5 winkels waar je de PlayStation 5 kunt kopen Veel consumenten kijken reikhalzend uit naar de Sony PlayStation 5 game console en de nieuwe DualSense controller, maar waar kun je de PS5 kopen?

In het najaar van 2020 wordt de PlayStation 5 uitgebracht. Voor veel consumenten het ideale moment om hun oude game console te vervangen en een nieuwe te kopen. Sony heeft het ‘vernieuwde’ PlayStation logo en alle hardware details inmiddels bekend gemaakt, ook werd eerder deze maand de nieuwe DualSense controller geïntroduceerd. De Sony PS5 wordt een bijzonder krachtige spelconsole waarmee je kunt gamen in 4K resolutie bij 120 frames per seconde. Het wordt ook de eerste PlayStation met een geïntegreerde SSD, waardoor uitzonderlijk korte laadtijden gerealiseerd kunnen worden. Bovendien zal de PlayStation 5 backwards compatibel zijn met de meeste PlayStation 4 games.

Volgens de laatste speculaties zal de PlayStation 5 in mei 2020 officieel worden aangekondigd door Sony. Dan zal vermoedelijk ook meer bekend worden aangaande het design van de game console. Ook zijn we natuurlijk erg benieuwd naar de prijs, want veel gamers overwegen om de nieuwe PlayStation te kopen, de prijs kan hier wel eens een doorslaggevende rol in gaan spelen.

Branche experts verwachten een adviesprijs van zo’n €500 – €550. Dat is een behoorlijke prijsverhoging ten opzichte van de PS4 Pro, die voor €400 in de markt werd gezet. Maar de PS5 belooft dan ook een uiterst krachtige spelcomputer te worden die een geheel nieuwe, nóg realistischere game ervaring moet leveren.

PlayStation 5 preorder plaatsen

Vermoedelijk wordt het na de officiële introductie ook mogelijk om een PS5 pre-order te plaatsen. Er zijn inmiddels al enkele Nederlandse retailers die de mogelijkheid bieden om een bestelling te plaatsen, denk aan Nedgame en GameMania.

Na het doen van een aanbetaling van €50 word je op een wachtlijst gezet, zodat jij straks tot één van de eerste behoort die de beschikking krijgt over de nieuwe game console. Na het plaatsen van een preorder is het overigens nog wel mogelijk om de koop te annuleren. Dus mocht de verkoopprijs toch te hoog uitvallen, dan kun je alsnog besluiten de PlayStation 5 niet te kopen.

Vanzelfsprekend zijn Nedgame en Gamemania niet de enige winkels waar je de nieuwe spelconsole kunt aanschaffen. Ook bij MediaMarkt, Coolblue en Bol kun je de PlayStation 5 kopen. Deze retailers doen niet mee met de vroege preorder rage, maar zodra de console daadwerkelijk verkrijgbaar is zullen ook deze elektronicawinkels de PS5 aan gaan bieden.

Alle verkoopkanalen zullen de adviesprijs moeten hanteren. Onderlinge verschillen zullen dan ook meer te vinden zijn in de service aspecten zoals ‘wat is de levertijd’, ‘wanneer moet ik betalen’, ‘mag ik gratis retourneren’ etc.

MediaMarkt

MediaMarkt biedt verschillende betalingsmogelijkheden. Zo is het ook mogelijk om achteraf te betalen of de console op afbetaling te kopen. Daarnaast krijg je bij MediaMarkt standaard 100 dagen bedenktijd, ook mag je het product gratis retour sturen als deze niet aan je wensen voldoet. De levertijd is doorgaans redelijk bij Media Markt. Ze hanteren geen ‘vandaag besteld, morgen in huis’ policy, maar doorgaans vindt de levering binnen 3 werkdagen plaats.

Vanzelfsprekend wordt het ook mogelijk om de PlayStation 5 uit te proberen bij één van de MediaMarkt filialen, zo kun je direct een goede eerste indruk krijgen van de spelconsole en de nieuwe controller uiteraard. Gelijktijdig met de release van de console zullen er ook een serie nieuwe game titels beschikbaar komen. Ook deze games kun je bij MediaMarkt kopen.

