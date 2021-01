Samsung Clear View Cover voor Galaxy S21 Ultra met S Pen Eerste beelden van het Clear View hoesje met S Pen opbergvakje verschijnen online. Bedoelt voor de komende week verwachte Samsung Galaxy S21 Ultra.

Het staat inmiddels vast, op 14 januari 2021 zal Samsung het Galaxy Unpacked 2021 evenement organiseren. Tijdens het virtuele event zal de Zuid-Koreaanse fabrikant verschillende nieuwe producten aankondigen, waaronder de Galaxy S21 smartphone serie, de Galaxy Buds Pro draadloze oordopjes en de SmartTag tracker. Het topmodel van de nieuwe S-serie zal voor het eerst compatibel worden gemaakt met de S Pen. Echter, in tegenstelling tot de Galaxy Note modellen zal de Galaxy S21 Ultra niet over een compartiment beschikken om de styluspen in de telefoon zelf op te kunnen bergen.

In plaats daarvan zal Samsung een aantal cases en covers uitbrengen met een geïntegreerd opbergvakje, om de S Pen toch makkelijk en veilig op te kunnen bergen. Eerder vandaag wist Roland Quandt op Winfuture de eerste beelden te publiceren van deze Samsung telefoonhoesjes. Het gaat om een Clear View Cover en een Silicone Cover.

Samsung Galaxy S21 hoesje met S Pen opbergvakje

Beide zijn flip covers die zowel de voor- als achterzijde van het toestel beschermen. Via de Clear View cover is niet alleen de datum en tijd inzichtelijk, de gebruiker wordt ook op de hoogte gesteld van binnenkomende notificaties, oproepen en berichten. De S Pen kun je aan de binnenzijde van het hoesje opbergen. De Silicone Cover is de goedkopere optie, vermoedelijk kun je dit hoesje straks kopen voor om en nabij de €35. Voor de Smart Clear View Cover zullen de prijzen eerder richting de €70 gaan.

Hoewel er voor de styluspen van de S21 Ultra 5G ander soortige technologie wordt gebruikt dan voor de Note 20, zullen veel van de functies overeenkomen. Zo beschikt het pennetje ook over een knop, waardoor je de styluspen kunt inzetten als afstandsbediening voor je smartphone. De S Pen krijgt een verkoopprijs van €40, aldus Winfuture – dit komt overeen met eerdere informatie dat LetsGoDigital publiceerde over de Samsung Galaxy S21 line-up.

Samsung heeft de persuitnodigingen inmiddels verstuurd, waardoor de introductiedatum ook vaststaat. Op donderdag 14 januari zal Samsung alle details omtrent de S21 serie bekend maken. De Galaxy S21 Ultra 5G wordt het nieuwe topmodel, dit toestel verschijnt hoogstwaarschijnlijk in de kleuren Phantom Black en Phantom Silver en krijgt een verwachte vanaf prijs van €1.349 (128GB). Voor deze prijs wordt er overigens niet langer een oplader en/of oordopjes meegeleverd, deze dien je als optionele accessoire te kopen.

Waarschijnlijk zal Samsung ook een leuke actie opzetten tijdens de pre-order periode, in de vorm van een bundel. Denk bijvoorbeeld aan een gratis S Pen en Samsung hoesje bij aankoop van de Galaxy S21 Ultra. Nog een paar dagen geduld, dan worden alle details ongetwijfeld duidelijk. Op 29 januari 2021 zullen de drietal modellen officieel worden uitgebracht.