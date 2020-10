Game museum collectie opgenomen in expositie te Apeldoorn CODA Apeldoorn organiseert ´Fervente Verzamelaars´ tentoonstelling, met onder andere een collectie retro spelcomputers van verzamelaar John Groenewold.

Toon pagina inhoud

In het CODA Cultuurhuis in Apeldoorn is momenteel een ‘Fervente Verzamelaars’ tentoonstelling gaande. Er wordt een uitgebreide collectie getoond, bestaande uit meer dan 15 privéverzamelingen; van Treinen, Barbies en Lego, tot Furbies, Star Wars, Dinky Toys en Meccano. Eén van de verzamelaars heeft zelfs een museum opgericht, om zijn omvangrijke verzameling toegankelijk te maken voor een breder publiek.

John Groenewold is, samen met zijn vrouw, eigenaar van Europa´s grootste game museum: het Bonami SpelComputer museum in Zwolle. Ook John heeft een deel van zijn privé collectie beschikbaar gesteld voor de ´Fervente Verzamelaars´ expositie.

John Groenewold zegt over zijn verzameling: “Het spelcomputermuseum was er niet zomaar. Dat begon met verzamelen. Heel veel verzamelen. We huurden destijds een kamer in een oud hotel en bij het vertrek van huisgenoten namen wij hun kamer over, totdat we de volledige bovenverdieping hadden om al onze spullen op te slaan. Om de verzameling bij elkaar te kunnen houden besloten we een museum op te richten. Eerst in het oude gemeentehuis van Epe en in 2015 zijn we tijdelijk verhuisd naar het voormalig postsorteercentrum in Zwolle. Een verhuizing van 600 naar 3000 vierkante meter – en dat hadden we echt nodig. Inmiddels zijn we gevestigd aan de Ossenkamp 4 te Zwolle, waar we de beschikking hebben over een ruim 3.500 vierkante meter grootte expositie ruimte.”

In Nederland wordt er ontzettend veel verzameld, vaak gaat dit gepaard met een enorme passie of fascinatie voor een bepaald object of onderwerp. Achter deze verzamelingen schuilen doorgaans dan ook bijzondere en onroerende persoonlijke verhalen. Deze verhalen worden samengebracht bij de tentoonstelling van het CODA. De ´Fervente Verzamelaars´ tentoonstelling is vanaf heden te bewonderen en zal nog tot en met 28 februari 2021 doorgang vinden.

Meer weten over de ´Fervente Verzamelaars´ tentoonstelling? Bezoek de website van CODA Apeldoorn om meer over de tentoonstelling te lezen of om een toegangskaartje te bestellen. Een entree kaartje voor het museum kost €10, waarna de expositie gratis te bewonderen is.

Museumkaarthouders, CODA- en ICOM-leden en kinderen tot en met 15 jaar krijgen gratis toegang. CJP pashouders ontvangen 50% korting op de entreeprijs. Bezoekers kunnen van 20 september 2020 tot en met 28 februari 2021 een kijkje komen nemen in het centrum van Apeldoorn.

Je kunt natuurlijk ook een keer langskomen in het game museum in Zwolle. John Groenewold zegt hierover het volgende:

Ik durf wel te stellen dat we over de grootste collectie spelcomputers en games beschikken in Europa, letterlijk van de eerste Pong-games tot de nieuwste game consoles. De retro spelcomputers brengen bij veel bezoekers mooie, nostalgische herinneringen naar boven. De nieuwste consoles laten zien hoe de technologie zich ontwikkeld heeft. Wij combineren de eerste computers als de Scholten Machine met nieuwe technologie, allemaal gerangschikt op tijdlijn. Zo loop je van de oudste computers naar de nieuwste krachtpatsers, 3D brillen van bijvoorbeeld Oculus Rif en een 3D printer hebben we uiteraard ook. Onze verzameling, ons museum, brengt verschillende generaties samen, terwijl je op verschillende niveaus kennismaakt met oude en nieuwe technieken. Als je een entreebewijs hebt gekocht, kun je ook echt alles uitproberen. Alle machines staan op vrij spelen. In ons museum vind je ook een arcadehal met ruim 60 klassieke arcadekasten en flipperkasten. Het zijn voornamelijk arcadekasten van de eerste generatie, met een geheel eigen opbouw en eigen artwork. Bijzonder zijn onze analoge, niet elektronische kasten, waartoe ook de Jet Rocket uit 1970 behoort.

Op de vraag of de verzameling inmiddels compleet is, is John kort, maar duidelijk:

We zijn nog niet klaar met verzamelen. We kopen zelf nog regelmatig nieuwe dingen op beuren, die we ook vaak zelf organiseren. Daarnaast krijgen we ook regelmatig spullen, waar we uiteraard enorm blij mee zijn. Ik vermoed dat onze huidige locatie op een gegeven moment ook niet voldoende zal blijken te zijn. We zijn in Europa de grootste en dat willen we zo houden ook!