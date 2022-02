Samsung Galaxy S22 Ultra Limited Edition Caviar introduceert zes luxe Limited Edition modellen op basis van de Samsung Galaxy S22, S22 Plus en S22 Ultra verrijkt met goud, titanium en carbon fiber.

Caviar is gespecialiseerd in het verfijnen van bestaande telefoonmodellen met duurzame en zeldzame materialen, zoals goud en edelstenen. Eerder dit jaar introduceerde het Russische bedrijf verschillende iPhone 13 Pro Limited Edition modellen. Ditmaal is het de beurt aan de nieuwe Samsung Galaxy S22 Ultra. Het nieuwe vlaggenschip van Samsung is rijkelijk gedecoreerd met 24-karaats goud, lichtgewicht titanium en carbon fiber uit de auto-industrie.

Caviar heeft zes verschillende modellen geïntroduceerd. Klanten kunnen zelf kiezen welk toestel als basis wordt gebruikt: de Samsung Galaxy S22, de Galaxy S22 Plus of de Galaxy S22 Ultra.

Het is per direct mogelijk om een pre-order te plaatsen voor de nieuwe Limited Edition modellen. Zodra de nieuwe S-serie smartphones worden uitgebracht gaan de designers van Caviar aan de slag om het nieuwe design te verwezenlijken. De telefoons worden op maat en op bestelling gefabriceerd, met een maximale oplage van 99 stuks per model.

De release van de Galaxy S22 Ultra vindt plaats op 25 februari 2022. Het basismodel en het Plus model zijn verkrijgbaar vanaf 11 maart 2022. Vervolgens hebben de juweliersspecialisten bij Caviar zo’n twee weken nodig om het aangepaste ontwerp te realiseren.

Samsung S22 Ultra Limited Edition

De nieuwe collectie is gebaseerd op de Art Nouveau-trend. Model ‘Ocelot’ is de duurste toevoeging. Dit toestel is rijkelijk versierd met 24-karaats goud met een gevlekt patroon, gecombineerd met zwart PDV-Titanium en een gouden laser gravering. De symmetrische lijnen maken deze Samsung Galaxy S22 Limited Edition tot een echt sieraadkunstwerk.

De telefoon wordt in dezelfde geheugenvarianten aangeboden als het origineel. Dat betekent dat de S22 en S22 Plus verkrijgbaar zijn met 128GB of 256GB opslagruimte. Het Ultra model is tevens beschikbaar met 512GB geheugen. Prijzen variëren van $6.600 USD voor de Samsung Galaxy S22 (128GB) tot $7.830 USD voor de Galaxy S22 Ultra (512GB).

Het tweede model binnen de nieuwe collectie van Caviar heet ‘Bird of Prey’. Deze smartphone is eveneens voorzien van 24-karaats goud, hierbij is er gekozen voor een veren patroon. Voor het onderste deel is beige krokodillenleer ingezet. Deze elegante telefoon zal veel vrouwen bekoren. De prijs van dit Limited Edition model begint bij $6.370 USD.

Kenmerkend voor de gehele collectie is de v-vorm, die de camera scheidt van het onderste deel. Deze V staat voor ‘Victory’ – oftewel overwinning en superioriteit.

Galaxy S22 Ultra Limited Edition

Voor de heren heeft Caviar ook verschillende designs ontworpen, waaronder het ‘Great Gatsby’ model. Hierbij is het achterpaneel van de smartphone vervaardigd uit titanium. Decoratieve elementen gemaakt van een sieradenlegering zijn bedekt met 24-karaats goud die een prachtig driedimensionaal gouden lijnenspel vormen. Prijzen voor deze exclusieve en luxueuze smartphone beginnen bij $6.450 USD voor de Galaxy S22 128GB.

Gaat jouw voorkeur uit naar klassiek zwart? Dan zal de ‘Drive’ vast en zeker in de smaak vallen. Deze smartphone is vervaardigd uit black carbon fiber met een duurzame PVD coating. Het titanium frame is extra duurzaam en versierd met decoratieve bouten.

De benaming is afgeleid uit de auto-industrie, deze Limited Edition smartphone symboliseert de snelheid en dynamiek van sportwagens. Het ontwerp is dan ook geïnspireerd op sportwagens uit de jaren 1920 – 1930. Denk aan de Bugatti Atlantic, de Mercedes-Benz Roadster en de Talbot Lago. Prijzen voor de Samsung Galaxy S22 ‘Drive’ beginnen bij $6.370 USD.

Liefhebbers kunnen ook kiezen voor het model ‘Victory’. Deze Limited Edition smartphone is vervaardigd uit titanium met een satijn afwerking en een zwarte coating. Het lichte en duurzame titanium frame is extra stevig, bovendien zorgt het zwarte krokodillenleer voor een luxe en klassieke uitstraling. Opvallend zijn ook de drie zilverkleurig v-vormige lijnen, die contrasteren op de zwarte behuizing. Voor de Galaxy S22 Ultra (128GB) beginnen de prijzen bij $ 6.750 USD.

Tot slot heeft Caviar een ‘Titanium’ model uitgebracht op basis van de nieuwe Galaxy S22. Hiervoor is gehard titanium gebruikt met een gladde satijn afwerking. Het onderste deel bevat decoratieve elementen gemaakt van zwart carbon fiber. Voor deze exclusieve Samsung smartphone beginnen de prijzen bij $5.980 USD, hiervoor ontvang je de Galaxy S22 met 128GB geheugen.