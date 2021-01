Samsung Stylus Cover voor Galaxy S21 Ultra Naast de Samsung Clear View Cover wordt er ook een Stylus Cover accessoire uitgebracht om de S Pen van de Galaxy S21 Ultra in op te kunnen bergen.

Toch kiest Samsung ditmaal wel voor een andere strategie. Zo zal de Samsung S21 Ultra niet over een stylus compartiment beschikken. In plaats daarvan heeft het bedrijf verschillende telefoonhoesjes en cases ontworpen met een S Pen vakje. Ook zal de S Pen niet standaard worden meegeleverd, de stylus zal als optionele accessoire worden aangeboden.

Afgelopen week wist Roland Quandt al officiële persafbeeldingen te delen van de Samsung Clear View Cover met S Pen opbergvakje. Nu heeft Roland ook een officiële Samsung Stylus Cover ontdekt voor de S21 Ultra, die gepubliceerd is op WinFuture. In tegenstelling tot de Clear View Cover bedekt deze Cover alleen de achterzijde van het toestel. De S Pen kun je aan de linkerzijkant van het hoesje opbergen.

Samsung S21 Ultra Stylus Cover met S Pen opbergvakje

Samsung lijkt voornemens te zijn om de S Pen als bundel aan te bieden, met keuze uit één van de twee hoesjes. Over de prijs van deze bundels is op het moment van schrijven nog geen informatie bekend. Vermoedelijk zal Samsung voor de S Pen bundel, bestaande uit de styluspen en een hoesje, een adviesprijs van zo’n €80 – €100 rekenen.

Doordat de S Pen alleen in het telefoonhoesje opgeborgen kan worden, is de gebruiker wel soort van genoodzaakt om een hoesje te gebruiken voor de S21 Ultra. Anders wordt het risico wel erg groot om de styluspen kwijt te raken. Het is overigens sowieso aan te bevelen om een hoesje te gebruiken, om de smartphone zo beter te kunnen beschermen tegen stoten en krassen. Desalniettemin gaat niet iedereen z’n voorkeur hier naar uit.

Aankomende donderdag zal Samsung de nieuwe S-serie smartphones onthullen. De Galaxy S21 Ultra krijgt naar verwachting een adviesprijs van €1250 (12GB / 128GB). Dat is maar liefst €100 goedkoper dan de lanceringsprijs van de S20 Ultra afgelopen jaar. Toch lijkt de Ultra op verschillende punten verbeterd te worden, zo zal het toestel over een volledig vernieuwde camera beschikken – met twee zoomlenzen.

Samsung zal bij de S21 geen oplader en ook geen oordopjes meeleveren. Hiermee volgt de Zuid-Koreaanse fabrikant van voorbeeld van Apple, die sinds de lancering van de iPhone 12 serie ook geen oplader meer meelevert. Zodoende willen de bedrijven eWaste tegengaan.

Gisteren zette Samsung nog een opmerkelijke YouTube video online, waarin deze filosofie wordt toegelicht. Opmerkelijk genoeg werd er in de video ook een Samsung Galaxy smartphone getoond met een under-screen camera. Mogelijk gaat het hier om de Samsung Note 21 Ultra, die later dit jaar wordt verwacht.

Het weglaten van de oplader zorgt voor veel commotie. Xiaomi stak hier onlangs nog de draak mee aan. Twee weken geleden werd de Xiaomi Mi 11 geïntroduceerd. Het bedrijf stelt ook milieubewust bezig te zijn en biedt daarom haar klanten de optie om zelf te bepalen of ze de Mi 11 willen kopen met of zonder oplader. Beide edities worden voor exact dezelfde prijs aangeboden. Zo weet de Chinese fabrikant iedereen tevreden te houden.