PlayStation 5 uitproberen bij SpelComputer Museum in Zwolle Wil jij ook gamen op de nieuwe Sony PS5? Het Bonami SpelComputer Museum in Zwolle heeft een PlayStation 5 Experience Zone opgesteld voor bezoekers.

Toon pagina inhoud

De PlayStation 5 (PS5) werd op 19 november 2020 officieel uitgebracht door Sony Interactive Entertainment. De game console is op tal van punten vernieuwd en verbeterd, om de spelervaring naar een nog hoger niveau te tillen. Maar helaas is de spelcomputer al sinds de lancering volledig uitverkocht, tot onvrede van veel PlayStation fans. Wil jij kennismaken met de nieuwste spelcomputer van Sony? Dat kan bij het Bonami SpelComputer Museum in Zwolle.

Het game museum heeft een PlayStation 5 Experience Zone ingericht waar bezoekers kunnen spelen op de nieuwste PlayStation, in combinatie met de sterk verbeterde DualSense controller en de nieuwste PS5 games zoals Worms Rumble, Wreckfest en Astro’s Playroom.

PlayStation 5 games spelen in speciaal ingerichte game zone

De PlayStation 5 Zone bevindt zich in de hoofdhal van het game museum. Aansluitend is de inpandige retro arcadehal gesitueerd die tevens is uitgebreid met verschillende klassieke flipperkasten en arcadekasten, zo meldt Bonami in haar persbericht.

Het Bonami SpelComputer Museum beschikt over een 3.250 m2 grote expositieruimte en is daarmee Nederlands grootste museum op het gebied van computers, spelcomputers en games. De uitgebreide collectie toont niet alleen de hele geschiedenis van de computer en spelcomputer, ook alle hedendaagse spelsystemen zijn aanwezig. Een groot deel van de collectie staat bespeelbaar opgesteld voor het publiek. Na het betalen van een entreekaartje zijn alle spelapparaten kosteloos te gebruiken.

Het museum wordt bezocht door een grote variëteit aan mensen. Onlangs bracht de Zwolse rapper Sticks nog een bezoek aan het SpelComputer Museum. Sticks wist nationaal veel bekendheid te vergaren met de rapformatie Opgezwolle, het hiphopplatform Fakkelteitgroep en de later opgerichte rapgroep Great Minds. Tijdens het museumbezoek van Sticks werd onderstaande video opgenomen.

Vind jij het ook leuk om langs te gaan bij het Nederlandse game museum? Vanaf heden is het Bonami SpelComputGer Museum weer dagelijks te bezoeken. Wel is het nodig om vooraf een online reservering te plaatsen. Van dinsdag t/m zondag kun je terecht van 10:00 tot 17:00. Kom je liever een keer in de avond? Dat kan op vrijdag- en zaterdagavond van 18:00 tot 22:00.

Het museum is gevestigd aan de Ossenkamp 4, te Zwolle. Parkeren is mogelijk, direct voor de deur en geheel gratis voor bezoekers. Dankzij de ruime opstelling van het museum kan de 1,5 meter afstand tussen bezoekers goed gewaarborgd worden.