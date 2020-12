Officiële wallpapers voor Galaxy S21 en Samsung DeX De Samsung Galaxy S21 modellenreeks wordt komende maand officieel aangekondigd. De nieuwe wallpapers zijn nu al te downloaden in hoge resolutie.

De Samsung Galaxy S21 serie moet nog officieel geïntroduceerd worden. Op 14 januari 2021 worden de drietal nieuwe smartphone modellen binnen de Galaxy S-serie verwacht; de Samsung S21, S21 Plus en S21 Ultra. In de tussentijd zijn nagenoeg alle details omtrent de nieuwe modellen bekend geworden. Afgelopen week stelde LetsGoDigital al diverse onofficiële Galaxy S21 wallpapers ter beschikking, inmiddels kun je ook de officiële wallpapers downloaden.

Bij de introductie van een nieuwe high-end telefoon horen natuurlijk ook nieuwe wallpapers, om je telefoonscherm te verrijken. Zo kun je kiezen voor een bewegende achtergrond of een statistische achtergrond, ook wel ‘live wallpaper’ en ‘still wallpaper’ genoemd.

Samsung Galaxy S21 wallpapers downloaden

Zelfs de DeX achtergronden voor de Galaxy S21 zijn al beschikbaar voor download. Met Samsung DeX kun je jouw telefoonscherm omtoveren tot een desktop omgeving. Zodoende zijn deze wallpapers extra breed vormgegeven, om jouw PC een bijpassend Galaxy thema mee te geven.

Onderstaand vind je 12 stilstaande Samsung Galaxy S21 wallpapers om te downloaden in hoge resolutie (3200 x 3200). Onderaan deze publicatie vind je ook nog 4 Samsung DeX wallpapers voor download. Het gaat om .png (portable network graphics) bestanden. Het voordeel van dit bestandsformaat is dat er gebruik wordt gemaakt van compressie, zonder verlies van beeldkwaliteit – wat bijvoorbeeld wel het geval is bij .jpeg.

Het gaat om hoge resolutie achtergronden die je voor het vergrendelscherm en/of startscherm kunt gebruiken. Er zijn verschillende kleuren beschikbaar, voor ieder wat wils. Vanzelfsprekend zijn deze officiële Samsung wallpapers ook te gebruiken op elk ander type telefoon.

Download : Wallpaper 1 – Wallpaper 2 – Wallpaper 3 – Wallpaper 4

Download : Wallpaper 5 – Wallpaper 6 – Wallpaper 7 – Wallpaper 8

Download : Wallpaper 9 – Wallpaper 10 – Wallpaper 11 – Wallpaper 12

Het meest opvallende kenmerk voor de drietal Galaxy S21 modellen wordt zonder twijfel het nieuwe camera design. Het cameraeiland wordt volledig opnieuw vormgegeven en zal helemaal doorlopen tot aan het frame, aan de zijkant en bovenzijde van het toestel. De cameraconfiguratie van de S21 (Plus) zal overigens gelijk zijn aan die van de S20. Voor het Ultra model wordt er wel een update verwacht, zo zal dit toestel over twee telelenzen beschikken – één met 10x Hybrid zoom, de ander met 3x Hybrid zoom.

De Galaxy S21 Ultra zal ook de allereerste S-serie smartphone worden die ondersteuning biedt voor de S-Pen. Deze stylus is al jaren het belangrijkste kenmerk van de Galaxy Note line-up. Voor de Samsung S21 Ultra zal de styluspen als optionele accessoire worden aangeboden. Dit toestel krijgt ook geen S Pen compartiment, in plaats daarvan zal Samsung telefoonhoesjes ter beschikking stellen waar de telefoon samen met de S Pen in opgeborgen kan worden.

Download : Wallpaper 1 – Wallpaper 2 – Wallpaper 3 – Wallpaper 4

Ten slotte hebben we ook minder goed nieuws. Want inmiddels is ook bekend geworden dat Samsung niet langer een oplader en ook geen oordopjes zal meeleveren bij de nieuwe S21 modellenreeks. Apple besloot in september dit jaar hetzelfde te doen bij de iPhone 12 serie, tot onvrede van veel Apple-fans. Destijds uitte Samsung nog kritiek op de beslissing van Apple.

Nu, slechts 4 maanden later, is Samsung voornemens om exact hetzelfde te doen door de Galaxy S21 zonder oplader en oordopjes te leveren. Door dergelijke essentiële functies achterwege te laten kan de verkoop van optionele accessoires gestimuleerd worden, wat vanuit een commercieel oogpunt als een strategische beslissing kan worden gezien. Het is de vraag hoe de consument hierop zal reageren.