PlayStation 5 console: hoge prijs zorgt voor beperkte voorraad De Sony PS5 wordt aanzienlijk duurder dan voorgaande PlayStation consoles. Sony verlaagt daarom het productievolume ten opzichte van de PS4.

Toon pagina inhoud

Gamers kijken massaal uit naar de komst van de Sony PlayStation 5 en de Xbox Series X, beide game consoles worden eind 2020 verwacht. Hoewel er inmiddels al veel over de hardware bekend is, blijft het nog altijd een grote vraag wat de nieuwe spelconsoles moeten gaan kosten. In februari meldde het Amerikaanse financiële nieuwsmedium Bloomberg dat Sony nog altijd worstelt met de prijs van de PS5. De voornaamste oorzaak hiervan is de hogere kostprijs, die rond de $450 USD zou liggen.

Hoge prijs voor PlayStation 5 console

Vandaag liet Bloomberg weten dat de hogere prijs er ook voor zal zorgen dat Sony beduidend minder consoles zal produceren. Tot eind maart 2021 wil Sony zo’n 5 tot 6 miljoen exemplaren van de PlayStation 5 produceren, zo zou het bedrijf aan assemblage partners hebben gemeld. Ter vergelijking, van de PlayStation 4 werden in de eerste twee kwartalen na de lancering 7,5 miljoen exemplaren verkocht.

Het coronavirus zou geen nadelige gevolgen hebben op de productie capaciteit. Wel zouden bepaalde componenten duurder uitvallen door schaarste. Ook heeft Sony haar promotionele plannen moeten veranderen. Volgens gameontwikkelaars zou de nieuwe PlayStation voor een prijs van $500 – $550 USD in de markt worden gezet, LetsGoDigital heeft eerder al aangegeven een Europese prijs van €500 – €550 te verwachten. Ter vergelijking, de PS4 (Pro) kostte ten tijde van de lancering €400.

Verder spreekt Bloomberg de verwachting uit dat zowel de PS4 als de PS4 Pro tegen een gereduceerd tarief aangeboden zullen worden zodra de PS5 gelanceerd wordt. Deze marketingstrategie wordt nagenoeg standaard toegepast door fabrikanten. Op deze wijze hoopt Sony ook het aantal PlayStation Plus abonnees te kunnen verhogen, evenals de interesse in het PlayStation Now game-streaming service. Daar valt ten slotte meer geld mee te verdienen dan met de verkoop van de consoles zelf.

De productievolumes van de PlayStation 5 kunnen nog veranderen, dit is mede afhankelijk van hoe de pandemie zich de komende periode zal ontwikkelen. Sony heeft haar medewerkers gevraagd om vanuit huis te werken om zo de spreiding van het virus tegen te gaan. Zodoende dat ook het bestuur niet meer bijeen is geweest. Initieel stond er in maart een vergadering gepland om het aantal productie eenheden te bespreken.

Sony DualSense wireless game controller

De nieuwe PlayStation is nog altijd niet officieel geïntroduceerd door Sony. Wel heeft het bedrijf inmiddels de naam, logo, evenals de hardware details bekend gemaakt. Ook werd onlangs vrij onverwachts de nieuwe DualSense controller aangekondigd. Hiertoe zou Sony hebben besloten omdat de controller met het definitieve design inmiddels naar verschillende game ontwikkelaars is opgestuurd. Om te voorkomen dat de DualSense controller onbedoeld op internet zou verschijnen heeft Sony een blog post gepubliceerd met daarin de nodige details omtrent de nieuwe controller.

Over het design van de spelcomputer heeft Sony nog altijd geen informatie vrijgegeven. Wel ontdekte LetsGoDigital halverwege vorig jaar al de PS5 development kit die door ontwikkelaars wordt gebruikt. Deze game console wijkt qua design echter af van de consumentenvariant. In de tussentijd zijn ook tal van concepten voorbij gekomen, onlangs rapporteerde we nog over een zeer stijlvolle PlayStation 5 met DualSense controller, evenals een tweekleurige PlayStation 5.

Wanneer wordt de PS5 officieel geïntroduceerd?

Aangezien het bedrijf door het coronavirus geen persevenement kan organiseren is de kans groot dat er voor een online evenement wordt gekozen. Vanzelfsprekend zal dit voor een minder grote impact zorgen. Toch lijkt Sony er weinig voor te voelen om de lancering uit te stellen, zeker niet zolang Microsoft dat ook niet doet. Als alles volgens planning verloopt gaat de massaproductie van de PlayStation 5 in juni van start. Rond eind november zal de spelcomputer ook daadwerkelijk worden uitgebracht.

Hoewel het coronavirus vooralsnog geen invloed heeft op de lanceringsplannen van Sony’s console, worden er aan de softwarekant wel problemen verwacht. Sony heeft reeds publiekelijk gewaarschuwd dat het covid-19 virus mogelijk effect zal hebben op de productie van PS5 games. Dit is overigens een probleem waar de gehele gaming industrie momenteel mee kampt.