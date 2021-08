Sony Lytia: Nieuwe camera technologie voor smartphones? Sony Group Corporation legt een opmerkelijke trademark vast in Europa. De naam 'Lythia' lijkt te duiden op nieuwe camera technologie voor smartphones.

Het Japanse Sony produceert een grote variëteit aan elektronische producten. Het bedrijf is bijvoorbeeld al jaren actief op het gebied van audio. Velen kennen ook de PlayStation game consoles wel, waarvan de PlayStation 5 de nieuwste variant is. Ook in de camera markt is Sony zeker geen vreemde, denk bijvoorbeeld aan de uitgebreide Alpha line-up. Daarnaast ontwikkelt het bedrijf al sinds 2008 Xperia smartphones. De eerste modellen draaide nog op het Windows Mobile besturingssysteem, inmiddels worden alle telefoons voorzien van Android OS.

Deze rijke historie zorgt ervoor dat Sony graag haar eigen weg kiest en waar mogelijk de expertise van verschillende divisies inzet om haar producten verder te verrijken. Zo worden Xperia smartphones voorzien van camera technologie dat ook in de Sony Alpha systeemcamera’s is terug te vinden. Vanwaar deze uitgebreide inleiding vraag je je wellicht af. Dat heeft te maken met een zeer opmerkelijke trademark aanvraag die Sony heeft ingediend in Europa.

Werkt Sony aan nieuwe camera technologie voor smartphones?

Op 30 juli 2021 heeft Sony Group Corporation een handelsmerk ingediend bij de European Union Intellectual Property Office (EUIPO) voor de benaming Lytia. De aanvraag is ingediend door tussenpersoon Müller Fottner Steinecke Rechtsanwälte die vaker trademark aanvragen voor Sony heeft ingediend, onder ander voor CinemaWide – de benaming die Sony gebruikt voor haar kenmerkende 21:9 smartphone displays. De trademark ‘Lytia’ is gecategoriseerd als Class 9 met de volgende omschrijving: Semi-conductors; mobile phones; smartphones; personal digital assistants.

Sony Lytia trademark description: Semi-conductors; integrated circuits; mobile phones; smartphones; personal digital assistants.

De omschrijving is kort maar krachtig, desondanks hebben we nog veel vraagtekens bij deze aanvraag. Wat is Sony Lytia, is de Japanse fabrikant voornemens om een eigen chip voor smartphones te ontwikkelen? In 2015 zijn er meermaals geruchten geweest dat Sony aan een eigen processor werkt voor Xperia smartphones. Hier is het echter nooit van gekomen.

Onder semiconductors (halfgeleiders) vallen echter niet alleen processoren, maar bijvoorbeeld ook beeldsensoren. Het is dan ook minstens net zo waarschijnlijk dat deze handelsmerk aanvraag iets te maken heeft met de camera sensoren die het bedrijf produceert. Sony is marktleider op het gebied van beeldsensoren. De image sensors van Sony worden door tal van telefoonfabrikanten gebruikt.

Sinds 1954 heeft Sony haar eigen semiconductor business, waarbij het zich met name bezighoudt met de ontwikkeling van camera sensoren. In 1980 was het bedrijf de eerste die een CCD-kleurencamera ontwierp. Naderhand is Sony zich gaan concentreren op de ontwikkeling van CMOS beeldsensoren. Deze sensoren zijn keer op keer verbeterd, denk bijvoorbeeld aan CMOS sensoren met achtergrondverlichting. De laatste innovatie werd in 2018 aangekondigd, toen Sony de eerste stacked image sensor voor smartphones aankondigde.

De nieuwe aanvraag lijkt erop te duiden dat Sony een nieuwe camera innovatie heeft ontwikkelt. Lytia lijkt overigens geen nieuwe beeldsensor te zijn, want die worden allemaal onder de naam IMX, gevolgd door drie cijfers, in de markt gezet. Vermoedelijk gaat het om een nieuwe technologie die kan worden ingezet voor de beeldsensoren. Net zoals het bedrijf ‘Pregius’ en ‘SenSWIR’ technologie gebruikt voor haar CMOS image sensoren. Het feit dat deze trademark is aangevraagd door Sony Group Corporation lijkt erop te duiden dat Lytia de commerciële benaming wordt van deze nieuwe, onbekende technologie.

Sony Group Corporation is overigens sinds april 2021 de nieuwe benaming voor wat eerst Sony Corporation was. Hiertoe heeft het bedrijf besloten nadat het haar andere divisies (Sony Electronics Corporation, Sony Imaging Products & Solutions, Sony Home Entertainment & Sound Products and Sony Mobile Communications) heeft samengevoegd tot Sony Corporation.

Mogelijkerwijs heeft deze handelsmerk aanvraag iets te maken met de samenwerking die afgelopen jaar werd aangekondigd tussen Sony en Microsoft. De tweetal bedrijven werken samen aan nieuwe oplossingen voor AI-aangedreven slimme camera technologieën en video-analyse. Zodra er meer bekend wordt omtrent Sony Lytia zullen we je uiteraard van een update voorzien.

