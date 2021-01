Samsung Note 21 Ultra getoond met under-screen camera Samsung publiceert YouTube video waarin een nieuwe Galaxy Note smartphone getoond wordt waarbij de selfie-camera onder het scherm is geplaatst.

Gisteren is de jaarlijks terugkerende consumenten elektronicabeurs CES 2021 van start gegaan. Tijdens dit event zal Samsung onder andere aandacht besteden aan haar nieuwe Galaxy Upcycling programma en eco-packaging, bedoelt om bewuster met het milieu om te gaan. Op het YouTube platform heeft Samsung een bijna drie-en-een-halve minuut durende video online gezet waarin het bedrijf haar filosofie uitlegt.

Het is een slim opgezette promotievideo, waar het bedrijf later deze week handig op kan teruggrijpen, op het moment dat de Samsung S21 serie wordt geïntroduceerd, zonder oplader en zonder oordopjes welteverstaan. Apple besloot afgelopen jaar al hetzelfde te doen bij de iPhone 12 serie.

Samsung Galaxy Note smartphone met under-display camera

Wat ons echter opvalt, de Samsung smartphone die in de video getoond wordt beschikt niet over een notch of een punch-hole camera. Het lijkt een Galaxy smartphone te zijn met een under-display camera. Deze nieuwe technologie wordt in 2021 verwacht. Ook Samsung werkt al jaren aan zo’n nieuw type selfie-camera, waardoor een full screen design gecreëerd kan worden – zonder inkepingen of gaten in het scherm.

In de video wordt bij 2:23 een onbekende Samsung Note type smartphone getoond, met vrij rechte hoeken. Er is een paarse wallpaper zichtbaar, waardoor je de punch-hole selfie-camera normaal gesproken goed zou moeten zien zitten. Bij de videobeelden is er echter geen selfie-camera zichtbaar. De volledige YouTube video is hieronder te bekijken.

Wellicht gaat het hier om de Galaxy Note 21, die later dit jaar geïntroduceerd wordt. Het toestel heeft afgeronde schermranden, wat mogelijk duidt op de Galaxy Note 21 Ultra. Het basismodel kreeg afgelopen jaar namelijk een plat display; de Note 20.

Het is natuurlijk ook nog mogelijk dat Samsung de videobeelden simpelweg heeft bewerkt, zoals het wel vaker doet voor promotiedoeleinden. Maar zijn de uitgebrachte Samsung telefoons dan niet goed genoeg om te tonen?

Er gaan al langer geruchten dat Samsung afscheid wil nemen van de Galaxy Note serie. Als voorbereiding hierop wordt de later deze week verwachte Samsung Galaxy S21 Ultra voor het eerst compatibel gemaakt met de S Pen, deze geliefde styluspen is al jaren het belangrijkste kenmerk van de Note serie.

Als Samsung inderdaad nog eenmaal een nieuwe Note-serie zal uitbrengen, dan zou het natuurlijk een fantastische nieuwe feature zijn als de Note 21 Ultra de eerste Samsung smartphone wordt met een under-display camera. Er gaan al langer geruchten dat Samsung in de tweede helft van 2021 een telefoon wil uitbrengen waarbij de camera onder het scherm is geplaatst. In de tijdslijn zou het goed om de Samsung Note 21 (Ultra) kunnen gaan, want deze smartphones worden rond augustus verwacht.

Afgelopen week rapporteerde LetsGoDigital nog over een Samsung under-display camera, aan de hand van een nieuw toegewezen patent. Ook dook er afgelopen week een foto op van een Samsung 65W oplader, mogelijk dat deze ook voor de Note 21 Ultra bedoelt is. De S21 serie zal slechts 25W snelladen ondersteunen, een oplader zal ook niet langer standaard worden meegeleverd.

ZTE was afgelopen jaar de eerste fabrikant die deze nieuwe technologie wist te implementeren in een eindproduct. Desalniettemin laat de beeldkwaliteit van de ZTE Axon 20 5G nog te wensen over. Dit toestel ligt overigens ook niet bepaalt in dezelfde prijsklasse als de Samsung Galaxy Note. Als de Zuid-Koreaanse fabrikant inderdaad voornemens is om de Samsung Note 21 Ultra uit te rusten met een under-display camera, dan zal het bedrijf ongetwijfeld zeker zijn over de kwaliteit van deze nieuwe technologie.