iPhone 13 Pro met persoonlijke digitale QR-code Caviar introduceert een unieke iPhone 13 Pro Limited Edition collectie met een gouden QR-code, met alle informatie die de eigenaar besluit erin te coderen.

Caviar heeft een nieuwe Limited Edition uitgebracht van de iPhone 13 Pro. Het Russische bedrijf is gespecialiseerd in het verrijken van bestaande smartphone modellen met luxueuze en exclusieve materialen. De nieuwe Digital Signature Collection bestaat uit drie modellen, elk voorzien van een gouden QR-code die de eigenaar naar wens kan laten coderen met persoonlijke informatie – als een soort van visitekaartje. Vandaar bij bijpassende benaming ‘Digital Signature’ – een digitale handtekening.

Het gebruik van een QR-code is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Caviar speelt hier op unieke wijze op in. Het is overigens niet de eerste telefoon collectie van Caviar waarbij een QR-code is geïntegreerd in het telefoondesign. Afgelopen maand lanceerde het bedrijf een iPhone 13 Pro Crypto collectie, waarbij de QR-code een link bevat naar de NFC van de telefoon. Met de nieuwe collectie kan de eigenaar zelf bepalen welke informatie de QR-code bevat.

Zo kun je je eigen visitekaartje samenstellen, de website van een bedrijf of een link naar een Instagram account toevoegen. De QR-code is zelfs inzetbaar als COVID vaccinatiecertificaat. In het laatste geval zal Caviar de QR-code eenmalig vervangen in geval van hervaccinatie.

De QR-code wordt op de achterzijde van de telefoon geplaatst. Alle drie de modellen zijn voorzien van luxueuze materialen, waaronder goud, satijn PVD-titanium en exclusieve gravures.

iPhone 13 Pro Limited Edition: Golden Card

Het meest luxueuze model binnen de Digital Signature Collection is de iPhone 13 Pro Golden Card. Deze smartphone heeft een 18 karaats gouden achterpaneel met rasters – die symbool staan voor het groeiende netwerk van je zakelijke en persoonlijke contacten.

Caviar zal slechts 19 exemplaren produceren van dit exclusieve model. Exclusiviteit heeft z’n prijs… de adviesprijs van deze 18K telefoon bedraagt 35.370 USD – hiervoor ontvang je de iPhone 13 Pro met 128GB geheugen. Klanten kunnen tevens kiezen voor 256GB, 512GB of zelfs 1TB. Vind je het Pro model te klein, voor een bedrag van 39.980 USD krijg je de beschikking over de iPhone 13 Pro Max 128GB.

QR Matrix model

De iPhone 13 Pro QR Matrix beschikt over een grafietkleurige titanium behuizing met een gouden coating. Het achterpaneel is voorzien van een lasergravure, die doet denken aan een QR-matrix.

Caviar zal 99 exemplaren uitbrengen van dit model. Op de zijkant van de telefoon wordt een uniek nummer ingegraveerd. Elk toestel wordt geleverd met een garantiecertificaat.

De prijs voor deze Limited Edition begint bij 6.370 USD voor de iPhone 13 Pro (128GB) en $6.910 voor de Pro Max (128GB).

Black Card model

Het derde model is voorzien van een stijlvolle zwarte behuizing gemaakt van gesatineerd titanium met een PVD-coating. Ook dit model is voorzien van een gouden QR-code.

De prijs voor dit model begint bij 6.220 USD voor de iPhone 13 Pro (128GB) en 6.750 USD voor de grotere Pro Max (128GB). Van dit toestel zal Caviar eveneens 99 stuks vervaardigen.

iPhone 13 Pro (Max) specs

De iPhone 13 Pro Limited Edition modellen van Caviar bieden exact dezelfde functies als de reguliere versies van Apple. Het Pro model is voorzien van een 6,1” AMOLED display, de Pro Max beschikt over een 6,7” scherm. Beide bieden ondersteuning voor een adaptieve 120Hz refresh-rate.

De smartphones worden aangedreven door de uiterst krachtige A15 Bionic chip en draaien op het iOS 15 besturingssysteem. Er is een drievoudige camera ingebouwd, bestaande uit een 12MP groothoekcamera, een 12MP ultra-groothoekcamera en een 12MP telelens. Video’s kunnen in 4K @ 60fps worden opgenomen. Daarnaast is er een 12MP FaceTime camera beschikbaar aan de voorzijde.

De iPhone 13 Pro beschikt over een 3.095 mAh batterij, waarmee je tot 22 uur video kunt afspelen, aldus de fabrikant. De 4.352 mAh batterij van z’n grotere broer staat garant voor 28 uur video afspelen – of 25 uur video streamen.