Armor Skin en Layer voor Samsung Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3 Samsung ontwikkelt een duurzaam Armor Frame, met een ‘Armor Skin’ en ‘Armor Layer’. Vermoedelijk bedoelt voor Galaxy Z opvouwbare smartphones.

Naarmate de tijd verstrijkt wordt er steeds meer duidelijk omtrent de verwachte vouwtelefoons van Samsung. Rond juli 2021 zal de Zuid-Koreaanse fabrikant een Galaxy Unpacked evenement organiseren, waar de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3 aangekondigd zullen worden. Het lijkt erop dat Samsung ditmaal extra aandacht zal besteden aan de duurzaamheid van deze devices.

Afgelopen maand wist LetsGoDigital al een tweetal opmerkelijke trademark aanvragen van Samsung Electronics op te sporen. Het ging om de benamingen ‘Armor Frame’ en ‘Pro Shield’, waarbij de omschrijving duidt op een nieuw type smartphone en/of smartwatch frame.

Samsung lijkt veel marketingaandacht te willen besteden aan het vernieuwde frame. Nadat deze aanvragen zijn ingediend in Korea, Europa en de VS heeft Samsung dezelfde namen nu ook laten vastleggen in Australië en Mexico. Daar blijft het niet bij, want de Zuid-Koreaanse fabrikant heeft nóg twee nieuwe handelsmerken ingediend, die verband lijken te houden met eerder genoemde aanvragen.

Samsung opvouwbare smartphones worden voorzien van verstevigd frame

Op 29 en 30 april 2021 heeft Samsung Electronics een tweetal trademarks ingediend bij de European Union Intellectual Property Organisation (EUIPO) en bij het Australische intellectueel eigendom bureau ‘IP Australia’. Het gaat om de benamingen: ‘Armor Skin’ en ‘Armor Layer’. Beide aanvragen zijn gecategoriseerd als Class 9 met als omschrijving: ‘smartphones; smartphone frames; smartwatches; smartwatch frames’.

Samsung Armor Skin and Armor Layer trademark descirption: ‘smartphones; smartphone frames; smartwatches; smartwatch frames’.

Vermoedelijk wordt de Armor Skin (vertaald: ‘pantserhuid’) en Armor Layer (vertaald: ‘pantserlaag’) onderdeel van het Armor Frame – bedoelt om het gehele frame extra robuust en valbestendig te maken. ‘Pro Shield’ wordt mogelijk de tegenhanger van ‘Ceramic Shield’, dat Apple ten tijde van de iPhone 12 serie introduceerde om het scherm van de nieuwe iPhone modellen 4x krasbestendiger te maken. Het is in ieder geval aannemelijk dat ‘Armor Frame’ een extra sterk frame is, dat mogelijk ook lichter en dunner is dan het aluminium frame dat momenteel wordt toegepast bij high-end Samsung smartphones.

Vooralsnog blijft het speculeren welke Samsung smartphones als eerst over een extra duurzaam Armor Frame zal beschikken. Toch kunnen we al wel een voorzichtige voorspelling doen. Ten slotte heeft Samsung dit jaar al een uitgebreide collectie smartphones uitgebracht. Naast de Galaxy S21 serie zijn er ook verschillende A-serie smartphones uitgebracht, waaronder de Galaxy A52 en A72.

Normaliter introduceert Samsung in de tweede helft van het jaar een nieuwe Galaxy Note smartphone. Deze high-end telefoon wordt dit jaar echter niet meer verwacht. In plaats daarvan zal Samsung dit jaar extra aandacht schenken aan haar opvouwbare smartphones. Logischerwijs wordt het verbeterde frame als eerst toegepast bij de verwachte vouwtelefoons, de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat Samsung soortgelijke technologie ook wil gaan inzetten voor haar slimme horloges. In de tweede helft van 2021 wordt de Galaxy Watch 4 verwacht. Het blijft echter nog onbekend of deze smartwatch ook al over een Armor Frame zal beschikken.

Opmerkelijk is namelijk dat de aanvragen voor ‘Armor Skin’, ‘Armor Layer’ en ‘Pro Shield’ allemaal melding maken van een smartphone én smartwatch frame. Dat geldt echter niet voor ‘Armor Frame’, deze aanvraag maakt uitsluitend melding van ‘smartphones, smartphone frames’. Mogelijk dat bij de smartphones het gehele frame wordt herzien, terwijl de smartwatches alleen van een extra krasbestendige laag worden voorzien.

Hoe dan ook, deze reeks aanvragen maken eens te meer duidelijk dat Samsung binnenkort een nieuw smartphone frame zal introduceren. Het is overigens zeker niet ongebruikelijk dat de trademark aanvragen al enkele maanden voor de officiële introductie wordt ingediend.

Bekijk hier de aanvraag van Samsung Electronics voor Armor Skin en Armor Layer.