,570 USD gerekend. Ook van deze exclusieve mobiele telefoon worden 19 exemplaren gefabriceerd.

Caviar heeft ook voor dit model bijpassende Nike Air Force 1 sneakers ontworpen. De sportschoenen worden handmatig beschilderd, op echt leer. De spraakmakende kleuren zorgen voor een flitsende verschijning. Uniek en exclusief zijn ze zeker, maar daar is de prijs ook naar. De adviesprijs van deze Limited Edition sneakers is vastgesteld op $1,980 USD – ongeacht je schoenmaat. Er worden 29 exemplaren vervaardigd.

Limited edition smartphone met echt element van de maan

De maan is de enige natuurlijke satelliet van de Aarde en kan elke nacht bewonderd worden door naar de sterrenhemel te kijken. De iPhone 12 Pro Space Odyssey Moon is voorzien van een echt element van een meteoriet afkomstig van de maan, die op de aarde is gevallen.

De maan editie is de goedkoopste toevoeging van de drie nieuwe exclusieve mobiele telefoons. Voor deze Limited Edition is de vanaf prijs vastgesteld op $5,830 USD. Hiervoor ontvang je de 128GB iPhone 12 Pro. Voor de Pro Max beginnen de prijzen bij $6,290 USD.

Voor de Nike Air Force 1 Moon sneakers betaal je $1,800 USD. Deze sportschoenen zijn tevens voorzien van een echt fragment van de maan. De handgemaakte schildering toont een astronaut die vanaf de maan naar de Aarde kijkt.