PlayStation 5 game console met Sony DualSense controller De Sony PlayStation 5 wordt de ultieme game console! Krachtiger, sneller en meeslepender dan ooit. Verschijnt eind 2020 met nieuwe DualSense controller.

Sony is lange tijd terughoudend geweest in het delen van informatie over de PlayStation 5 game console. Gelukkig is hier de laatste weken verandering in gekomen. Eerst werden de hardware details onthuld en inmiddels is ook de nieuwe wireless controller aangekondigd. De PlayStation 5 zal de eerste spelconsole zijn die wordt geleverd met de Sony DualSense controller met haptische feedback en adaptieve triggers. De tweekleurige controller zal de bestaande DualShock 4 vervangen.

Gelijktijdig met de introductie van de DualSense game controller liet Jim Ryan, President en CEO van Sony Interactive Entertainment, weten dat het bedrijf de komende maanden meer informatie zal delen aangaande het design van de console. Ook werd nogmaals bevestigt dat de lancering gepland staat voor het najaar van 2020. Het coronavirus lijkt dus geen nadelige invloed te hebben op de geplande lanceringsdatum.

Dat de PS5 een ander uiterlijk krijgt als de PS4 is zo goed als zeker. Toch blijft het nog geheel onbekend hoe de spelconsole eruit komt te zien en dat terwijl Microsoft eind 2018 al het ontwerp van de Xbox Series X heeft getoond. Nu zo’n beetje alle specificaties van zowel de console als controller bekend zijn houdt de online gaming community zich met name bezig met de openstaande vragen; hoe komt de PlayStation 5 eruit te zien en wat wordt de prijs van de nieuwe console?

PlayStation 5 game console

Afgelopen week lieten we jullie al weten dat onze Italiaanse designer Giuseppe Spinelli zich momenteel bezighoudt met een eigen ontwerp van de PS5. Als voorproefje toonde we de PlayStation 5 retail box. Giuseppe, aka Snoreyn, zal hier weer een bijzonder indrukwekkende videoanimatie van maken. Hoewel de video nog volop in de maak is, kunnen we in de tussentijd al wel een serie 3D renders met jullie delen van de PlayStation 5 met de vernieuwde DualSense controller uiteraard.

Hardcore-gamer Snoreyn heeft gekozen voor een zeer realistisch ontwerp, waar hij zowel een zwarte als witte uitvoering van gemaakt heeft. Het is een strak vormgegeven en elegante console die aan de bovenzijde wordt gekenmerkt door een lichtgevende blauwe rand. Vanzelfsprekend is het PlayStation logo op de console aangebracht, evenals een reeks luchtgaten voor de ventilatie. De achterzijde wordt gedomineerd door aansluitpunten, terwijl de voorzijde toegang biedt tot de disk-drive evenals een tweetal USB-poorten.

De DualSense controller heeft dezelfde vertrouwde knoppen-layout als de DualShock controller. Wel is de hoek van de handtriggers gewijzigd en ook de grip heeft wat subtiele updates ondergaan, waardoor de algehele look & feel zeker anders en vernieuwend is. De Share-knop maakt plaats voor een Create-knop, met dezelfde én meer functionaliteit. Daarnaast zullen de haptische feedback en adaptieve triggers voor een extra meeslepende game ervaring zorgen. Ook krijgt de PlayStation 5 controller een betere speaker en een langere accuduur.

Sony PlayStation 5 technische specificaties

Sony zal de nieuwe game console voorzien van een octa-core Zen 2 processor van AMD. Deze chip heeft een maximale kloksnelheid van 3,5Ghz en beschikt over 16GB GDDR6 geheugen. Daarnaast zal er een 10,28 teraflops GPU worden ingebouwd met een variabele snelheid van 2,23Ghz en 36 CU’s. Een korte vergelijking met de PS4 Pro toont aan dat dit een enorme upgrade is – de huidige PS4 Pro console is namelijk uitgerust met een 2,1 Ghz octa-core CPU met 8GB GDDR5 en een 4,2 Teraflops GPU.

De vernieuwde GPU maakt het niet alleen mogelijk om in een hogere resolutie (4K @ 120fps) te gamen, de PlayStation 5 beschikt ook over hardware-matige ray tracing. Hierbij wordt zonlicht gesimuleerd zoals in het echte leven, wat voor een nog realistischer gevoel moet zorgen tijdens het gamen. Ook het weerkaatsen van licht op objecten wordt hiermee mogelijk gemaakt. Deze techniek wordt al langer toegepast in de filmwereld om CGI-beelden mooier te maken. Ook zijn er verschillende gaming PC’s verkrijgbaar met ray-tracing.

