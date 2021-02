Xiaomi Mi 11 Ultra smartphone met tweede scherm Extra geavanceerde variant van Mi 11 verschijnt online. Deze nieuwe Xiaomi smartphone heeft een bijzonder camerasysteem met een geïntegreerd display.

Afgelopen week werd de Xiaomi Mi 11 aangekondigd voor de Europese markt. Eind februari gaat deze high-end smartphone in Nederland in de verkoop voor €850 (8GB/256GB). Het is de tegenhanger van de Samsung Galaxy S21. Nieuw gelekte beelden tonen aan dat Xiaomi binnenkort ook nog twee extra geavanceerde varianten zal uitbrengen, in de vorm van een Xiaomi Mi 11 Pro en een Ultra model. Daarnaast wordt er ook nog een Mi 11 Lite verwacht.

Bij de Mi 11 is het drievoudige camerasysteem aan de achterzijde nog redelijk compact gehouden. Bij de Mi 11 Pro zal de cameramodule al een stuk groter cq. breder worden. Het topmodel, de Mi 11 Ultra krijgt het grootste camerasysteem. Bij dit model beslaat het cameraeiland de volledige breedte van het toestel en er wordt zelfs een tweede display in verwerkt.

Xiaomi Mi 11 Ultra een dual display smartphone

Hoewel het maar een klein display betreft is het tweede scherm ideaal wanneer je hoge kwaliteit selfies met de hoofdcamera wilt maken. Ook als je iemand anders fotografeert kan zo’n tweede display uitkomst bieden, want diegene kan dan op het tweede scherm live meekijken hoe de foto eruit komt te zien.

Daarnaast lijk je met dit scherm nog meer te kunnen doen. YouTuber Tech Buff PH heeft kortstondig een hands-on video van de Mi 11 Ultra online gezet. Uit de videobeelden bleek dat op het tweede scherm een duplicaat van het hoofdscherm getoond kan worden, zoals het startscherm of een applicatie. Het is echter nog onbekend wat je hier precies mee kunt, het lijkt namelijk geen touchscreen te betreffen.

De bijzonder vormgegeven cameramodule steekt behoorlijk ver uit de behuizing. Op het camerasysteem staat ‘120x Ultra Pixel AI Camera’ geschreven, wat erop duidt dat het toestel ondersteuning biedt voor 120x digitale zoom. Daarnaast mag je op AI-gebaseerde functies verwachten, zoals automatische scene-herkenning waarbij de instellingen automatisch worden aangepast, aan de hand van de opname omstandigheden.

Smartphone met 120x zoom

Verder zegt de YouTuber dat het camerasysteem bestaat uit een 50 megapixel sensor, gecombineerd met twee 48 megapixel camera’s met een groothoek en zoomlens. Dit is enigszins opmerkelijk omdat het basismodel over een 108MP sensor beschikt. Blijkbaar ziet Xiaomi ook in dat meer megapixels niets automatisch betekent dat ook de beeldkwaliteit beter is, we zijn dan ook erg benieuwd naar de prestaties van deze camera set-up.

Het Ultra model wordt uitgerust met een 6,8-inch scherm met een WQHD+ resolutie en een dynamische refresh-rate van 120 Hertz. Net als bij het basismodel betreft het een quad-curved display dat aan alle vier de zijdes is afgerond. Voor de selfiecamera is er een gaatje gemaakt in de linker bovenhoek. De 20 megapixel resolutie is gelijk aan het basismodel.

De Mi 11 serie wordt aangedreven door de Snapdragon 888 processor. Het is vooralsnog onbekend over hoeveel geheugen het Ultra model zal beschikken. Wel is duidelijk dat ook de professionele Harman Kardon speakers terug te vinden zullen zijn bij de Mi 11 Ultra. Daarnaast zal de smartphone stof- en waterdicht worden gemaakt volgens de IP68 normering.

Ook qua accucapaciteit zal het Ultra model niet teleurstellen. De 5.000 mAh batterij zal ondersteuning bieden voor 67 Wat bedraad én draadloos opladen. Bijzonder indrukwekkende snellaadtechnologie, waarmee Xiaomi duidelijk voorloopt op de concurrentie. Omgekeerd draadloos opladen is ook mogelijk, met een maximaal laadvermogen van 10 Watt.

Xiaomi Mi 11 Ultra prijs & verkrijgbaarheid

Aangezien de eerste review exemplaren al verstuurd zijn zal een introductie niet lang meer op zich laten wachten. Uit het modelnummer – M2102K1G – valt op te maken dat het hoogstwaarschijnlijk om een internationale variant gaat. Mogelijk dat je deze smartphone binnenkort dus ook in Nederland kunt kopen. In de video werd de Xiaomi Mi 11 Ultra getoond in twee kleuren: wit en zwart. Over de adviesprijs is vooralsnog geen informatie bekend, je mag er in ieder geval vanuit gaan dat het een 5G telefoon wordt.

De originele video van Tech Buff PH werd al vrij snel na de publicatie van YouTube verwijderd, vermoedelijk omdat het embargo nog niet is verstreken. Toch stond de video review lang genoeg online om door anderen gekopieerd te worden, zodoende dat de video onderstaand alsnog te bekijken is via het kanaal van Dan.

