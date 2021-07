Samsung Galaxy Z Flip 3 waterdichte opvouwbare smartphone De Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3 worden de allereerste waterdichte opvouwbare smartphones van Samsung. Op stofbestendigheid worden ze niet getest.

Toon pagina inhoud

Over exact twee weken zal er een groots Samsung Galaxy Unpacked 2021 event plaatsvinden, waar onder andere de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 geïntroduceerd zullen worden. De afgelopen periode is er al ontzettend veel bekend geworden over de verwachte opvouwbare smartphones van Samsung. Beide modellen zullen op tal van punten verbeterd worden. Voor het eerst zullen de vouwtelefoons ook een IP-rating meekrijgen.

Inmiddels hebben verschillende bronnen geconfirmeerd dat zowel de Galaxy Z Flip 3 als Z Fold 3 een IPX8 codering krijgen. Dat wil zeggen dat beide toestellen volledig waterbestendig zullen zijn. Een waterdichte opvouwbare smartphone, nog geen twee jaar na de release van de fragiele Galaxy Z Fold – wie had dat ooit gedacht.

Samsung Z Flip 3 waterdichte opvouwbare telefoon

De IP-codering, ook wel ‘Ingress Protection’ genoemd, bestaat uit twee cijfers. Het eerste cijfer geeft de beschermingsgraad weer tegen het indringen van stof en vuil (stofbestendigheid), het tweede cijfer geeft informatie over de beschermingsgraad tegen vocht (waterbestendigheid).

IPX8 houdt in dat de smartphone niet is getest op het binnendringen van stof. Op dit vlak zullen de nieuwe vouwtelefoons vermoedelijk nog altijd onder doen ten opzichte van bijvoorbeeld de Galaxy S-serie smartphones – die doorgaans met een IP68 normering in de markt worden gezet.

Het cijfer ‘8’ geeft weer dat de Galaxy Z Flip 3 net zo goed tegen water kan als andere topmodellen van het merk – zoals de Galaxy S21 Ultra en Galaxy Note 20 Ultra. Met een IPX8 certificering op zak kan de Samsung Z Flip 3 maar liefst 30 minuten onder water gehouden worden, tot maximaal 1,5m diepte.

Een bijzondere prestatie als je je bedenkt dat de constructie van een vouwtelefoon compleet anders is dan die van een reguliere smartphone – denk alleen al aan het bewegende scharnier.

Wist je trouwens dat Samsung de allereerste fabrikant is geweest die een waterdichte smartphone heeft uitgebracht? Het is exact 10 jaar geleden dat de Samsung Galaxy XCover werd gepresenteerd, als robuuste telefoon met een IP67-rating. Enkele maanden later zou Sony een soortgelijke Xperia Go telefoon introduceren.

Het zou vervolgens nog vijf jaar duren alvorens ook de eerste Galaxy S-serie smartphone werd voorzien van een IP-rating. De in 2016 geïntroduceerde Galaxy S7 was de allereerste Samsung smartphone met een IP68 normering. Naderhand zijn alle topmodellen van het merk voorzien van een IP-rating. Een belangrijke innovatie, want sindsdien kunnen we onze geliefde mobieltjes ook meenemen onder de douche, naar het zwembad en zelfs naar het strand.

2021 zal het jaar worden dat Samsung de allereerste opvouwbare smartphones met IP-rating zal presenteren. Hoogstwaarschijnlijk zullen we dit aspect ook terugzien in de marketing rondom de Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3. Denk bijvoorbeeld aan TV reclames, waarbij de Galaxy Z toestellen op een zwoele zomerdag worden meegenomen naar het zwembad.

Wel of niet stofbestendig?

Aangaande de stofbestendigheid, het is niet gezegd dat de Galaxy Z Flip 3 / Z Fold 3 helemaal geen stof kunnen verdragen. De ‘X’ code onthuld alleen dat de toestellen op dit aspect niet getest zijn. Deze testen worden overigens onder laboratoriumomstandigheden uitgevoerd.

Desalniettemin is het best mogelijk dat Samsung ook op dit vlak vorderingen heeft gemaakt. Zo is de algemene verwachting dat beide opvouwbare smartphones voorzien zullen worden van een nieuw scharnier en een extra robuust Armor Frame, om de toestellen waterbestendig te kunnen maken.

Bij het voorgaande model koos Samsung ervoor om een bijzonder Sweeper mechanisme te integreren in de hideaway hinge. Deze werd geïnspireerd op de borstelharen van een stofzuiger en is bedoelt om ophopend stof- en vuil op slimme wijze af te voeren. Dit systeem bleek opvallend goed te werken. Logischerwijs zal de Sweeper Technologie verder worden door ontwikkelt om in de toekomst ook een volledig stof- en waterdichte opvouwbare smartphone te kunnen presenteren.

Op woensdag 11 augustus zal Galaxy Unpacked plaatsvinden, de productpresentatie gaat om 16:00 van start en zal via een live stream te volgen zijn. Naast de Z Fold 3 en Z Flip 3 opvouwbare telefoons zal Samsung ook twee smartwatches onthullen, de Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic, en een nieuw setje oordopjes, de Galaxy Buds 2. De Samsung Galaxy S21 FE heeft enige vertraging opgelopen en zal op een later moment gepresenteerd worden.

Note to editors : The product renders in this publication are created by graphic designer Giuseppe Spinelli (aka Snoreyn). The copyrighted images are based on the latest leaks and are for illustrative purposes only. This product is not for sale. Feel free to use the images on your own website, please be so respectful to include a source link into your publication.