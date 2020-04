PlayStation 5 en DualSense controller in tweekleurig ontwerp Zal de PlayStation 5 net als de nieuwe DualSense controller een tweekleurig ontwerp krijgen? Dit is hoe een dual-tone game console van Sony eruit ziet.

Eind 2020 wordt de PlayStation 5 uitgebracht, net als de Xbox Series X. Zowel Sony als Microsoft hebben inmiddels veruit de meeste technische specificaties bekend gemaakt. Microsoft heeft zelfs al het nieuwe design onthuld. Sony daarentegen introduceerde afgelopen week uit het niets de vernieuwde game controller voor de PS5, genaamd de Sony DualSense controller. Gelijktijdig werd ook vermeld dat Sony Interactive de komende maanden het design van de console zal onthullen.

De afgelopen periode is er veel te doen geweest over het design van de PlayStation 5. Elke generatie PlayStation consoles heeft zijn eigen ontwerp meegekregen, dat zal bij de PS5 niet anders zijn. De PS5 Development Kit wist LetsGoDigital halverwege vorige jaar al te onthullen, maar over het ontwerp van de consumentenversie is nog altijd opmerkelijk weinig bekend.

Sony PlayStation 5 console in twee kleuren

Dit heeft er toe geleid dat tal van fans de meest uiteenlopende PlayStation 5 consoles hebben ontworpen. Zo toonde LetsGoDigital afgelopen week nog een PlayStation 5 concept met DualSense controller van de Italiaanse designer Giuseppe Spinelli.

Een maand geleden maakte de Nederlandse designer Jermaine Smit, aka Concept Creator, ook al een indrukwekkende video animatie van de Sony PS5. Nu de officiële game controller bekend is heeft Jermaine, op aanvraag van LetsGoDigital, zijn console ontwerp aangepast aan de dual-tone DualSense controller. Het resultaat is een opmerkelijk slanke console, met een witte bovenzijde en een zwarte onderzijde. De console sluit hierdoor perfect aan bij de nieuwe controller.

Gaat jouw voorkeur uit naar een éénkleurig ontwerp? Jermaine is van alle markten thuis en heeft ook een geheel zwarte uitvoering gemaakt. Of Sony ook daadwerkelijk voornemens is om meerdere kleurvarianten uit te brengen is vooralsnog onbekend. In het verleden zijn de PlayStation consoles altijd zwart geweest – afgezien van de Limited Edition consoles. Denk bijvoorbeeld aan de knalrode PS4 Spiderman editie, die halverwege 2018 op de markt kwam.



Over het design van de controller zijn de meningen sterk verdeeld. Sommige vinden het een goede zaak dat de DualSense controller een vernieuwd ontwerp heeft dat dichter bij het design van de Xbox One controller ligt – die geprezen wordt om zijn goede handligging. Andere vinden dat Sony haar erfgoed aan DualShock controllers teniet doet met de introductie van dit rondere ontwerp.

Wordt de PS5 de beste game console?

Niet alleen over de controller zijn de meningen verdeeld. Er gaan inmiddels ook geluiden rond op het internet dat Sony de hardware (nog) niet op orde heeft. Dit zou ook de reden zijn dat Sony het definitieve design nog altijd niet onthuld heeft – in tegenstelling tot grootste rivaal Microsoft. Ook zou dit ertoe geleid hebben dat er nog altijd zo weinig officiële PS5 games bekend zijn gemaakt.

Deze geruchten kwamen voor de Pasen op gang nadat Jeff Rickel, een werknemer binnen de videogamebranche, via Twitter te kennen gaf dat Sony serieus met de handen in het haar zit. De reden; ‘the hardware fails at an alarming rate’. In tegenstelling tot Microsoft zou Sony zich niet voldoende hebben gerealiseerd dat het design van de console moet veranderen om voldoende ruimte te behouden voor de luchtafvoer. Het systeem zou simpelweg veel te heet worden.

Als gevolg hiervan zou Sony overwegen om haar spelconsole geheel opnieuw te ontwerpen. Er zou momenteel zelfs gesproken worden om de lancering met 6 tot 12 maanden uit te stellen, ondanks dat concurrent Microsoft al helemaal klaar lijkt te zijn voor de lancering van de Xbox Series X.

