Sony DualSense controller voor PS5 in twee nieuwe kleuren Sony brengt de DualSense controller uit in de kleuren Midnight Black en Cosmic Red. De nieuwe PlayStation 5 controllers zijn vanaf juni 2021 verkrijgbaar.

Hoewel de Sony PlayStation 5 al een half jaar geleden werd uitgebracht, is de game console al sinds de release zeer moeilijk verkrijgbaar. Onlangs maakte het bedrijf nog bekend dat het heel 2021 moeilijk zal blijven om een PS5 te kopen. Toch weerhoudt dit Sony er niet van om een nieuwe serie DualSense controllers op de markt te brengen. De DualSense werd gelijktijdig met de PS5 geïntroduceerd en was tot op heden uitsluitend verkrijgbaar in dezelfde wit/zwarte kleurstelling als de console zelf.

Vanaf volgende maand kunnen PlayStation fans ook kiezen voor een zwarte of rode uitvoering. Voor het ‘Midnight Black’ model zijn twee verschillende tinten zwart gebruikt, met lichtgrijze icoontjes. De ‘Cosmic Red’ uitvoering is rood/zwart gekleurd, met roodgekleurde iconen. Beide nieuwe kleuren zijn geïnspireerd op het melkwegstelsel. Details omtrent de release worden op een later moment bekend gemaakt, zo staat op het PlayStation blog beschreven.

De Amerikaanse PS Direct website maakt echter nu al melding van een lancering op 11 juni 2021. De Midnight Black DualSense controller wordt daar aangeboden voor $70 USD, wat identiek is aan de bestaande wit/zwarte variant. Voor de Cosmic Red uitvoering is de prijs vastgesteld op $75 USD.

Het is nog onbekend of de controller op 11 juni ook wereldwijd verkrijgbaar zal zijn, mogelijk moeten we hier nog iets langer geduld hebben. In Nederland betalen we zo’n €68 voor de DualSense controller. Vermoedelijk wordt dit ook de prijs van de zwarte variant, de Cosmic Red uitvoering zal dan enkele euro’s duurder uitvallen.

Sony DualSense controller voor PlayStation 5 console

Er is de afgelopen periode al veel gezegd en geschreven over de DualSense controller. Dankzij de haptische feedback en de adaptieve triggers biedt deze controller een geheel nieuwe game ervaring. Ook de ingebouwde microfoon wordt door veel online gamers gewaardeerd. Het is absoluut een waardige opvolger van de DualShock controller, zo concludeerde wij in onze PS5 review.

Toch zijn er zeker niet alleen maar positieve geluiden te horen aangaande de DualSense. Diverse gebruikers hebben namelijk melding gemaakt van drift problemen, die een serieuze invloed hebben op de game-ervaring. Sommige gamers ervaren daarnaast problemen met de batterij. Het is te hopen dat Sony deze problemen serieus neemt, zodat er niet net zo’n situatie ontstaat als bij Nintendo en haar Joy-Con controllers.

Op alvast in de sferen te komen heeft PlayStation ook nog onderstaande video trailer gepubliceerd, waarin beide nieuwe kleurvarianten van de PS5 gamepad getoond worden.