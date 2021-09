Philips in2iT expositie bij het Bonami SpelComputer Museum Het Bonami SpelComputer Museum organiseert een unieke tentoonstelling van de Philips in2iT, een PDA met stylus uit de jaren ’90 ontworpen voor meisjes.

Bij Nederlands grootste museum op het gebied van computers en spelcomputers wordt momenteel een tentoonstelling gehouden van de Philips in2iT. De in2iT is een PDA die halverwege de jaren ’90 werd geïntroduceerd, maar nooit op de markt is gebracht. De expositie wordt georganiseerd door het Bonami SpelComputer Museum in samenwerking met Hans Streng, projectleider van het Philips Kidcom project, Mariel van Tatenhove, oud-medewerker van het Philips Kidcom project en verzamelaar René Lips.

Afgelopen vrijdag werd de Philips in2iT tentoonstelling geopend bij het Bonami SpelComputer Museum in Zwolle. Gelijktijdig vond er een reünie plaats voor alle oud-medewerkers van het Philips Kidcom project. De redactie van LetsGoDigital was bij de feestelijke opening aanwezig om alvast een eerste indruk op te doen.

Het is een unieke expositie, mede doordat de Philips in2iT Kidcom slechts een zeer korte periode in productie is geweest. Er zijn naar schatting slechts 1.000 exemplaren van gemaakt. De chip die werd gebruikt voor de Philips in2iT werd kort na de productlancering uit productie genomen, waardoor de verkoop van Philips’ PDA al snel tot een einde kwam.

De tentoonstelling bij het Bonami SpelComputer Museum omvat een omvangrijke collectie Philips in2iT en aanverwante artikelen, waaronder tal van accessoires zoals de bijbehorende system case en card case en verschillende type tasjes om de PDA in op te kunnen bergen. Ook al het promotiemateriaal uit die tijd is bewaard gebleven en opgenomen in de expositie.

Philips in2iT PDA met stylus

In de jaren ’90 werden veruit de meeste spelletjesapparaten ontworpen voor jongens. Philips wilde met de in2iT een andere doelgroep aanboren. Met de handzame en kleurrijke PDA richtte de Nederlandse producent zich op jonge meisjes van zo’n 8 tot 12 jaar.

De in2iT is een kleine vierkante PDA met touchscreen. Uniek was de mogelijkheid om het paarse apparaatje met een styluspen te kunnen bedienen. Standaard werden er diverse toepassingen voorgeïnstalleerd, waaronder een wekker, dagboek, fotoalbum en zelfs een waarzegster. Middels chipkaarten konden de mogelijkheden verder worden uitgebreid. Ook beschikte de in2iT over infrarood-technologie, om te kunnen communiceren met andere in2iT appraten in de buurt.

De Philips expositie is vanaf heden te bewonderen bij het Bonami SpelComputer Museum. Na het betalen van een entreekaartje, á €15 per persoon, kun je zowel genieten van het museum als de tentoonstelling. Het betreft een interactief museum waar veel spelapparaten bespeelbaar staan opgesteld voor het publiek.

Ook is er een ruime arcadehal aanwezig waar je naar hartenlust kunt spelen op een van de tientallen retro arcadekasten. Alle apparaten staan afgesteld op vrij spelen, oftewel, na het betalen van een entree ticket kun je de portemonnee dichthouden. Ook het parkeren is bij de prijs inbegrepen.

Er is tevens een laagdrempelige kantine met winkel aanwezig, waar je tegen gunstige prijzen een versnapering kunt halen, van een portie poffertjes tot een lekkere tosti. Het is een gezellige ontmoetingsplaats voor jong en oud, waar educatie en plezier samenkomen.