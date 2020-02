Game Museum Bonami organiseert retro gamebeurs Wil je een tweedehands game console kopen of ben je zoek naar goedkope games? Kom naar Apeldoorn en sla je slag tijdens het retro gaming event 2020.

Het Bonami Computer & Game museum uit Zwolle organiseert op zondag 22 maart 2020 een beurs voor retro gaming. Verzamelaars van retrogames en liefhebbers van oude game consoles kunnen hun slag weer slaan tijdens de 41ste retro gamebeurs in Apeldoorn. Het evenement zal plaatsvinden in de Sporthal MatenPark aan de Heemradenlaan 130 in Apeldoorn.

Op de gamebeurs zijn 150 verkooptafels aanwezig met uiteenlopende producten van retrogames, spelcomputers, handhelds, accessoires en gaming merchandise tot bijzondere collector items. Je vindt er tweedehands producten van bekende fabrikanten zoals Sony, Nintendo, Microsoft, Sega, Atari, Philips, Commodore en Vectrex.

Apeldoornse sporthal omgetoverd tot marktplaats voor retro gaming

De retrobeurzen van het Bonami Game Museum kenmerken zich door de grote verscheidenheid aan tweedehands producten. De beursvloer staat volgeladen met oude computerspullen. Oud maar dikwijls nog in perfecte staat. De beursorganisator heeft een eigen stand met een aantal computerexperts die aangekochte producten direct na aankoop voor je kunnen nakijken. Erg handig, je kunt zelf meekijken en vragen stellen terwijl de engineers bezig zijn. Als dan blijkt dat het tweedehandsje niet naar behoren werkt kun je dat nog op dezelfde dag oplossen.

Standhouders van deze beurs hebben over het algemeen een goede reputatie. Mochten er toch problemen zijn met een aankoop wordt dit altijd op een schappelijke wijze opgelost. De deelnemers van de gamebeurs hebben stuk voor stuk een passie voor gamen.

Sommige standhouders halen hun retro aanbod uit het buitenland. Hierdoor kom je soms verzamelobjecten tegen waar je het bestaan niet van wist. Ben je op zoek naar dit soort retro spullen dan is het verstandig op vroeg naar de beurs te komen. Zo maak je de meeste kans op het aankopen van dit soort exclusieve collector items. Je zult overigens al snel opmerken dat je niet de enige bent in de rij.

Prijzen zijn zeer schappelijk. Je kunt er met een beperkt budget heen gaan en toch een aantal leuke items op de kop tikken. In de beurshal hangt altijd een gemoedelijke sfeer. Als je wat later naar de beurs komt is het wat rustiger en heb je wat meer ruimte om je heen om naar het brede aanbod te kijken. In de sporthal is ook een kantine aanwezig, waar koffie en snacks worden aangeboden.

Waar is de retro gamebeurs en wat kost het?

De sporthal in Apeldoorn is goed te bereiken met het openbaar vervoer. Met de bus ben je in een kwartiertje op de beurslocatie. Als je met de auto komt kun je rondom het sportcomplex gratis parkeren. Wel zo handig, zeker als je veel spullen hebt gekocht.

De retrogame beurs in Sporthal MatenPark Apeldoorn is geopend op zondag 22 maart 2020. De beurs opent haar deuren om 10:30 en sluit om 15:30. Een toegangskaartje kost €5 per persoon. Kleine kinderen tot 5 jaar mogen gratis naar binnen. Het complex is overigens ook rolstoelvriendelijk.

Het Bonami Game Museum organiseert ook op andere plaatsen in Nederland retro gamebeurzen. Op de site is een beursagenda te vinden. De retrobeurzen zijn onderdeel van het game museum en de retro arcadehal in Zwolle en worden georganiseerd door John Groenewold.