Bol

Bol heeft geen fysieke winkels, dus de console uitproberen gaat helaas niet. Wel biedt Bol een snelle levering. Doorgaans geldt ‘voor 23:59 besteld, morgen in huis’. Bestellingen vanaf €20 worden gratis bezorgd, handig als je naderhand nog losse accessoires wilt kopen. De retourtermijn is minstens 30 dagen, dus mocht de PlayStation 5 kapot zijn of simpelweg niet aan je wensen voldoen, dan kun je het gratis retourneren.

Houdt er overigens rekening mee dat Bol ook als platform gebruikt wordt voor andere verkopers om hun product op aan te bieden. Deze verkopers hanteren allemaal hun eigen voorwaarden aangaande de levering, betaling en retournering. Let hier dus op bij je aankoop; koop je het product daadwerkelijk van Bol of van een derde partij.

Coolblue

Coolblue heeft inmiddels 9 echte winkels verspreid door het land. Vanzelfsprekend kun je ook nog altijd online terecht voor je aankoop. Deze wordt gratis bezorgd, ook het retourneren is gratis. Coolblue biedt eveneens een zichttermijn van 30 dagen. Ook deze webshop is doorgaans erg snel met leveren. Vandaag besteld is morgen in huis. Bij Coolblue kun je ook achteraf betalen, door met je creditcard te betalen. Verder worden alle reguliere betaalmethodes aangeboden.

Coolblue biedt ook regelmatig tweedehands consoles aan, in de vorm van ‘tweedekans producten’. De staat van deze producten varieert van ‘een open gescheurde doos’ tot ‘zichtbare beschadigingen’, dit wordt er altijd bij vermeld. Op deze manier kun je toch een leuke korting krijgen op je aankoop. Hoewel een tweedehands PlayStation 5 nu nog ver weg lijkt, vallen geretourneerde consoles automatisch binnen de ‘tweedekans’ categorie, waardoor het aanbod al vrij snel na de introductie op gang zal komen.

Nedgame

Nedame is een echte gamewinkel met gespecialiseerd personeel. Heb je vragen over je aankoop of twijfel je welke console het beste bij jou past? Dan kun je hier goed terecht voor advies. Nedgame heeft 11 fysieke winkels verspreid door Nederland. Je bestelling wordt direct verzonden en thuisbezorgd. Vanaf €75 zijn de verzendkosten gratis.

Heb je thuis nog oude games liggen waar je niet meer mee speelt? Deze kun je inruilen bij Nedgame. Door de barcode op te sturen krijg je een offerte per mail, waarna je kunt besluiten akkoord te gaan met de vastgestelde inruilwaarde. Het tegoed kun je besteden op de website van Nedgame.

De afgelopen maanden was het al mogelijk om bij Nedgame een PlayStation 5 preorder te plaatsen, zowel online als in de winkel. Op het moment van schrijven is deze optie echter ‘tijdelijk gesloten’. Iedereen die zich heeft ingeschreven zal op volgorde worden uitgeleverd, zodat er meer informatie vanuit Sony wordt vrijgegeven zal de pre-order weer geopend worden, zo staat op de site van Nedgame vermeld.

Game Mania

Bij Game Mania is het nog wel mogelijk om een bestelling te plaatsen voor de PS5, hiervoor dien je wel langs te gaan bij één van de 76 filialen. Door een PlayStation console te kopen bij GameMania doe je automatisch mee aan het nieuwe spaarprogramma genaamd Game Mania XP. Zo kun je coins sparen, badges unlocken, korting ontvangen etc. Door een preorder te plaatsen ontvang je 500 extra coins, bovenop de 550 coins die standaard op hardware aankopen wordt gegeven.

Game Mania heeft een gratis retour service, je dient het product dan wel binnen 14 dagen terug te sturen. Ook mag de console niet aangemeld zijn op de PSN store, dan wordt retour namelijk uitgesloten. Verzending duurt doorgaans enkele dagen.

Nu maar hopen dat Sony de PlayStation 5 snel zal introduceren, zodat we eindelijk meer informatie krijgen over de prijs en verkrijgbaarheid. Onlangs ontstonden er speculaties dat Sony voornemens is om in de eerste zes productiemaanden 30% minder consoles te produceren ten opzichte van de PS4 zeven jaar geleden. De hoge prijs zou hieraan ten grondslag liggen. Het is dus te hopen dat er straks voldoende voorraad is om alle kopers van een PlayStation 5 te kunnen voorzien.