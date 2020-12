Samsung Galaxy S21 prijs los toestel en geheugen varianten De Samsung Galaxy S21 wordt goedkoper dan vorig jaar. Hoewel kosten de nieuwe S-serie modellen en welke geheugenvarianten zijn er beschikbaar?

Samsung-fans maken zich op voor de introductie van de Galaxy S21 serie. Over exact drie weken zal Samsung haar nieuwe S-serie modellen officieel aankondigen tijdens het virtuele Galaxy Unpacked 2021 evenement. De afgelopen weken zijn alle details omtrent de Samsung S21, S21 Plus en S21 Ultra al bekend geworden. Het begon met de specs, waarna ook de eerste officiële afbeeldingen online verschenen, evenals de officiële S21 wallpapers. Er is zelfs al video review en preview beschikbaar van de nieuwe S-serie toestellen.

Ook de beschikbare kleuren zijn al enige tijd bekend. Om het plaatje compleet te maken zijn nu ook de geheugenvarianten en de bijbehorende prijzen bekend. Alle drie de modellen zullen overigens als 5G telefoon worden aangeboden.

Galaxy S21 modellenreeks geeft consument keuze in geheugen varianten

De drietal nieuwe Samsung S21 modellen zullen verkrijgbaar zijn met keuze uit 128GB en 256GB geheugen. Van het topmodel, de Samsung Galaxy S21 Ultra wordt daarnaast ook een 512GB model uitgebracht. Laatstgenoemde zal overigens ook de enige S-serie smartphone worden dat ondersteuning biedt voor de S Pen, deze zal als optionele accessoire worden aangeboden.

In tegenstelling tot de S20 serie zullen de nieuwe telefoonmodellen niet over een microSD geheugenkaart slot beschikken. Zodoende is het raadzaam een goede afweging te maken, alvorens je besluit één van deze toestellen te kopen. Maak je bijvoorbeeld geregeld gebruik van de camera? En neem je bijvoorbeeld regelmatig 8K video’s op, houdt dan rekening met relatief grote videobestanden, waardoor je met 128GB door de tijd heen al snel tekort zult komen.

Afgelopen jaar koos Samsung ervoor om de S20 Ultra in 12GB RAM / 128GB ROM en 16GB RAM / 512GB ROM aan te bieden. Ditmaal zullen alle S21 Ultra varianten voorzien worden van 12GB werkgeheugen. De 16GB RAM variant komt daarmee te vervallen.

Het basismodel wordt hoogstwaarschijnlijk voorzien van 8GB werkgeheugen en de Galaxy S21 Plus krijgt vermoedelijk 12GB RAM geheugen.

Wat gaat de Samsung S21 los kosten?

De Samsung Galaxy S21 zal tijdens de lancering beschikbaar worden gesteld in vier kleuren: violet, roze, grijs en wit. Dit toestel krijgt een instapprijs van €850 (128GB). Voor €50 extra kun je het 256GB model kopen.

De S21 Plus zal in drie kleuren verkrijgbaar zijn; violet, zilver en zwart. Deze smartphone krijgt een vanaf prijs van €1.050. Ook voor dit model geldt dat je voor €50 extra de beschikking krijgt over 256GB opslaggeheugen.

Het topmodel, de Ultra, zal ten tijde van de release verkrijgbaar zijn in twee kleuren: zilver en zwart. Dit model krijgt een verkoopprijs van €1.350 voor 128GB. Voor €1.400 kun je het 256GB model kopen en ten slotte zal het 512GB model voor een adviesprijs van €1.530 in de markt worden gezet. De genoemde prijzen zijn uiteraard voor een los toestel zonder telefoonabonnement.

Inmiddels is ook bekend geworden dat de Galaxy S21 zonder oplader en zonder oordopjes geleverd zullen worden. Hiermee volgt Samsung dezelfde strategie als Apple heeft gedaan bij de iPhone 12 (Pro) modellen. Gebruikers zullen de optie hebben om de oplader en oordopjes als optionele accessoire te kopen.

Doordat de snellaadmogelijkheden elk jaar toenemen zal jouw oude oplader hoogstwaarschijnlijk minder snel zijn dan het maximale laadvermogen dat door de telefoon ondersteunt wordt, waardoor het zeker kan lonen om toch te investeren in een extra oplader – mits je budget dit toelaat uiteraard.

Wat zijn de verschillen tussen de drie S-serie toestellen?

Het basismodel wordt maar liefst €150 goedkoper dan de S20 5G kostte ten tijde van de lancering. Samsung zal de Galaxy S21 dan ook op verschillende punten downgraden ten opzichte van de S20. Dat blijkt als we de modellen vergelijken. Zo krijgt het nieuwe toestel een Full HD display, in plaats van QHD. Ook wordt het een plat display, in plaats van een afgerond scherm. Daarnaast zal de achterzijde niet langer van glas, maar van kunststof worden gemaakt.

Het drievoudige camerasysteem blijft gelijk aan afgelopen jaar. Hetzelfde geldt voor de accucapaciteit. Zodoende zal de S20 een goed alternatief bieden voor de S21. Het voordeel van de Samsung S21 is dan wel weer dat deze smartphone zal worden aangedreven door de nieuwste processor en de nieuwste software.

Het Plus model zal €50 goedkoper in de markt worden gezet als afgelopen jaar. Ook deze smartphone gaat er qua displayresolutie op achteruit: Full HD ipv QHD. En ook dit model krijgt een plat scherm, in plaats van een curved display. Sommige zijn overigens van mening dat een plat display een betere gebruikerservaring biedt dan een gebogen scherm. Qua productiekosten is een plat scherm echter beduidend goedkoper om te produceren.

Het nieuwe topmodel zal er qua specs het meest op vooruit gaan. Zo krijgt deze smartphone wel een vernieuwde quad-camera. Ook behoudt de Galaxy S21 Ultra de QHD resolutie en het curved scherm. De instap prijs van €1.350 blijft gelijk aan afgelopen jaar. Een groot voordeel is dat Samsung ditmaal ook een 256GB model zal aanbieden, wat voor een meerprijs van €50 zeker de moeite waard is om te overwegen.

Op 14 januari 2021 zullen de nieuwe modellen worden uitgebracht. Na de officiële introductie wordt het direct mogelijk om een preorder te plaatsen. Op vrijdag 29 januari zullen de drietal S21 modellen officieel worden uitgebracht, op dat moment worden ook alle preorder verkopen uitgeleverd.