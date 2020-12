Galaxy S21 wallpapers downloaden in Full HD en 4K Verrijk je smartphone met een mooie achtergrond. Samsung Galaxy S21 wallpapers van Giuseppe Spinelli gratis te downloaden in 4K resolutie.

Komende maand zal Samsung de nieuwe S-serie smartphones onthullen. Er worden drie nieuwe modellen verwacht, de Samsung S21 wordt het basismodel, gevolgd door de S21 Plus en het topmodel, de S21 Ultra. Afgelopen week publiceerde LetsGoDigital een reeks renders van de verwachte Samsung Galaxy S21 modellen, waarna we verschillende verzoeken hebben binnengekregen of de getoonde 4K wallpapers ook te downloaden zijn.

In overleg met de designer Giuseppe Spinelli – aka Snoreyn – stellen we daarom de volgende Samsung S21 wallpapers te beschikking om gratis te downloaden. Vanzelfsprekend kun je deze achtergronden ook op andere telefoonmodellen gebruiken. Het gaat om 6 varianten, die je kunt downloaden in Full HD en 4K resolutie.

De afgelopen week is er een hoop bekend geworden over de nieuwe S-serie, zo is de eerste live foto online verschenen. Ook werd bekend dat Samsung voornemens is om -in ieder geval in Brazilië- de Galaxy S21 zonder oplader en oordopjes te leveren. Verder verschenen de officiële video trailers van de S21 online.

Inmiddels heeft Android Authority ook een conformering ontvangen omtrent de global release date. Op 14 januari 2021 zal Samsung de Galaxy S21 onthullen. Deze datum wordt al langer genoemd en lijkt nu dus ook officieel bevestigd te zijn. Samsung zelf moet de uitnodigingen voor het Galaxy Unpacked 2021 event nog versturen. Het evenement zal via een live stream te volgen zijn.

Verwacht wordt dat de Samsung Galaxy S21 in vier kleuren verschijnt: wit, grijs, roze en paars violet. Het Plus model zal worden uitgebracht in de kleuren zwart, zilver en paars violet, in sommige markten wordt ook een roze kleurvariant verwacht. Ten slotte lijkt Samsung het topmodel uit te willen brengen in twee kleurstellingen: zwart en zilver. Na de officiële introductie zal het al direct mogelijk worden om een preorder te plaatsen voor de nieuwe modellen.

Download gratis Galaxy S21 wallpapers

Hieronder kun je de zestal achtergronden voor de Samsung Galaxy S21 downloaden, de nummers van de wallpapers komen overeen met bovenstaande afbeelding.

Wallpaper 1 – Wallpaper 2 – Wallpaper 3 – Wallpaper 4 – Wallpaper 5 – Wallpaper 6