Hoewel je deze tweet natuurlijk kunt beschouwen als opzettelijke actie om de nieuwe PlayStation onderuit te trekken, duurde het niet lang alvorens Daniel Rubino van Windows Central als volgt reageerde: ‘Iedereen die dit soort dingen volgt, in gesprek is met game-ontwikkelaars en mensen met kennis van zaken, hoort al maanden soortgelijke geruchten. Dit vat het gewoon goed samen.’

Zodoende staat de tweet van Jeff Ricker ineens niet meer op zich zelf. Gelukkig zijn er ook nog altijd genoeg verhalen die juist het tegenovergestelde beweren. Zo liet een rendering engineer bij Crytek afgelopen week in een interview weten dat ‘de PS5 de makkelijkste console is waar we ooit voor gecodeerd hebben, met ontzettend veel mogelijkheden. Dat maakt de PlayStation 5 de beste console’.

Of gamers zich echt zorgen moeten maken dat valt moeilijk te zeggen. In ieder geval is het erg opmerkelijk dat het inmiddels april is en Sony nog altijd zo geheimzinnig doet over haar nieuwe spelconsole. Dit wijkt duidelijk af ten opzichte van het releaseschema van de PS4, zeven jaar geleden. De komende periode zal er ongetwijfeld meer bekend worden over de prestaties en het design van de PlayStation 5.

PlayStation DualSense controller met microfoon

Ook lijken er nog altijd een aantal functies onbesproken gebleven. Zo blijft het nog even de vraag waarom de PS5 controller voorzien is van een microfoon. Hierdoor wordt het mogelijk om te chatten via de controller, maar is dit het enige?

Sommige gamers zitten totaal niet te wachten op een ingebouwde microfoon en zijn bang dat hun gesprekken op deze wijze eenvoudig afgeluisterd kunnen worden. Andere zien hier juist potentie in. Zo bestaat er de mogelijkheid dat Sony de PlayStation 5 voorziet van een spraak assistent, in het verleden heeft de Japanse gamefabrikant al verschillende patenten aangevraagd voor dergelijke technologie.

Al met al blijven er nog altijd veel onduidelijkheden bestaan omtrent de nieuwe spelcomputer van Sony. Vooralsnog houden we vast aan hetgeen de CEO van Sony Interactive Entertainment afgelopen week opnieuw herhaalde: ‘De PlayStation 5 zal in het najaar van 2020 op de markt verschijnen’. Ook op de Nederlandse productpagina staat dit vermeld, wat lijkt te impliceren dat Nederland tot de eerste landen zal behoren waar je de nieuwe PlayStation kunt kopen.

Wat wordt de prijs van de PlayStation 5?

Afgezien van het design en de exacte lanceringsdatum weet Sony nog één geheim binnen kamers te houden; de prijs. Aangezien Sony en Microsoft voor het eerst nagenoeg gelijktijdig een nieuwe spelconsole zullen lanceren is de kans groot dat ook de prijzen op elkaar worden afgestemd. Verwacht wordt dat de Sony PlayStation 5 iets goedkoper wordt dan de Microsoft Xbox Series X.

De meeste gaan uit van een verkoopprijs van zo’n €500 voor de PS5 en €600 voor de nieuwe Xbox. Hoogstwaarschijnlijk krijgen consumenten die de PlayStation 5 kopen er standaard één DualSense controller bijgeleverd. Bij de Xbox Series X zal ook één wireless Xbox controller worden meegeleverd.

Eind 2019 werd de eerste exclusive PS5 game aangekondigd: Godfall, een third-person action roleplaying game. Dit spel kun je zowel solo als multiplayer spelen (max. 3 spelers). De komende periode zullen er meer nieuwe gametitels worden aangekondigd. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe Fifa, GTA 6, Call of Duty: Black Ops 5, Ghost of Tsushima, Horizon Zero Dawn 2 en God of War 2.

Gameontwikkelaar Ubisoft heeft reeds te kennen gegeven 5 AAA games te introduceren tussen april 2020 en maart 2021. De eerste drie titels werden al bekend gemaakt: Watch Dogs: Legion, Gods & Monsters en Rainbow 6: Quarantine. Daarnaast wordt er een nieuwe Assassin’s Creed en een nieuwe Far Cry verwacht. Mogelijk dat Sony bij de lancering van de PlayStation 5 ook direct een game bundel zal samenstellen, zodat je tegen een enigszins gereduceerd tarief de console én een nieuw spel kunt kopen.