Op papier is de PS5 overigens iets minder krachtig dan de Xbox X, die over een 3,8Ghz chip en een 12 teraflops grafische kaart met 52 CU’s zal beschikken. Hoewel dit beduidend meer CU’s zijn, is de maximale kloksnelheid van 1,83Ghz wel beduidend lager. Bovendien maakt Sony gebruik van variabele kloksnelheden, waar Microsoft kiest voor een vaste kloksnelheid. Uiteindelijk zullen beide spelcomputers waarschijnlijk erg aan elkaar gewaagd zijn. Het wordt hoe dan ook een enorme upgrade ten opzichte van alle consoles die je momenteel in de winkel kunt kopen.

Ultra-high-speed SSD en 3D audio

Ook heeft Sony uitgebreid aandacht besteed aan de SSD. Door een ultra-high-speed SSD te integreren – in plaats van een traditionele HDD die in voorgaande spelconsoles te vinden is – zullen laadtijden (nagenoeg) tot het verleden behoren. Een groot voordeel voor gamers, die hoeven ten slotte niet langer te wachten bij het opstarten van een game en bij het laden van een level.

Maar ook voor gameontwikkelaars brengt het gebruik van een SSD een groot voordeel met zich mee. Doordat de SSD tot 100x sneller is dan een HDD kunnen ontwikkelaars onbegrensd grote en gedetailleerde werelden maken die in real-time kunnen worden ingeladen. De ontwikkelaar wordt dus niet langer in zijn creativiteit beperkt, maar kan voluit gaan, wat ongetwijfeld zal resulteren in nóg mooiere games.

Het gaat om een SSD met een leessnelheid van 5,5Gb/s (zonder compressie) en een geheugencapaciteit van 825GB. Met compressie kunnen er zelfs snelheden worden gehaald van 8 á 9 GB/s. Sony maakte onlangs bekend dat het ook mogelijk wordt om een externe schijf te koppelen aan de PS5. Een lijst met compatibele pci-e 4.0 SSD drives wordt nog door Sony beschikbaar gesteld. Het is hierbij van belang dat de externe SSD minimaal net zo snel is als de interne SSD, de huidige pci-e 3.0 SSD’s zijn daarvoor te langzaam.

De SSD die Sony integreert is overigens aanzienlijk sneller dan die van de Microsoft Xbox Series X. Hoewel laatstgenoemde console over een krachtigere CPU / GPU zal beschikken en over een grotere capaciteit SSD (1TB vs 825GB), is de NVMe SSD van Sony ruim 2x zo snel.

Een ander verbeterpunt van de Sony PlayStation 5, ten opzichte van de PlayStation 4, wordt de integratie van 3D audio. Geluid lijkt hierdoor vanuit alle kanten te komen, waardoor gamers nog dieper in het spel worden gezogen. Ook kun je veel preciezer waarnemen waar het geluid vandaan komt, zo kun je vijanden veel beter horen aankomen. Daarnaast kun je bijvoorbeeld het verschil horen als regendruppels tegen bepaalde oppervlakten terechtkomen, denk bijvoorbeeld aan het gekletter van water op een ijzeren emmer.

PS5 backwards compatibel met de meeste PS4 games

Er wordt al tijden gesproken over het backwards compatibel maken van de PlayStation 5. Sony heeft laten weten er inmiddels honderden gametitels zijn getest en dat de overgrote meerderheid van de ‘Top 100 Beste PS4 games’ inmiddels compatibel zijn gemaakt met de PS5.

De totale lijst van PS4 games bestaat echter uit duizenden games. Het test proces zal de komende maanden worden voortgezet zodat ten tijde van de lancering het merendeel van de 4000+ PS4 game titels speelbaar zal zijn op de PS5. Sony heeft niet gesproken over het backwards compatibel maken van PS3 games en spellen van oudere consoles. Dit lijkt vooralsnog een brug te ver te zijn.

PS4 games zullen er op de PS5 nóg indrukwekkender uitzien, doordat deze titels op een hogere frequentie zullen draaien, waardoor gebruikers kunnen profiteren van hogere en stabielere framesnelheden en mogelijk ook een hogere resolutie, aldus Sony. Elke game wordt één voor één compatibel gemaakt, zodat eventuele problemen samen met de softwareontwikkelaar kunnen worden opgespoord en verholpen.

De komende maanden zal er ongetwijfeld meer bekend worden gemaakt aangaande de nieuwe PS5 games evenals het ontwerp van de PlayStation 5. Ook over de prijs bestaat nog altijd onduidelijkheid. Op internet gaan de wildste verhalen de ronde met prijzen variërend van €350 tot maar liefst €1.000. De PS4 (Pro) kreeg tijdens de lancering een adviesprijs van €400, het ligt in de lijn der verwachtingen dat de PlayStation 5 een verkoopprijs van zo’n €500 – €550 krijgt. Naar verwachting ligt de nieuwe game console eind november / december 2020 in de winkels.

Note to editors: The product renders presented in this publication are copyright protected and designed by Giuseppe Spinelli (aka Snoreyn) and licensed to LetsGoDigital. A lot of effort has been put into this artwork. You can use the 3D graphics for free, as long as you include a clickable source link into your story. Thank you very much for understanding.