PlayStation 5 videoanimatie met DualSense game controller YouTube video van Giuseppe Spinelli toont indrukwekkende PlayStation console met DualSense controller in 3D vormgegeven, in verschillende kleurstellingen.

Maanden wordt er al gespeculeerd over de introductiedatum van de PlayStation 5. Lange tijd werd er vanuit gegaan dat Sony voor een vergelijkbare release strategie zou kiezen als zeven jaar geleden bij de PlayStation 4 het geval was. Zodoende leek de officiële aankondiging in februari plaats te vinden. Hoewel Sony sindsdien wel informatie heeft gedeeld aangaande de hardware van de PS5 en de nieuwe DualSense controller is de game console nog altijd niet officieel geïntroduceerd. Ook blijft er nog altijd veel onduidelijk aangaande de nieuwe game titels. En niet onbelangrijk, ook de prijs is nog altijd onbekend.

Volgens de meest recente informatie zou Sony voornemens zijn om volgende maand alle details uit de doeken te doen. Vanzelfsprekend wordt er nog een slag om de arm gehouden vanwege het coronavirus, maar het bedrijf zou momenteel inzetten op een introductie van de PlayStation 5 in mei 2020.

Sony DualSense controller in de kleuren goud en bordeaux rood

Doordat de introductie zo lang op zich laat wachten is ook het design van de spelconsole nog altijd onbekend. Afgezien van de PlayStation 5 development kit uiteraard, deze console wordt echter uitsluitend door ontwikkelaars gebruikt en zal qua design niet gelijk zijn aan de consumentenversie.

Afgelopen week toonde LetsGoDigital al een Sony PS5 Black Edition met DualSense controller, ontworpen door de Italiaanse masterdesigner Giuseppe Spinelli (aka Snoreyn). Inmiddels heeft Giuseppe zijn ontwerp omgezet naar een indrukwekkende 360-graden video, waarbij zowel de PS5 als de DualSense van alle kanten getoond wordt.

Het ontwerp van de spelconsole is afgestemd op de vormgeving van de DualSense controller. Van de game controller heeft Sony slechts twee afbeeldingen getoond, één van de voorzijde en één van het boven- / zijaanzicht – beide in een wit/zwarte kleurencombinatie. Om de controller in 3D vorm te geven heeft Giuseppe zijn kennis als hardcore gamer gebruikt om ook de achterzijde op zodanige wijze te ontwerpen dat deze een comfortabele handligging biedt.

De video begint met een beeld van de PS5 en de DualSense controller die in een vitrine staan opgesteld, waardoor het net lijkt alsof de controller en console in een museum staan. Hoewel Sony de controller alleen in een wit / zwarte kleurstelling heeft getoond, heeft Giuseppe hier verschillende varianten op gemaakt, waaronder een volledig zwarte, een bordeaux rood, paars en zelfs een gouden model. Zelf zegt Giuseppe het volgende over zijn controller ontwerp en de video.

Giuseppe Spinelli about the DualSense controller : This is a very basic video showing a full 360-view of the PlayStation 5 console and the DualSense controller. I modelled the DualSense controller based on the two recently released images from Sony. Unfortunately these images are not enough to make an accurate 3D model, as we have no idea yet on how the DualSense back side will look like. I’ve decided to re-use the same backshell from the prototype controller I made some time ago. That shell already fitted the DualSense shape, so I only had to make a few changes to make it fit in a perfect way. I think the real backshell will not differ too much from this design. I also placed a fancy jack port at the bottom. Actually this port is not visible in the product images from Sony either. So for the time being we have no idea yet where it will be located exactly, my concept of the DualSense controller is just a preview to get an idea of how it would look like in a prospective view – since there are only two images available to date.

De DualSense controller heeft duidelijk een ander ontwerp dan de bestaande DualShock controllers, die bij voorgaande PlayStation generaties werd meegeleverd. Giuseppe heeft bij zijn ontwerp rekening gehouden met alle kleine details en veranderingen ten opzichte van de DualShock 4. Denk aan de vorm van de D-Pad en de actieknoppen, de touchpad met LED ring, de mute knop voor de microfoon en natuurlijk de nieuw vormgegeven grip en triggers.

Design van de Sony PlayStation 5 console

Voor wat betreft het ontwerp van de console, dit blijft nog altijd één van de best bewaarde geheimen van Sony. Tot op de dag van vandaag heeft de Japanse gamefabrikant geen enkele informatie verschaft aangaande het design van de PlayStation 5. Microsoft daarentegen heeft vier maanden geleden al de vormgeving van de Xbox Series X onthuld. Bij gebrek aan officiële berichtgeving heeft Giuseppe de game console een eigen ontwerp meegegeven, met alle benodigde aansluitingen uiteraard.

Giuseppe about the PlayStation 5 : Basically the PS5 console I designed is as big as the PS4 Pro. The console can’t be placed horizontally, unless you would use a stand. On the front you will find a disk drive and two USB ports. A total of 4 LEDs -one on each corner- illuminates the surrounding to create a very nice effect. On the back we have the same I/O as on the PS4 Pro, meaning you will find a LAN, HDMI, USB, Power port, SPDIF and an AUX port. When it comes to the ventilation there are two grids at the very top which are INTAKE so they take the cold air and exhaust from the two rows of vents placed at the bottom of each side. In addition, vents are placed at the back where the I/O panel is located and directly underneath the console there are even more exhaust vents, which is possible as the console stands on little feet. I think it’s a simple, but sleek design.

Vermoedelijk wordt het kort na de introductie al mogelijk om een PS5 preorder te plaatsen. Consumenten die tijdens de preorder periode een PlayStation 5 kopen zullen straks als één van de eerste op de nieuwe PlayStation kunnen gamen. Er zijn inmiddels al enkele Nederlandse retailers die nu al de mogelijkheid bieden om een bestelling te plaatsen – zonder koopverplichting uiteraard, ten slotte is de verkoopprijs nog niet eens bekend.

Over de prijs is al wel veel te doen geweest. Menigeen gelooft dat Sony de PlayStation 5 voor zo’n €500 tot €550 in de markt zal zetten. Nu maar hopen dat er voldoende voorraad wordt aangelegd, zodat er geen wekenlange levertijden ontstaan. Onlangs werd namelijk bekend dat Sony in de eerste zes productie maanden tot 30% minder consoles wil gaan produceren, vanwege de hogere prijs.

