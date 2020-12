Galaxy S21 Unpacked teaser hint naar vernieuwde zoomcamera Samsung persuitnodiging voor Galaxy Unpacked event bevat een teaser waarbij verwezen wordt naar de vernieuwde zoomcamera van de Galaxy S21 Ultra.

Alle puzzelstukjes rondom de Samsung Galaxy S21 zijn wel zo’n beetje gelegd. Tot aan de kleinste details is alles al bekend omtrent de verwachte Samsung S21, S21 Plus en S21 Ultra. Van de specs, tot aan de officiële product foto’s, de video trailers en ook de bijbehorende Samsung telefoonhoesjes. Zelfs een volledige hands-on review verscheen al online, waarin het toestel in vol ornaat wordt getoond. Op donderdag 14 januari 2021 zal de Zuid-Koreaanse fabrikant een virtueel Galaxy Unpacked 2021 evenement organiseren waar de drietal modellen officieel zullen worden aangekondigd.

Inmiddels zijn de persuitnodigingen de deur uit, om 16:00 CET zal het event van start gaan. De aankondiging zal via een live stream te volgen zijn. Bij de uitnodiging die Samsung India heeft verstuurd zat ook een merkwaardige teaser bijgesloten, zo meldt MySmartPrice.

Samsung Galaxy S21 Ultra met nieuwe zoomcamera

Het gaat om bovenstaand GIF bestandje, waarbij gerefereerd lijkt te worden naar de vernieuwde zoomfunctie van de Samsung Galaxy S21 Ultra. De verwachting is dat het Ultra model over twee telefoto zoomlenzen zal beschikken, beide met een 10 megapixel resolutie. De ene biedt 10x optische zoom en de ander 3x optische zoom. Deze vernieuwde zoomcamera zal overigens niet in de S21 en S21 Plus terug te vinden zijn.

De bewegende afbeelding wordt in een violet paarse kleur weergegeven, dit wordt één van de nieuwe kleurvarianten voor de Galaxy S21 en S21+, de zandkorrelige achtergrond doet ons denken aan de nieuwe officiële wallpapers, die onlangs ook al online verschenen.

De S-serie smartphones worden al jaren in februari aangekondigd, dit jaar kiest Samsung echter voor een vervroegde release in januari. De drietal nieuwe telefoonmodellen zijn een dag na de officiële introductie al verkrijgbaar via een preorder. Op vrijdag 29 januari 2021 wordt de S21 modellenreeks uitgebracht.

In tegenstelling tot voorgaande jaren lijkt het er sterk op dat Samsung ditmaal geen oplader en ook geen oordopjes zal meeleveren. Mogelijk dat er tijdens de preorder periode een kortingscoupon wordt meegeleverd, waarbij je directe korting kunt krijgen op Samsung accessoires.

Het topmodel, de Galaxy S21 Ultra zal hoogstwaarschijnlijk compatibel zijn met de S Pen. Deze styluspen zal echter niet standaard worden meegeleverd, wellicht dat Samsung ervoor kiest om deze wel gratis mee te leveren tijdens de tweetal preorder weken.

Wat betreft de prijzen, verwacht wordt dat het basismodel een vanaf prijs krijgt van € 850, de S21 Plus zal voor € 1.050 over de toonbank gaan en de S21 Ultra kun je vermoedelijk vanaf €1.350 kopen – dit zijn de prijzen voor een los toestel met 128GB geheugen. Lees hier meer over de Galaxy S21 prijs en de beschikbare kleuren en geheugenvarianten.

Samsung Galaxy Unpacked 2021 live stream

Op donderdag 14 januari 2021 zal Samsung ongetwijfeld alle details uit de doeken doen omtrent de drietal nieuwe S-serie smartphones tijdens Samsung Galaxy Unpacked 2021. Zodra de YouTube URL van de livestream beschikbaar is, zal deze hieronder te vinden zijn.

Voor die tijd zal Samsung nóg een persconferentie organiseren. Op 6 januari – enkele dagen voordat CES 2021 van start gaat – zal de elektronica fabrikant onder de noemer ‘The First Look Event 2021’ eveneens een reeks nieuwe producten aankondigen – waaronder Samsung TV’s, gaming monitoren en laptops.