Samsung Galaxy Z Fold 3 met S Pen Fold Edition Persafbeeldingen van de Galaxy Z Fold 3 tonen de nieuwe vouwtelefoon van Samsung met een S Pen Fold Edition, maar zonder under panel camera.

Over de nieuwe Flip hebben we de afgelopen periode al veel geschreven, daarom beperken we ons in deze publicatie tot de nieuwe Fold. Hoewel er door de tijd heen al veel bekend is geworden omtrent de opvolger van de Galaxy Z Fold 2 waren er tot op heden alleen beelden uitgelekt van de nieuwe Flip. Daar is inmiddels verandering in gekomen, want Evan Blass heeft via Twitter een tweetal persafbeeldingen gedeeld van Samsung’s nieuwe opvouwbare telefoons.

Samsung Z Fold 3 met styluspen, maar zonder under panel camera

Wat direct opvalt is natuurlijk de S Pen. Er wordt online al geruime tijd gespeculeerd dat de Samsung Z Fold3 de allereerste vouwtelefoon wordt die ondersteuning biedt voor de befaamde styluspen van Samsung. De nieuwe beelden bevestigen dit verhaal. Op de S Pen staat de benaming ‘Fold Edition’ geschreven. Het gaat dan ook om een iets andere S Pen dan die van de Galaxy Note 20 en de Galaxy S21 Ultra.

De S Pen Fold Edition heeft een rondere penpunt, zo merkt Tron op via Twitter. Vermoedelijk is de punt zachter vormgegeven, waardoor deze geen schade kan veroorzaken aan het flexibele scherm – die uiteraard kwetsbaarder is dan een regulier smartphone display.

De Samsung Galaxy Z Fold 3 zal naar verwachting niet over een S Pen compartiment beschikken. Mogelijkerwijs worden er optionele hoesjes beschikbaar gesteld met een opbergvakje voor de stylus, zoals ook het geval is voor de S21 Ultra. Verder wordt verwacht dat Samsung het scherm heeft aangepast, het zou gaan om Ultra Thin Glass 2.0 (UTG 2.0), daarnaast lijkt de vouwtelefoon ook een robuuster frame te krijgen, wat ook wel Armor Frame genoemd zal worden.

Tegelijkertijd lijken de afbeeldingen een ander gerucht te ontkrachten. De nieuwe Z Fold lijkt namelijk toch geen under panel camera te krijgen. Verschillende bronnen hebben aangegeven dat Samsung een camera onder het flexibele scherm wil plaatsen. Toch is er op de afbeelding wel degelijk een camera zichtbaar.

Hoewel Samsung deze technologie al jaren in ontwikkeling heeft, lijkt de beeldkwaliteit nog altijd niet toereikend te zijn om toe te passen in een eindproduct. Een andere mogelijkheid is dat het wel degelijk gaat om een camera die onder het scherm is geplaatst, maar dat deze desondanks toch nog altijd (licht) zichtbaar zal zijn – zoals eerdere geruchten al suggereerden.

Enige tijd geleden werd al bekend dat Samsung bij de Galaxy S22, die begin 2022 wordt verwacht, afziet van een under panel camera (UPC). De Samsung Z Fold 3 daarentegen zou wel over een camera onder het scherm beschikken – bij dat model gaat het ten slotte om een extra camera, die minder van belang is aangezien er ook nog een separate front-camera beschikbaar is. Afgaande op de nieuwe beelden lijkt het er echter sterk op dat Samsung op het allerlaatste moment heeft besloten om af te zien van de under panel camera, waarvoor het bedrijf in januari dit jaar nog een trademark indiende.

Een andere -minder waarschijnljike- optie is dat Samsung de under panel camera onder het front-scherm integreert. Ten slotte wordt uit de tweetal persafbeeldingen nog niet duidelijk hoe de voorzijde van het toestel eruit komt te zien. De Z Fold 2 werd uitgerust met een 6,2” cover-display, sommige geloven dat dit formaat bij het nieuwe model iets kleiner wordt. Details hieromtrent zijn echter nog schaars.

Verder zien we op de achterzijde opnieuw drie camera’s, vermoedelijk gaat het om dezelfde camera set-up als de Galaxy S21 / S21+. Laatstgenoemde modellen zijn uitgerust met een 64 megapixel telefoto camera, een 12 megapixel groothoekcamera en een 12 megapixel ultragroothoekcamera.

Vooralsnog blijft het onbekend wanneer het Galaxy Unpacked evenement exact zal plaatsvinden. Sommige spreken over 3 augustus, andere hebben het over 13 augustus en ook 27 augustus is al genoemd. Afgaande op de afgelopen jaren is het echter het meest waarschijnlijk dat het event op een woensdag wordt gepland, in de eerste helft van augustus – 11 augustus?