Samsung foldables krijgen UTG+ en DragonGlass display Samsung Display deponeert vier handels (beeld)merken voor de Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 opvouwbare smartphones: UTG 2.0, UTG+, S-UTG en DragonGlass.

De afgelopen periode is er al veel bekend geworden omtrent de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3. Beide opvouwbare smartphones van Samsung worden deze zomer verwacht. Enige tijd geleden rapporteerde LetsGoDigital al over een viertal handelsmerken die de Zuid-Koreaanse fabrikant heeft aangevraagd voor Armor Frame, Armor Skin, Armor Layer en Pro-Shield. Al deze trademarks lijken verband te houden met de verwachte foldables van Samsung.

Daar blijft het echter niet bij, vandaag heeft Samsung Display nog een viertal aanvragen ingediend die allemaal betrekking lijken te hebben op het flexibele scherm van de Z Fold 3 en Z Flip 3.

Samsung DragonGlass, UTG 2.0, UTG+ en S-UTG

Op 10 mei 2021 heeft Samsung Display bij de European Union Intellectual Property Office (EUIPO) een viertal merken met bijbehorend logo gedeponeerd. Het gaat om de namen: UTG 2.0, UTG+, S-UTG en DragonGlass. Bij alle vier de handelsmerken wordt er in de omschrijving gesproken over een ‘display voor smartphones’.

Er gaan al langer verhalen de ronde dat Samsung het ‘Ultra Thin Glass’ (UTG) display, dat haar intrede maakte bij de Galaxy Z Flip, wil versterken voor haar volgende generatie vouwtelefoons. Nu Samsung de benamingen UTG 2.0, UTG+ en S-UTG heeft vastgelegd lijkt dit gerucht bevestigd te zijn.

Het blijft vooralsnog onduidelijk of er nog verschil zit tussen UTG 2.0, UTG+ en S-UTG. Mogelijk dat de UTG 2.0 variant wordt toegepast bij de Samsung Z Flip 3. Voor de Z Fold 3 zou bijvoorbeeld een andere, nog sterkere variant gebruikt kunnen worden, die dan de naam UTG Plus of S-UTG krijgt. Het blijft nog even afwachten waar ’S-UTG’ voor staat. Je kunt denken aan ‘Strong’ of ‘Super’, maar het zou ook kunnen refereren aan de S Pen.

De S Pen lijkt namelijk een belangrijke reden te zijn voor Samsung om het bestaande UTG display sterker te maken. De Galaxy Z Fold 3 wordt naar verwachting de allereerste vouwtelefoon die compatibel is met de befaamde styluspen van Samsung. Het dunne glas is echter relatief eenvoudig te beschadigen met een stylus, daar moet het vernieuwde UTG display een oplossing voor bieden.

De benaming ‘DragonGlass’ duidt eveneens op sterk glas, mogelijk gaat het om een extra laag die wordt aangebracht. Bij de Samsung Galaxy Z Flip werd er over het ultradunne glas een plastic beschermlaag aangebracht. Dit plastic laagje is echter relatief gevoelig voor krassen, waardoor de voordelen van het krasbestendige UTG een beetje teniet gedaan worden. Mogelijk dat Samsung DragonGlass dit euvel kan oplossen.

De komende weken zullen er ongetwijfeld meer details bekend worden omtrent de nieuwe Samsung foldables. Rond augustus zal er een Galaxy Unpacked event georganiseerd worden, waar zowel de Samsung Galaxy Z Flip 3 als Z Fold 3 verwacht worden.

Bekijk hier de aanvraag van Samsung Display voor UTG 2.0, UTG+, S-UTG en DragonGlass.